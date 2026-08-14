KVN Design Furniture wird zu MATSU Europe & Middle East

Umfirmierung und Expansion von MATSU nach Europe und in den Mittleren Osten

Gomaringen / Dubai, August 2026 – Das deutsche Designunternehmen KVN Design Furniture firmiert ab sofort unter dem neuen Namen MATSU Europe & Middle East. Mit dem Rebranding unterstreicht das deutsch-chinesische Joint Venture seine enge Partnerschaft mit der renommierten MATSU Group aus Shanghai und setzt zugleich ein klares Signal für die weitere Expansion in Europa und den Nahen Osten.

Unter der Führung von Gründer und Geschäftsführer Kevin Schürmann spezialisiert sich MATSU Europe & Middle East weiterhin auf hochwertige Designermöbel für Office, Contract und Residential. Die Marke verbindet europäische Designkultur mit der Fertigungskompetenz und Innovationskraft der chinesischen MATSU Group. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für die Nomadic Collection, die mit authentischem tibetischem Yakleder und traditionellem Handwerk nachhaltige und charakterstarke Möbelstücke schafft.

„Mit dem Namen MATSU Europe & Middle East machen wir unsere internationale Ausrichtung und die starke Partnerschaft mit MATSU sichtbar“, sagt Kevin Schürmann. „Wir bleiben fest in Europa verwurzelt und öffnen gleichzeitig die Türen für den wachsenden Markt im Nahen Osten.“

Ein konkreter Meilenstein der Expansion ist der neue Showroom in Dubai South. Von dort aus bedient das Unternehmen die Märkte der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und der gesamten Region. Ergänzend bestehen bereits Vertriebspartnerschaften in mehreren europäischen Ländern sowie in der Türkei und Kasachstan.

MATSU Europe & Middle East bietet ein umfassendes Portfolio an Lounge- und Sitzmöbeln, modularen Systemen und individuellen Lösungen – darunter Kollektionen wie Nomadic, Prestige, Panache, Collar, Wings und Singlax. Referenzprojekte wie die Einrichtung des Porsche R&D Centers, CBRE-Büros und das Cafe Moka in Paris belegen die Kompetenz für anspruchsvolle Contract- und Hospitality-Projekte.

Das Unternehmen behält seinen Hauptsitz in Gomaringen bei Tübingen und setzt weiterhin auf enge Zusammenarbeit mit internationalen Designern sowie auf nachhaltige Wertschöpfung in Tibet und China.

Über MATSU Europe & Middle East MATSU Europe & Middle East ist ein deutsch-chinesisches Joint Venture für zeitgenössische Designermöbel. Gegründet von Kevin Schürmann und in Partnerschaft mit der MATSU Group (Shanghai), entwickelt und vertreibt das Unternehmen hochwertige Sitz- und Lounge-Lösungen für Office, Contract und Residential. Die Marke steht für europäisches Design, herausragende Materialien und nachhaltige Produktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MATSU Europe & Middle East

Herr Kevin Schürmann

Sägeweg 11

72810 Gomaringen

Deutschland

fon ..: 015165401553

web ..: https://matsu-europe.com/

email : info@matsu-europe.com

MATSU Europe & Middle East ist ein deutsch-chinesisches Joint Venture für hochwertige Designermöbel. Mit Sitz in Gomaringen bei Tübingen und einem Showroom in Dubai South verbindet das Unternehmen europäische Designkultur mit der Fertigungskompetenz und Innovationskraft der MATSU Group aus Shanghai.

Gegründet und geführt von Kevin Schürmann, entstand MATSU Europe & Middle East aus der früheren Marke KVN Design Furniture. Der Namenswechsel markiert den nächsten Schritt einer engen Partnerschaft mit der seit 1996 bestehenden chinesischen MATSU Group und unterstreicht die klare Ausrichtung auf die Märkte in Europa und dem Nahen Osten.

Pressekontakt:

MATSU Europe & Middle East

Herr Kevin Schürmann

Sägeweg 11

Gomaringen 72810

fon ..: 015165401553

email : info@matsu-europe.com

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