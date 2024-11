Holtway Global Hedge expandiert nach Europa und bietet exklusiven Zugang zu Pre-IPO und IPO von Unternehmen, die von visionären Gründern wie Elon Musk und Sam Altman geführt werde

3. November 2024 / ACCESSWIRE / Holtway Global Hedge Pte. Ltd

Europäische Investoren erhalten beispiellosen Zugang zu führenden Technologie- und Finanz-Pre-IPO-Gelegenheitenn

Holtway Global Hedge Pte. Ltd., eine führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit über 1 Milliarde Euro an verwalteten Vermögenswerten, kündigt stolz ihre Expansion in den europäischen Markt an. Dieser strategische Schritt bietet europäischen Investoren beispiellosen Zugang zu hochgradig wachstumsstarken Pre-IPO- und IPO-Investitionen in transformative Sektoren und bemerkenswerte Vermögenswerte wie XRP, innovative Technologien und aufstrebende Führer in den Bereichen Raumfahrt, künstliche Intelligenz und Blockchain-Entwicklung. Holtway Global Hedge ist bestens positioniert, um der steigenden Nachfrage nach einzigartigen Investitionsmöglichkeiten in den dynamischen Finanzmärkten Europas gerecht zu werden.

Europäische Investoren suchen zunehmend Zugang zu vielversprechenden Pre-IPO- und IPO-Möglichkeiten“, sagte Kian Tan, CEO von Holtway Global Hedge. Wir sind bestrebt, ihnen sorgfältig geprüfte Chancen in transformativen Sektoren wie Blockchain, Luft- und Raumfahrt sowie fortschrittlicher Technologie zu bieten. Unsere Expansion in Europa ermöglicht es Investoren, am Wachstum von Pre-IPO-Unternehmen teilzuhaben, die von renommierten Persönlichkeiten wie Elon Musk, dem Visionär hinter fortschrittlichen Raumfahrttechnologien und Schöpfer von Produkten wie Grok, und Sam Altman, bekannt für bahnbrechende Innovationen wie ChatGPT, geleitet werden.“

Investoren mit hohem Wachstumspotenzial stärken

Die Pre-IPO- und IPO-Angebote von Holtway Global Hedge ermöglichen es europäischen Investoren, in marktprägende Unternehmen zu investieren, bevor diese an die Börse gehen – eine Chance, die traditionell institutionellen und US-basierten Investoren vorbehalten war. Dies umfasst den Zugang zu Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten wie XRP und Technologien, die die Zukunft von Finanzen, Raumfahrt und künstlicher Intelligenz prägen, verbunden sind.

Durch einen kundenorientierten Ansatz und umfassende globale Marktanalysen identifiziert Holtway Global Hedge Chancen in aufstrebenden Branchen und begleitet Investoren durch die Komplexität von Pre-IPO- und IPO-Investitionen. Indem das Unternehmen sich auf innovative Blockchain-Initiativen, wegweisende Unternehmen der Raumfahrttechnologie und führende Akteure in fortschrittlichen Sektoren wie KI und Fintech konzentriert, verbindet es seine Kunden mit Schlüsselfiguren an der Spitze ihrer Branchen.

Warum Holtway Global Hedge wählen?

– Exklusiver Zugang: Erhalten Sie Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in gefragten Sektoren wie Fintech, Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Blockchain, digitalen Vermögenswerten wie XRP und Asset-Management.

– Fachkundige Einblicke: Nutzen Sie die umfassende Expertise von Holtway, mit über 40 Finanzberatern und Partnern, die zusammen mehr als 250 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung bieten.

– Globale Reichweite: Profitieren Sie von der internationalen Präsenz von Holtway Global Hedge, unterstützt durch den Hauptsitz in Singapur, ein globales Betriebsbüro in Kanada und neu erweiterte Dienstleistungen in ganz Europa.

Über Holtway Global Hedge

Holtway Global Hedge ist ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich der Befähigung von Einzelpersonen und Familien zur Erreichung finanzieller Freiheit widmet. Mit einem Fokus auf langfristiges Wachstum bietet Holtway ein vielfältiges Portfolio an Vermögens- und Investitionsdienstleistungen, das sich auf den Zugang zu Pre-IPO- und IPO-Märkten weltweit spezialisiert.

Jetzt starten mit Holtway Global Hedge

Für weitere Informationen zu Pre-IPO- und IPO-Möglichkeiten sind europäische Investoren eingeladen, HoltwayGlobal.com zu besuchen oder sich an unser engagiertes Support-Team unter info@holtwayglobal.com zu wenden.

Diese Veröffentlichung setzt das Vermächtnis von Holtway fort, exklusive Investitionsmöglichkeiten anzubieten und die wachsende Präsenz des Unternehmens in Europa zu unterstreichen, was das Engagement des Unternehmens für den finanziellen Erfolg seiner Kunden hervorhebt.

Kontaktinformationen

Holtway Global Hedge Pte. Ltd. Luxemburg Büro

29 Boulevard Royal

L-2449 Luxemburg Stadt, Luxemburg

Medienkontakt:

Li Wei Tan

Direktorin der Kommunikation

Holtway Global Hedge

Email: media@holtwayglobal.com

Unternehmens-Kontaktinformationen:

Holtway Global Hedge Pte. Ltd.

Telefon: +65 3125 6069

Email: info@holtwayglobal.com

QUELLE: Holtway Global Hedge Pte. Ltd.

