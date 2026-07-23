Hochgradige Bohrergebnisse bestätigen Potenzial!

Hochgradige Bohrabschnitte im traditionsreichen Camp unterstreichen das Explorationspotenzial. Laufende Produktion, Infrastruktur und umfangreiches Bohrprogramm für weiteres organisches Wachstum.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 23.07.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Discovery Mining Ltd.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.07.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Schon des Öfteren berichteten wir über die erfolgreiche Transformation der Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) (vormals Discovery Silver) vom Projektentwickler zum produzierenden Edelmetallunternehmen. Im ersten Quartal 2026 produzierte Discovery 60.269 Unzen Gold und wies zum 31. März 2026 eine Gesamtliquidität von 634,9 Mio. USD aus. Hinzu kam am 1. Juni 2026 der Abschluss der Übernahme der Kidd-Operations. Damit verfügt das Unternehmen über eine belastbare operative und finanzielle Basis, um seine Wachstumspläne weiterzuverfolgen. Zugleich arbeitet Discovery daran, die Produktionsbasis langfristig auszubauen.

Genau an diesem Punkt setzen die jüngsten Explorationsmeldungen an. Die am 23. April und 21. Juli 2026 veröffentlichten Ergebnisse aus dem Porcupine-Komplex zeigen hochgradige Abschnitte und breite mineralisierte Zonen. Sie stützen die Annahme des Unternehmens, dass in der Nähe der laufenden Betriebe und…

Lesen sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Redaktioneller Hinweis: Tatsachenangaben, Aussagen des Unternehmens und redaktionelle Einordnungen werden im Artikel sprachlich voneinander getrennt. Unternehmensbezogene Zukunftsaussagen beruhen auf den jeweils genannten öffentlichen Primärquellen und sind mit Unsicherheiten verbunden.

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Primärquellen (Stand: 22.07.2026): Discovery Silver Corp., „Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at Porcupine“, 23.04.2026; Discovery Mining Ltd., „Discovery Confirms Presence of Large-Scale Deposit at Pamour“, 21.07.2026.

Weitere Unternehmensquellen: „Discovery Reports Solid Earnings and Cash Flow in Q1 2026“, 14.05.2026; „Discovery Completes Acquisition of Kidd Operations“, 01.06.2026; „Discovery’s New Name Receives TSX Approval“, 01.07.2026; „Discovery Completes Acquisition of Porcupine Complex“, 16.04.2025.

Technische Grundlage: „Porcupine Complex, Ontario, Canada NI 43-101 Report on Preliminary Assessment“, Stichtag 13.01.2025; abrufbar über das Emittentenprofil auf SEDAR+ sowie über www.dsvmining.com. Ergänzend: SRC-Rohstoff-Reports und eigene redaktionelle Einordnung.

Technischer Hinweis: Sämtliche Analysewerte der zugrunde liegenden Meldungen werden vom Unternehmen ungekürzt angegeben. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden für die Unternehmensmeldungen von Eric Kallio, P.Geo., Senior Vice President Exploration, Kara Byrnes, P.Geo., Vice President Exploration and Geology – Porcupine, und Craig Yuill, P.Geo., Exploration Manager, als qualifizierten Personen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Diese Prüfung bezieht sich auf die Unternehmensmeldungen, nicht auf die redaktionelle Einordnung dieses Artikels.

Dieser Werbeartikel wurde von einem freien Journalisten, für die Swiss Resource Capital AG erstellt und am 22.07.2026 fachlich sowie redaktionell aktualisiert.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; Betriebs-, Kosten-, Integrations- und Ausführungsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und Finanzierungsrisiken. Wesentliche Chancen: laufende Goldproduktion; umfangreiches Explorationsprogramm; vorhandene Infrastruktur; zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Kidd und das Cordero-Projekt. Chancen und Risiken sind nicht symmetrisch und können sich wesentlich verändern.

Transparenz- und Methodikhinweise – freiwillige Orientierung an Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise werblicher Promotiontext; keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine formale Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung. Es werden weder ein Kursziel noch eine prognostizierte Wertentwicklung genannt.

Ersteller und Autor: Herausgeber und Ersteller ist die Swiss Resource Capital AG. Verantwortlicher Autor ein freier Journalist. Redaktionsschluss und Erstveröffentlichung sind am Artikelanfang ausgewiesen.

