Notre-Dame in Paris ist renoviert und der Hahn aus Kupfer und Gold thront wieder auf der Turmspitze.

Wie Phönix aus Asche, wacht nun der neue Vogel über Paris und Notre-Dame. Er steht für Widerstandsfähigkeit und als er seinen Platz auf dem Turm fand, war dies ein besonderes Ereignis. Der Vorgänger hat übrigens den Brand von 2019 zwar verbeult, aber überraschend gut überstanden. Er wird in ein Museum einziehen. Kupfer und Gold sind eben ziemlich beständige Güter. Mit dem Kupferpreis ging es dieses Jahr mal rauf, mal runter. Jetzt ist aber das Kupferangebot begrenzt und sollte für höhere Preise sorgen. Insgesamt hat der Kupferpreis seit Anfang des Jahres acht Prozent zugelegt. Obwohl laut der International Copper Study Group 2024 einen Angebotsüberschuss von 469.000 Tonnen Kupfer bringen soll.

In 2025 jedoch soll dieser Überschuss auf 194.000 Tonnen des rötlichen Metalls fallen. Die ICSG prognostiziert für das nächste Jahr ein langsameres Angebotswachstum, nämlich von 1,6 Prozent. Gleichzeitig werde die Nachfrage um 2,7 Prozent nach oben gehen. In Sachen Kupferpreis klingt das gut. In China ist dieses Jahr die Produktion von Kupferraffinade schneller gestiegen als die Minenproduktion. Die Schmelz- und Verarbeitungsgebühren sinken, die Kupferproduktion verliert an Rentabilität. Die Folge sind Einschränkungen bei der Produktion. Denn nun hinken die Schmelzkapazitäten hinter den Produktionsmengen hinterher. Kupfer als das Metall für die Abkehr von fossilen Brennstoffen sollte eifrig nachgefragt werden, besonders aus China wegen dem starken Bedarf aufgrund der Elektromobilität.

In Sachen Gold hat nun die chinesische Zentralbank erstmals nach einem halben Jahr Pause ihre Goldreserven wieder vermehrt, und zwar um rund fünf Tonnen Gold. Sollte die Zentralbank Chinas mit Goldkäufen fortfahren, wäre dies jedenfalls positiv für den Preis des Edelmetalls.

Kupfer, Silber, Gold und Wolfram besitzt in Kolumbien Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ -. Das Guayabales-Projekt ist äußerst hochgradig.

In Sachen Kupfer gefällt die in Chile und Argentinien tätige Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ -. Besonders hervorzuheben ist das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

