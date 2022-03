Montreal, Québec, Kanada – (2. März 2022) Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE:CDPR) (FWB: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die im Dezember 2021 in Partnerschaft mit Prof. Dr. Bernhard Dold gegründete Tochtergesellschaft H2-SPHERE GmbH eine exklusive Vereinbarung mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterzeichnet hat, um gemeinsam Verfahren zur Umwandlung von Bergbauabfällen in grünen Wasserstoff und andere Nebenprodukte zu entwickeln. In der ersten Phase (6 Monate) wird das DLR einen Untersuchungsbericht erstellen und in der zweiten Phase wird das Unternehmen Labortests durchführen, die in einer Vorlage für die industrielle Produktion münden.

DLR – globaler Technologieführer

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Es betreibt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Das DLR nutzt die Expertise seiner 55 Forschungsinstitute und Einrichtungen, um Lösungen zu entwickeln. Die erklärte Mission des Zentrums mit 10.000 Mitarbeitern ist, die Erde und den Weltraum zu erkunden und Technologien für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Die Forschung mit H2-SPHERE wird vom Institut für Future Fuels, Abteilung Solarchemische Verfahrensentwicklung, durchgeführt, das kürzlich vom DLR gegründet wurde, um die Entwicklung chemischer Speichersysteme (Brennstoffe, d. h. grüner Wasserstoff) zu priorisieren. Die laufenden Forschungsprioritäten sind mit der Mineralabfallressource von CDPR in hohem Maße vereinbar.

Doppelt-grüner Wasserstoff

Zu der Kerninnovation von H2-SPHERE und dem DLR werden zwei ergänzende Techniken zur Umwandlung umweltbelastender Bergbauabfälle in grünen Wasserstoff und andere kommerzielle Nebenprodukte zählen. Die neuen Techniken werden es CDPR ermöglichen, aus seiner Mineralabfallressource dauerhaft hochgradig verschmutzende Elemente zu entfernen, die die Hauptursache für die Acid Mine Drainage (AMD, saure Grubenwässer) sind. Da gleichzeitig zwei umweltrelevante Ziele erreicht werden, nämlich einerseits die Eliminierung von AMD und andererseits die Produktion von grünem Wasserstoff, kann der von CDPR produzierte Wasserstoff als doppelt-grün bezeichnet werden.

Guy Goulet, CEO: Das Team von Cerro de Pasco freut sich sehr, gemeinsam mit dem DLR und H2-SPHERE an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Prof. Dr. Bernhard Dold unterstützt seit vielen Jahren sehr aktiv Regierungen in der Problematik von Bergbauabfällen in Südamerika und wir glauben, dass die Innovationen, die er und das DLR vorantreiben, für unser Unternehmen eine bahnbrechende Entwicklung sein könnten. Grüner Wasserstoff wird eindeutig eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen und wird wahrscheinlich der Hauptbrennstoff für die Bergbauaktivitäten in Peru und anderen Orten werden.

Industriell skalierbare Ressource

Möglicherweise können mit den derzeit im Rahmen der Vereinbarung zwischen DLR und H2-SPHERE in Entwicklung befindlichen Techniken bis zur Hälfte der Quiulacocha-Abraumhalden und die Excelsior-Lagerhalde von CDPR, zusammen etwa 180 Mio. Tonnen, wiederaufbereitet werden. Neben CDPR bietet der Bergbaucluster Cerro de Pasco verschiedene weitere Einsatzmöglichkeiten. Diese Ressourcen allein bieten die Möglichkeit, ein erstklassiges und nachhaltiges Unternehmen für saubere Energie aufzubauen.

Grüne Welle

Die H2-SPHERE-Initiative fällt mit dem bevorstehenden Beginn der Explorationsbohrungen auf der Konzession El Metalurgista von CDPR zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den Quiulacocha-Abraumhalden liegt. Sie fällt auch mit dem ersten großen globalen Schritt in Richtung H2 zusammen, mit wichtigen Initiativen, die auf nationaler Ebene in Peru, Chile und Kolumbien entwickelt werden.

Gewährung von Aktien und Optionen

Im Zusammenhang mit den obigen Sachverhalten schloss CDPR Vereinbarungen mit Prof. Dr. Bernhard Dold und Pyers Griffith über die Gewährung von (i) insgesamt 1.040.000 Aktienoptionen auf den Erwerb von CPPR-Stammaktien (bis spätestens 2. März 2027 zum Preis von 0,40 Dollar pro Stammaktie ausübbar) und (ii) insgesamt 646.654 CDPR-Stammaktien (Gegenstand einer 4-monatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum) als Bezahlung für erbrachte Dienstleistungen ab.

Über H2-SPHERE

CDPR fördert die H2-SPHERE GmbH finanziell, die im Dezember 2021 in Deutschland in Partnerschaft mit Prof. Dr. Bernhard Dold gegründet wurde, um Techniken zur Umwandlung von mineralischen Abfällen in grünen Wasserstoff und andere Nebenprodukte zu entwickeln, mit dem gemeinsamen Ziel, die Quelle der sauren Abwässer (AMD) zu eliminieren sowie die Entwicklung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten in der Region und eine wesentliche Steigerung der zukünftigen Rentabilität der Konzession El Metalurgista und anderer in der Nähe gelegener Wiederaufbereitungsprojekte für Bergbauabfälle in Gang zu setzen.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein Ressourcenmanagement-Unternehmen, das 2012 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet wurde, die Bergbaukonzession El Metalurgista zu erschließen, die Mineralabräume und Halden aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu umfasst. Unsere strategische Stärke liegt in der umfassenden Erfahrung unseres Teams und der Kenntnis der Chancen und Herausforderungen in und um Cerro de Pasco. Das Unternehmen hat sich klare Ziele gesetzt, um eine langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Vorteile für die lokale Bevölkerung in wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht zu schaffen. Der Ansatz des Unternehmens für El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft.

