Hannan Metals: Previsto wächst auf 305 Meter – Schweden vor erstem Bohrergebnis!

Bei Previsto enthalten 323 von 323 Kanalproben Gold oder Silber, während die mineralisierte Brekzie auf 305 Meter wächst. Parallel stehen in Schweden die ersten Ergebnisse aus 1.040 Bohrmetern an.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 01.08.2026, 9:18 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 01.08.2026, 9:18 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfolgt derzeit zwei Entwicklungspfade mit unterschiedlichem Zeithorizont. Previsto in Peru bleibt das zentrale Wertprojekt, während die neuen schwedischen Goldprojekte einen kurzfristigen Bohr- und Nachrichtenkatalysator liefern. Diese Kombination ist keine strategische Abkehr von Peru: Das Management bezeichnet Schweden ausdrücklich als Ergänzung, während Previsto durch das Genehmigungsverfahren auf sein erstes Bohrprogramm im Jahr 2027 vorbereitet wird.

Das zu 100 % kontrollierte Valiente-Landpaket in Zentralost-Peru umfasst rund 1.002 km² und beherbergt zahlreiche porphyrische sowie epithermale Gold- und Kupferziele. Previsto liegt im Amanecer-Gebiet des Valiente-Projekts. In Schweden besitzt Hannan eine Option auf bis zu 100 % an drei Goldprojekten über zusammen 8.405 Hektar: Stavaträsk und Skellefteå North im nordschwedischen Skellefteå-Distrikt sowie Ådelfors in Südschweden.

Schweden: Erste Ergebnisse werden zum kurzfristigen Katalysator

Am 6. Juli meldete Hannan den Abschluss des…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und Informationsstand: Hannan Metals Ltd., Unternehmensmeldungen vom 10.06.2026, 06.07.2026, 14.07.2026, 20.04.2026 und 22.07.2026; Unternehmenspräsentation; Commodity-TV/SRC. Die offizielle Nachrichtenübersicht von Hannan führte am 31.07.2026 keine neuere Unternehmensmeldung als den 22.07.2026.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmeldungen und den darin genannten technischen Angaben. Es wurde keine eigene technische Prüfung, Probenahme, Datenverifikation, Ressourcenschätzung oder Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen. Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, wird in den Ursprungsmeldungen als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt.

Redaktioneller Status: Dieser Werbeartikel wurde für die Swiss Resource Capital AG erstellt und am 31.07.2026 fachlich aktualisiert. Ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Wichtige Hinweise, Risiken und Haftungsausschluss

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Hannan Metals Ltd. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung und kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren.

Vergütung und Interessenkonflikte: Die Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Hannan Metals Ltd. Eigene Positionen von SRC und Autor werden entsprechend den vom Auftraggeber bereitgestellten Angaben mit keiner Long- oder Short-Position und keiner Netto-Position von mindestens 0,5 % ausgewiesen. Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen in den vergangenen zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein.

Technische Einordnung: Für Previsto, Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors werden in diesem Artikel keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven dargestellt. Eine wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Oberflächen-, Kanal-, Aufschluss- und Findlingsproben können geologische Hinweise liefern, ersetzen aber keine Bohrungen, Ressourcenmodellierung oder Wirtschaftlichkeitsstudie. Wahre Mächtigkeiten sind, soweit angegeben, noch nicht bekannt.

Historische und regionale Vergleichsdaten: Historische Produktion, Ressourcen oder Gehalte benachbarter beziehungsweise regional vergleichbarer Lagerstätten belegen nur die Bergbaugeschichte und geologische Prospektivität des Distrikts. Sie lassen keinen Rückschluss darauf zu, dass Hannan auf seinen Projekten vergleichbare Gehalte, Größenordnungen, Ressourcen, Reserven oder wirtschaftliche Ergebnisse erzielen wird. Historische Daten bei den schwedischen Projekten wurden von Hannan nicht vollständig verifiziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen zu erwarteten Analyseergebnissen, Genehmigungen, weiteren Bohrprogrammen und einem möglichen Bohrbeginn 2027. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können wesentlich abweichen.

Wesentliche Risiken: Explorations- und Bohrmisserfolge, unzureichende Kontinuität oder Gehalte, verzögerte oder ausbleibende Genehmigungen, Finanzierung und Verwässerung, Länder-, Standort-, ESG-, Rohstoffpreis-, Währungs- und Liquiditätsrisiken sowie technische und operative Probleme. Aktien kleiner Explorationsgesellschaften sind hochspekulativ und können erheblichen Kursschwankungen unterliegen; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Methodik und Bewertung: Die redaktionelle Einordnung ist qualitativ. Es wurden keine proprietären Kursmodelle, Kursziele, DCF-Modelle oder formalen Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen erstellt. Die thematisch positive Einschätzung bezieht sich auf einen mittleren Zeithorizont von etwa 6 bis 24 Monaten und kann sich bei neuen Informationen ändern.

Hinweis zu Art. 20 MAR / Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung orientiert sich freiwillig an einschlägigen Offenlegungsstandards, soweit diese auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar sind. Eine solche Orientierung stellt keine BaFin-Zulassung, Prüfung oder Billigung dar.

Haftung und keine Anlageberatung

Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen werden. Eine Haftung besteht ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollten weitere unabhängige Quellen geprüft und erforderlichenfalls qualifizierter fachlicher Rat eingeholt werden.

Externe Links und Übersetzungen: Für Inhalte externer Webseiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Englischsprachige Originalmeldungen sind die maßgebliche Ausgangsfassung; deutsche Darstellungen können übersetzt, gekürzt oder zusammengefasst sein.

Verbreitungsbeschränkung

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist – insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan – sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gelten, soweit einschlägig, der Financial Services and Markets Act 2000 und die Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht und Verantwortlichkeit

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung und Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ · Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.