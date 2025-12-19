Hochprozentiges und gefragte Mineralien – Northfield Capital Corporation bietet Vielfalt

Das Beste aus verschiedenen Branchen und ein diversifiziertes Portfolio, auch mit innovativen Unternehmen, sorgen bei der Northfield Capital Corporation für Anlegerchancen

Für Investoren sind Beteiligungsgesellschaften eine spannende Möglichkeit auf verschiedene Sektoren gleichzeitig in einem Korb zu setzen, denn das Beteiligungsunternehmen wählt die Partner sorgfältig aus. Dabei wird besonderen Wert gelegt auf Erfolgsaussichten, Management und Wertschöpfung. Bei der Northfield Capital Corporation (ISIN: CA66611D1033; WKN: 662226) liegt der Fokus auf visionären Unternehmen, die das Zeug haben, Branchen zu revolutionieren. Zu den Partnerschaften des Unternehmens zählen Bergbaufirmen ebenso wie eine Luftfahrtgesellschaft oder Unternehmen aus dem Spirituosenbereich. Northfield erwirbt dabei substanzielle Beteiligungen an Unternehmen. Zu den Partnern aus dem Bereich Mineralexploration gehören Juno Corp., Voyageur Mineral Explorers und Rocky Shore Gold.

Juno besitzt im Portfolio von der Northfield Capital Corporation eine herausragende Stellung. Denn Juno ist der dominante Claim-Inhaber im Ring of Fire in Ontario, einer der bedeutendsten, bislang unerschlossenen Rohstoffregionen weltweit. Im Ring of Fire besitzt Juno eine Region von 5.300 Quadratkilometer, was 55,6 Prozent entspricht. Hinzu kommen kleinere Anteile, die indirekt gehalten werden. Und es gibt dort Gold, Titan, Zink, Nickel, Kupfer, Chrom, Platin, Palladium und weitere Rohstoffe. Alles Rohstoffe also, die für moderne Technologien und die Energiewende unabdingbar sind, aber auch für Technologien der Luft- und Raumfahrt sowie für das Verteidigungswesen. Laut einer Kampagne der Regierung von Ontario könnte sich der Ring of Fire zu einer „Supermacht im Bereich kritischer Mineralien“ entwickeln. Und genau in diesem Gebiet hat sich Juno auf die Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien spezialisiert. Juno verfügt über genügend Barmittel, rund 20 Millionen US-Dollar, um eine aggressive Exploration zu betreiben. Northfield besitzt 24 Prozent von Juno und setzt darauf, diese Beteiligung weiter auszubauen.

Das zweite Mineralexplorationsunternehmen im Portfolio Northfield ist Voyageur Mineral Explorers, ein kanadisches Junior-Unternehmen, gerichtet auf Mineralvorkommen im Nordwesten von Manitoba und im Nordosten von Saskatchewan, Kanada. Voyageur besitzt wertvolle Lizenzgebühren und Explorationsgebiete. Bei den Gebieten mit den Lizenzgebühren handelt es sich um Gebiete im ausgezeichneten Flin-Flon-Grünsteingürtel, der bekannt ist für reiche Kupfer-Zink-Gold-Lagerstätten. Die Grundstücke von Voyageur besitzen das Potenzial für oberflächennahe Gold-Silber-Vorkommen (eine kontinuierliche Mineralisierung ist nachgewiesen) als auch für tiefer gelegene Kupfer-Zink-Gold-Mineralisierungen. Dabei befindet sich das nahe gelegene McIlvenna-Projekt von Foran Mining bereits im Aufbau und Voyageur besitzt daran bestimmte Lizenzgebühren. Voyageur besitzt eines der größten Claim-Pakete in diesem Gebiet, sowohl in Manitoba als auch in Saskatchewan, mit einer Gesamtfläche von rund 21.000 Hektar. Northfield besitzt 50 Prozent der Anteile an Voyageur.