Methodik und Quellen: Grundlage sind die im Quellenblock konkret bezeichneten Unternehmensmeldungen, Finanzberichte und technischen Unterlagen. Tatsachen werden von Unternehmensangaben, Erwartungen und redaktionellen Interpretationen getrennt. Es werden keine eigenen Kurs-, Gewinn- oder Bewertungsmodelle verwendet.

Regulatorische Einordnung: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Der Beitrag ist deshalb als bezahlte Unternehmensinformation ohne individuelle oder allgemeine Anlageempfehlung, ohne Kursziel und ohne formalen Anlagehorizont ausgestaltet. Eine rechtliche Neubewertung bleibt erforderlich, falls Inhalt oder Verbreitungsform künftig empfehlenden Charakter erhalten.

Risiko und Sensitivität: Die Einordnung kann sich wesentlich verändern, wenn Bohrergebnisse nicht bestätigt werden, Ressourcen oder Reserven anders ausfallen als erwartet, Rohstoffpreise und Wechselkurse deutlich schwanken, Genehmigungen oder Finanzierungen ausbleiben oder sich Projekte und Integrationsmaßnahmen verzögern beziehungsweise verteuern.

Interessen und Vergütung: Discovery Mining Ltd. vergütet die Swiss Resource Capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrags. Nach den für diesen Artikel zugrunde gelegten Angaben halten SRC und Autor keine Long- oder Short-Positionen in Discovery Mining Ltd.; insbesondere bestehen keine Netto-Positionen von mindestens 0,5 %. Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen innerhalb der vergangenen zwölf Monate bestehen nicht.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden und kann zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen. Ausländische Aktien unterliegen zusätzlich Wechselkurs-, Markt-, Rechts- und Liquiditätsrisiken. Rohstoffunternehmen sind insbesondere von Rohstoffpreisen, Kosten, Genehmigungen, Finanzierung, technischen Annahmen, Umweltauflagen sowie der erfolgreichen Umsetzung ihrer Betriebs- und Entwicklungspläne abhängig. Die von der Swiss Resource Capital AG veröffentlichten Hintergrundinformationen und Unternehmensdarstellungen dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie sind keine unabhängige Finanzanalyse und keine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für externe Verlinkungen ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Zwischen dem Leser und dem Autor beziehungsweise der Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Der Artikel stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder zu sonstigen Transaktionen dar. Vor einer Anlageentscheidung sollten Leser die vollständigen Emittentenunterlagen prüfen und bei Bedarf unabhängige fachkundige Beratung einholen. Die verwendeten Informationen stammen aus Quellen, die zum Redaktionsschluss für zuverlässig gehalten wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung können Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht garantiert werden. Redaktionelle Einschätzungen können sich aufgrund neuer Informationen ändern; eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen: Nach den zugrunde gelegten Angaben halten die Swiss Resource Capital AG und der Autor keine Long- oder Short-Positionen in Discovery Mining Ltd.; insbesondere bestehen keine Netto-Positionen von mindestens 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Discovery Mining Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-Zusammenarbeit. Dieser Artikel wird im Rahmen dieser Beziehung vergütet.

III. Weitere Beziehungen innerhalb der vergangenen zwölf Monate: kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager- und keine Investmentbanking-Rolle.

IV. Beteiligungen: Discovery Mining Ltd. hält nach den zugrunde gelegten Angaben keine Beteiligung von mindestens 5 % an der Swiss Resource Capital AG; SRC und Autor halten keine Beteiligung von mindestens 5 % an Discovery Mining Ltd.

Weitere Hinweise

Für die Vorbereitung und Verbreitung dieses Artikels wird die Swiss Resource Capital AG von Discovery Mining Ltd. vergütet; die Vergütung ist nicht erfolgsabhängig. Für Anlageentscheidungen sollten stets zusätzliche unabhängige Quellen herangezogen werden. Rohstoff- und Bergbauaktien können erheblichen Kursschwankungen und zeitweise geringer Liquidität unterliegen. Zusätzliche Risiken ergeben sich unter anderem aus Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Betriebsstörungen, Naturereignissen, Kostensteigerungen, Genehmigungs- und Umweltanforderungen, rechtlichen Veränderungen, Handelsbeschränkungen, politischen Eingriffen sowie Explorations-, Entwicklungs- und Finanzierungsrisiken.

Disclaimer

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