Hamburg Innovation Summit 2026: Ticketing startet am 16. Februar 2026

HHIS 2026 am 18. Juni 2026 im Oberhafenquartier // Eintritt erneut kostenfrei – vorherige Anmeldung via Website erforderlich // 2026 wieder mit renommierten Botschafter*innen der Innovationsszene

Der Hamburg Innovation Summit (HHIS) kehrt am 18. Juni 2026 ins Oberhafenquartier zurück. Das Ticketing für das kostenfreie Innovationsevent startet via Anmeldung auf der Eventwebsite unter hamburg-innovation-summit-2026.de am 16. Februar 2026. Auf dem HHIS werden erneut Vordenker*innen, Gründer*innen, Unternehmen sowie Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu einem spannenden Austausch erwartet. Im Fokus steht, wie man Herausforderungen vor allem in schwierigen Zeiten mit Innovationen lösen kann, begleitet von hochkarätigen Botschafter*innen.

_Hamburg, 16. Februar 2026_ – Ein starkes Zeichen für die norddeutsche Innovationskultur: Heute, am 16. Februar 2026, startet das kostenlose Ticketing für den Hamburg Innovation Summit (HHIS) per Anmeldung unter hamburg-innovation-summit-2026.de. In der elften Ausgabe des HHIS kommen am 18. Juni 2026 im Oberhafenquartier in Hamburg einen Tag lang Menschen zusammen, die Innovation nicht nur denken, sondern gestalten wollen: Gründer*innen, Unternehmen, Vordenker*innen sowie Vertreter*innen aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Der HHIS schafft Raum für Dialog, neue Perspektiven und konkrete Impulse für die Zukunft der Metropolregion – und darüber hinaus.

Auf mehr als 1.800 Quadratmetern Ausstellungsfläche und mindestens fünf parallel bespielten Bühnen bietet der Hamburg Innovation Summit 2026 ein dichtes Programm aus Best Practices, Innovationen zum Erleben und Ausprobieren und inspirierenden Diskussionen. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Lösungen, marktfähige Innovationen und neue Denkansätze zu zentralen Zukunftsfeldern, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie das Handwerk richten: angefangen bei Künstlicher Intelligenz & Data Science über Handwerk 4.0, Advanced Material und Social & Impact Innovation bis hin zu Mobilität, Klima & Energie, Gesundheit, Entrepreneurship sowie Talent & Bildung.

Spannende Botschafter*innen für Innovation groß denken, mutige Innovationskultur und starkes Commitment

Der HHIS versteht sich auch 2026 als offene Plattform für alle Innovationsinteressierten, die die Zukunft aktiv mitgestalten und einen wahren Impact schaffen wollen. Ziel ist es, durch Vernetzung, Kollaboration und Mitgestaltung praxisnahe Lösungen für lokale Herausforderungen zu entwickeln und gleichzeitig positive globale Impulse zu setzen. Hamburg unterstreicht mit dem Summit seine Rolle als Innovationshub mit internationaler Ausstrahlung – und verbindet Visionen mit konkretem Praxisnutzen.

Entsprechend begleiten den HHIS auch in diesem Jahr wieder renommierte Stimmen der Innovationsszene als Botschafter*innen: Die Corporate Tech Influencerin und Voice for Innovation bei Deloitte Lara Sophie Bothur steht für das Thema „Innovation groß denken“. Die Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften und Chief Sustainable Officer (CSO) der Universität Hamburg, Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons, steht für eine mutige, wertebasierte Innovationskultur. Die Handwerksbrüder und Influencer Yannes und Laurin Bock, die sich mit ihren Instagram-Kanälen dermoebelbock.official und derholzbock.official zu einem wichtigen Sprachrohr des Handwerks entwickelt haben, stehen für starkes Commitment und unternehmerische Haltung. Die Teilnehmer*innen des Hamburg Innovation Summit 2026 dürfen sich demnach unter anderem auf spannende Impulsvorträge der Botschafter*innen freuen.

Termin im Überblick:

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Uhrzeit: ab 9:00 Uhr open doors, ab 10:00 Uhr Programmstart

Ort: Oberhafenquartier, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

Eintritt frei mit vorheriger Anmeldung via Website:

www.hamburg-innovation-summit.de

Über den Hamburg Innovation Summit (HHIS):

Der Hamburg Innovation Summit (HHIS) ist das führende Innovationsevent der Metropolregion Hamburg und bringt seit 2015 Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Unter dem Motto „Connect. Collaborate. Create.“ fördert der HHIS praxisnahe Innovation durch Austausch, Kollaboration und Mitgestaltung – technologisch, sozial und ökologisch. Auf mindestens fünf Bühnen und über 1.800 qm Expofläche präsentiert das Event zukunftsweisende Themen wie u.a. KI & Data Science, Social & Impact Innovation, Handwerk 4.0 und Mobility & Urban Development. Möglich machen den HHIS die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI), die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Hamburg Innovation sowie die Kreativagentur WILKENWERK. Weitere Informationen unter: www.hamburg-innovation-summit.de

https://linkedin.com/hamburg-innovation-summit | https://instagram.com/hhisummit