Ganz aktuell hat Northfield Capital eine sogenannte umgekehrte Übernahme zwischen ihrer teilweise im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft Voyageur Mineral Explorers und Evolve Strategic Element Royalties bekannt gegeben – ein wichtiger Meilenstein für Northfield und dessen Aktionäre. Diese sind weiter engagiert in einem diversifizierten Portfolio von Kupfer- und kritischen Mineralien-Lizenzgebühren aus produzierenden kanadischen Minen. Dabei geht es um Lizenzgebühren an drei der führenden Kupferminen Kanadas sowie um Lizenzgebühren an einem Lithiumprojekt, an der Bigstone-Lagerstätte von Foran Mining und an der Rainbow-Lagerstätte von Visionary Copper and Gold Mines.

Das dritte Prachtstück im Portfolio von Northfield ist Rocky Shore Gold. Diese Gesellschaft konzentriert sich auf Goldfunde im zentralen Neufundland. Mehr als 1.200 Quadratkilometer ist das Flaggschiffprojekt Gold Anchor groß, das sich innerhalb eines aufstrebenden Golddistrikts in Zentral-Neufundland befindet. Historische Analysen ergaben bis zu gut 8,7 Gramm Gold je Tonne Gestein. Sichtbares Gold konnte bereits gefunden werden. In der Nachbarschaft gibt es bedeutende Goldfunde und neuere Goldlagerstätten. Northfield hält 22 Prozent der Anteile an Rocky Shore Gold.

Northfield hat aber noch Beteiligungen an anderen Unternehmen. Unterbewertete Rohstoffunternehmen, noch im Verborgenen schlummernde Chancen auch in anderen Branchen sind das Geschäft von Northfield. Dabei besteht die Möglichkeit bei Managemententscheidungen mitzuwirken oder die Unternehmensausrichtung zu steuern. Auch reinvestiert Northfield Kapital in die nächste Generation von Vermögenswerten, was die Renditen steigert. So kann Wertschöpfung und ein langfristiges Vermögenswachstum gelingen.

Zwei Unternehmen in Sachen „Hochprozentiges“ sind ebenfalls im Portfolio dabei. The Grange of Prince Edward ist ein Weingut in Ontario mit außergewöhnlichen Burgunder-Rebsorten. Mit 40 Hektar Rebfläche ist es eines der größten in Prince Edward County (PEC). Northfield hält 55 Prozent der Anteile. Die Spirit of York Distillery befindet sich im historischen Distillery District in Toronto und produziert hochwertigste Spirituosen. Besucher können ihren eigenen Gin kreieren, denn die Spirit of York Distillery besitzt eine exklusive Partnerschaft mit LIVE NATION. Northfield hält 58 Prozent der Anteile.

Schlussendlich ist noch eine exklusive Charter-Fluggesellschaft mit im Portfolio von Northfield, die True North Airways. Das Besondere ist der Fokus auf höchstem Komfort und Luxus. Aktuell besitzt das Unternehmen einen Hangar, ein Flugfeld sowie zehn Flugzeuge und drei Hubschrauber. In El Salvador besteht ein Pionierstatus zur Bereitstellung von Charter- und Frachtflügen. 14 Wasserflugzeuge bringen Angler zu abgelegenen Camps.

Fliegen, Trinken, Gold – Anlegern bietet Northfield viel. Setzt sich das Geschäftsmodell durch, dürften sich auch die Aktionäre freuen. Das Risiko wird im Konzernportfolio zwar durch die sehr unterschiedlichen Beteiligungen verwässert. Jedoch sollte die Aktie (Börsenwert circa 65 Millionen Euro) noch als spekulatives Investment zur Diversifikation eines Gesamtportfolios gesehen werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

Deutschland

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Bei der Northfield Capital Corporation (ISIN: CA66611D1033; WKN: 662226) liegt der Fokus auf visionären Unternehmen, die das Zeug haben, Branchen zu revolutionieren. Zu den Partnerschaften des Unternehmens zählen Bergbaufirmen ebenso wie eine Luftfahrtgesellschaft oder Unternehmen aus dem Spirituosenbereich. Northfield erwirbt dabei substanzielle Beteiligungen an Unternehmen. Zu den Partnern aus dem Bereich Mineralexploration gehören Juno Corp., Voyageur Mineral Explorers und Rocky Shore Gold.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.