Große Chancen für Silberinvestments – und für Cartier Silver

Der Silberpreis befindet sich auf einem neuen Höchstpreis. Da richtet sich der Blick auf Unternehmen mit Silber wie etwa Cartier Silver

Mit einem Plus von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erfreut der Silberpreis gerade Anleger. Und behalten die Analysten Recht, wird es weiter aufwärtsgehen, vielleicht gibt es sogar bis Ende 2026 eine Verdopplung des Preises. Auf Silber setzt Cartier Silver (ISIN: CA14677R1038; WKN: A3D1KE), ein in Kanada beheimatetes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Die zwei großen und aussichtsreichen Projekte befinden sich im südlichen Labrador Trough, Kanadas führendem Eisenerzabbaugebiet und ein weiteres Projekt ist im Süden Boliviens gelegen.

Das Silberprojekt Chorrillos in Südbolivien besteht aus zwei separaten Optionsgrundstücken, Gonalbert und Felicidad. Cartier Silver hat das Recht eine 100-prozentige Beteiligung an diesen beiden Grundstücken zu erwerben. Dies über die Tochtergesellschaft Mineral Cartier Bolivia S.R.L. Dazu kommen noch drei abgesteckte Grundstücke, welche sich zu 100 Prozent im Eigentum von Cartier Silver befinden. Geplant ist ein Phase-II-Bohrprogramm auf der Gonalbert-Liegenschaft mit einer Gesamtlänge von etwa 3.000 Metern. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund eine Million US-Dollar, und die Ergebnisse darf man mit Spannung erwarten.

Im Übrigen sind die Liegenschaften lizenzfrei und es gibt bisher wenige Explorationsergebnisse. Zu den Pluspunkten von Chorrillos gehört die gute Infrastruktur. Nord chilenische Seehäfen sowie Schienen- und Straßenverkehrswege sind nah. Geplante Verkehrsanbindungen werden für den Anschluss zu Häfen und bolivianischen Schmelzhütten sorgen. Chorrillos befindet sich übrigens nur zirka 20 Kilometer vom bekannten Iska Iska-Projekt entfernt und damit im aussichtsreichen bolivianischen Mineralgürtel.

Beim Gonalbert-Grundstück (2,5 Quadratkilometer) soll hochgradiges Silber aus einer Bleiglanzader gewonnen werden können. Es liegt ein polymetallisches (Silber, Blei, Zink), silberdominantes epithermales Gangsystem vom bolivianischen Typ vor. Beispielsweise konnten 137 Gramm Silber je Tonne Gestein, 7,91 Prozent Zink und 5,6 Prozent Blei ausgemacht werden. Jedenfalls konnte sich Cartier Silver bei Probenentnahmen über flächendeckend hochgradige Silberäquivalent-Ergebnisse freuen.

Auch das Felicidad-Minengebiet erscheint äußerst aussichtsreich. Es ist einen Quadratkilometer groß und beinhaltet einen kegelförmigen, stark oxidierten Hügel, der von den Einheimischen „kleiner reicher Hügel“ genannt wird. Früherer Bergbau förderte silberreiche Bleiglanzadern zutage, bei Gehalten von etwa 230 Gramm Silber je Tonne Gestein. Die Nähe von Cartier Silvers Grundstücken zum Iska Iska-Projekt (Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte) von Eloro Resources ist bedeutungsvoll. Denn zum einen besitzt Cartier Resources 2,3 Millionen Aktien von Eloro Resources. Auch ist Thomas G. Larsen CEO von Eloro Resources und CEO und Direktor von Cartier Silver. Zum anderen sieht man am Iska Iska-Projekt, dass die lokale Regierung und die Einheimischen das Projekt unterstützen. Die Abbaugenehmigung ist bereits erteilt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung positiv.

Cartier Resources besitzt noch weitere Explorationschancen, nämlich eine 100-prozentige Beteiligung am Gold-Silberprojekt Big Easy. Dabei handelt es sich um ein Portfolio hoch aussichtsreicher, eisenreicher Mineralkonzessionen im Osten Neufundlands – 369 Claims auf 92,3 Quadratkilometern. Historische Bohrungen ergaben beispielsweise gut sechs Gramm Gold und 174 Gramm Silber je Tonne Gestein. Und im führendem Eisenerzabbaugebiet in Kanada, im nördlichen und südlichen Labrador Trough, befindet sich die Gagnon-Liegenschaft. Sie umfasst auf einer Fläche von 105 Quadratkilometern etwa 99 Claims. Es handelt sich um sehr aussichtsreiche, eisenhaltige Mineralkonzessionen. Rund 1.300 bis 1.400 Millionen Tonnen mit einem Eisengehalt von 27 bis 33 Prozent schlummern hier.

Anlagen in Silber sollten sich lohnen angesichts des seit Jahren bestehenden Silberdefizit, während gleichzeitig die wachsenden modernen Technologien wie Photovoltaik oder der industrielle Verbrauch von Silber zunehmen. Ein Investment in Cartier Resources bietet sicher Chancen, wobei die üblichen Risiken bei Aktieninvestments Beachtung finden sollten.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

Deutschland

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Auf Silber setzt Cartier Silver (ISIN: CA14677R1038; WKN: A3D1KE), ein in Kanada beheimatetes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Die zwei großen und aussichtsreichen Projekte befinden sich im südlichen Labrador Trough, Kanadas führendem Eisenerzabbaugebiet und ein weiteres Projekt ist im Süden Boliviens gelegen.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.