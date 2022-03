Griffin Mining Limited – 18. März 2022 – („Griffin“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass der Untertagebetrieb in der Mine Caijiaying wieder aufgenommen wurde und dass die Mühlenanlagen voraussichtlich am 25. März 2022 die Erzverarbeitung wieder aufnehmen werden.

Wie in der internationalen Presse berichtet wurde, sind in bestimmten Teilen Chinas, einschließlich der Provinz Jilin im Nordosten Chinas, vermehrt Fälle des Coronavirus Covid-19 aufgetreten. Das Management des Unternehmens, die Auftragnehmer und andere Beteiligte arbeiten eng mit der örtlichen Bezirksregierung zusammen, um den sicheren Betrieb und die logistischen Verfahren für Covid weiterhin zu gewährleisten. Bislang sind wichtige Vorräte wie Sprengstoff und Mühlenmaterial nicht betroffen. Dennoch steht das Unternehmen weiterhin in Kontakt mit allen relevanten Parteien, um die vollständige Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften zu gewährleisten, insbesondere wenn die Infektionsrate weiter ansteigen sollte.

Der Vorstandsvorsitzende Mladen Ninkov kommentierte: „Ich bin unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern und Regierungsbeamten dankbar, dass sie die erforderlichen Genehmigungen für die rechtzeitige und effiziente Wiederaufnahme des Betriebs in Caijiaying erteilt haben. Wie nicht anders zu erwarten, bleiben wir angesichts der gemeldeten Zunahme von Covid-19-Fällen wachsam, fühlen uns aber durch die effektive Handhabung der aktuellen Situation durch alle zuständigen chinesischen Behörden bestätigt. „

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8 %iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.

