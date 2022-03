Sarnia, Ontario, 17. März 2022 – Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schweren Rohölen und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Absicht hat, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) durchzuführen, bei der mit der Ausgabe von bis zu 2.857.142 Einheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,70 $ pro Einheit ein Bruttoerlös von 2.000.000 Dollar erzielt werden soll. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Datum der Ausgabe der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 1,00 Dollar pro Aktie. Sollten die Aktien des Unternehmens während des Ausübungszeitraums der Warrants, jedoch nach Ablauf der Beschränkungen für die Veräußerung der Aktien, an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,25 Dollar pro Aktie oder darüber gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber der Warrants durch Aussendung einer Pressemitteilung schriftlich darüber informiert, dass die Warrants 30 Tage nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung fällig gestellt werden.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung als allgemeines Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden. Das Unternehmen kann das Platzierungsvolumen nach eigenem Ermessen auch vergrößern oder verkleinern. Die Platzierung erfolgt zwar ohne Brokervermittlung, das Unternehmen kann aber nach eigenem Ermessen eine angemessene und marktübliche Makler- und/oder Vermittlungsgebühr in Zusammenhang mit dem Abschluss der Platzierung bezahlen. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer entsprechenden Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Diese Privatplatzierung ist für das Unternehmen ein entscheidender Schritt im Rahmen der Vorbereitungen auf den Markteinstieg, sagt Ofer Vicus, Chairman und Chief Executive Officer von Aduro. Das Interesse an der Privatplatzierung zeigt uns, dass die Pläne und die Technologie des Unternehmens großen Anklang finden.

Die im Rahmen der Platzierung angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in jenen Staaten dar, wo ein Angebot, eine Vermittlung oder ein Verkauf dieser Art ungesetzlich wäre.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet – ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Abe Dyck, Investor Relations

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Einzelheiten der geplanten Platzierung, einschließlich des vorgeschlagenen Umfangs, des Zeitplans und der Verwendung der Erlöse aus der Platzierung. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: die Platzierung könnte nicht wie erwartet oder überhaupt nicht durchgeführt werden; das Unternehmen könnte beschließen, den Betrag der Platzierung zu erhöhen oder zu verringern oder die Bedingungen der Platzierung anderweitig zu ändern; das Unternehmen könnte beschließen, die Mittel anders als angegeben zu verwenden; das Unternehmen könnte die Platzierung nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abschließen; die allgemeinen Marktbedingungen könnten die Platzierung und/oder das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen; Faktoren im Zusammenhang mit der laufenden COVID-19-Pandemie könnten die Platzierung und/oder das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aduro Clean Technologies Inc.

Christopher Parr

#104 – 1086 Modeland Road

N7S 6L2 Sarnia, Ontario

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Aduro Clean Technologies Inc.

Christopher Parr

#104 – 1086 Modeland Road

N7S 6L2 Sarnia, Ontario

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

