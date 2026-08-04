Hohe Goldgehalte: Australiens Goldexplorer starten stark in die Wintersaison

Mehrere australische Goldexplorer melden für ihre Projekte in Down Under Bohrungen mit hohen Goldgehalten. Die Winterbohrsaison könnte stark ausfallen.

Der australische Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) berichtete Ende Juli über den Start eines 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms beim Kupfer-Gold-Projekt Mount Chalmers 20 km nordöstlich von Rockhampton in Queensland.

Das Programm konzentriert sich sowohl auf das Ressourcenwachstum als auch auf Erschließungsbohrungen für die Machbarkeitsstudie. 7.000 Bohrmeter sind bei der Lagerstätte Woods Shaft 800 m südwestlich der historischen Kupfer- und Goldmine Mount Chalmers geplant.

QMines startet Bohrprogramm mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer

16 Löcher waren zum Zeitpunkt der Meldung bereits abgeschlossen. Zudem lagen bereits Ergebnisse aus dem ersten metallurgischen Bohrloch vor: 18 Meter mit 2,7 Gramm Gold pro Tonne und 1,7 % Kupfer ab 54 Meter Tiefe, einschließlich 12 Meter mit 3,8 Gramm Gold pro Tonne und 2,0 % Kupfer sowie 1 Meter mit 20,3 Gramm Gold pro Tonne und 3,3 % Kupfer ab 61 Metern Tiefe.

Andrew Sparke, Executive Chairman von QMines, sagt: Die ersten Ergebnisse sind genau das, was wir sehen wollten. Der Abschnitt bestätigt die Qualität und das Ausmaß des Mount-Chalmers-Systems.

QMines könnte sich bei einem weiterhin erfolgreichen Verlauf der Bohrungen einreihen in die Riege der australischen Explorer, die im Rahmen ihrer Winterbohrprogramme starke Ergebnisse vorgelegt haben.

Brightstar Resources etwa legte Anfang Juli abermals Ergebnisse aus den laufenden Bohrungen beim Sandstone Goldprojekt in Westaustralien vor. Für das Projekt besteht eine MRE mit 2,4 Mio. Unzen bei 1,5 Gramm Gold pro Tonne. Unter den Resultaten: 9 Meter mit 4,5 Gramm Gold pro Tonne ab 120 Metern Tiefe und 6 Meter mit 6,90 Gramm Gold ab 145 Metern Tiefe.

Ebenfalls Anfang Juli meldete Beacon Minerals (ISIN: AU000000BCN0, WKN: A0LA5W) Bohrergebnisse für die Lagerstätte Iguana auf dem Lady Ida Projekt in Westaustralien vor. Die Resultate schließen ein 133.000 Meter umfassendes Programm zur Ressourcendefinition ab. Unter den Ergebnissen: 24 Meter mit 8,76 Gramm Gold pro Tonne ab 91 Metern Tiefe und 20 Meter mit 9,9 Gramm ab 23 Metern.

Australische Goldexplorer melden starke Mineralisierungen

Benz Mining legte Ende Juni Bohrergebnisse für das Goldprojekt Glenburgh in der westaustralischen Gascoyne Region vor. Gebohrt wurde im Zielgebiet Hurricane Camp. Unter anderem wurde eine flach liegende, hochgradige Mineralisierung entdeckt, die zwei Lagerstätten erstmals miteinander verbindet, das Hurricane-Camp erheblich erweitert und das Potenzial für eine bedeutende Tagebaumöglichkeit entlang des gesamten Hurricane-Trends unterstreicht. Unter den Highlights der Bohrergebnisse: 70 Meter mit 2,9 Gramm Gold pro Tonne.

Waratah Minerals veröffentlichte Ende Juli Bohrergebnisse für das Spur Projekt in New South Wales. Neue Bohrungen in der Goldzone Spur haben mehrere flache, hochgradige Golddurchschneidungen ergeben, was sowohl die Kontinuität als auch das Ausmaß der oberflächennahen Mineralisierung bestätigt und das Projekt deutlich in Richtung einer künftigen oberflächennahen Mineralressource vorantreibt. Unter den Ergebnissen: 18 Meter mit 1,12 Gramm Gold pro Tonne ab 61 Metern, darunter 3 Meter mit 9,81 Gramm ab 142 Metern.

Southern Cross Gold Consolidated legte im Juli Ergebnisse von Bohrungen im Zielgebiet Golden Dyke auf dem Gold-Antimonprojekt Sunday Creek in Victoria vor. Die Ergebnisse bestätigen, dass die antimonreichen Bereiche in den oberen Teilen des Systems von Sunday Creek im Einklang mit der weltweit gut etablierten geologischen Zonierung epizonaler Gold-Antimon-Lagerstätten stehen. Unter den Ergebnissen: 7,9 Meter mit 19,9 Gramm Goldäquivalent pro Tonne.

QMines erwartet starken Nachrichtenfluss

QMines Executive Chairman Sparke erläutert die Pläne des Explorers speziell im Hinblick auf das Zielgebiet Wood Shaft. Woods Shaft ist eine Kupfer-Gold-Lagerstätte, und das Gold ist das, was uns am meisten begeistert. Wir glauben, dass dies ein goldreiches Ereignis widerspiegelt, das weit über die bekannten Massivsulfide hinausreicht, und unser bisher größtes Programm dort zielt darauf ab, Woods Shaft zu vergrößern und in eine erweiterte Ressource von Mount Chalmers zu integrieren.

Parallel dazu führe QMines Bohrungen für die Machbarkeitsstudie durch. Dadurch könnten Ressourcenaufbau und Studie gleichzeitig vorangetrieben werden. Sparke kündigt deshalb für den Rest des Jahres einen starken Nachrichtenfluss an.

Weitere Berichte über Explorationserfolge könnten auch den Aktienkurs wieder beflügeln, der sich derzeit im oberen Bereich einer rund einjährigen Seitwärtsspanne befindet. Das gut aufgestellte Portfolio am Tier-1-Standort Australien jedenfalls lässt die aktuelle Bewertung sehr moderat erscheinen.

Weitere Informationen zu QMines Limited finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/qmines-limited/

Unternehmen: QMines Ltd.

ASX: QML

ISIN: AU0000141533

WKN: A2QSAM

Webseite: www.qmines.com.au

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschließlich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktienoptionen des besprochenen Wertpapiers. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Redaktion

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Redaktion

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.