GuideAI Health Corp. gibt Frankfurter Börsenkürzel bekannt: ZN0

14. August 2026 – Boston, Massachusetts / IRW-Press / GuideAI Health Corp. (GuideAI oder das Unternehmen) (CBOE CA: GDAI) (FWB: ZN0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) mit dem Börsenkürzel ZN0 (WKN: A42EHA und ISIN: CA CA40173G1019) notiert sind.

Die Stammaktien des Unternehmens notieren nun an der Cboe Canada und an der FWB, wodurch das Unternehmen größeren internationalen Zugang zu kanadischen als auch zu europäischen Anlegern erhält. Der Aktienkurs des Unternehmens an der FWB kann unter live.deutsche-boerse.com/equity/guide-ai-health-o-n eingesehen werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, einem leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens (zusammen die Optionsinhaber) insgesamt 2.975.000 Aktienoptionen (die Optionen) zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die Optionsaktien) gemäß den Bestimmungen des Equity Incentive Plan des Unternehmens (der Plan) und vorbehaltlich der geltenden Richtlinien der Cboe Canada Inc. gewährt hat.

Jede Option berechtigt den jeweiligen Optionsinhaber, eine Optionsaktie zu einem Preis von 1,00 $ innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, beginnend mit dem Gewährungsdatum am 6. August 2026 und endend am 6. August 2031, zu erwerben. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Plans sowie der jeweils maßgeblichen Optionsvereinbarungen.

Über GuideAI Health Corp.

GuideAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das künstliche Intelligenz nutzt, um Gefäßerkrankungen frühzeitig zu erkennen und präzisere Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Die Plattform analysiert routinemäßige CT-Scans, um periphere Gefäßerkrankungen zu identifizieren. Durch die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen will GuideAI die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und gleichzeitig Krankenhäuser und radiologische Einrichtungen dabei unterstützen, eine umfassendere Versorgung im Bereich der Gefäßerkrankungen anzubieten.

Im Namen des Board of Directors:

Raj Shah

CEO

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E-Mail: info@guideaihealth.com

www.guideaihealth.com/

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