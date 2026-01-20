Green Bridge Metals stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver, Kanada – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate zu den wichtigsten Initiativen für das Jahr 2026 bereitzustellen.

David Suda, President und CEO von Green Bridge Metals, kommentierte:

Green Bridge startet finanzstark und gut positioniert in das Jahr 2026, das viele Impulse verspricht. Die Fundamentaldaten für Kupfer und kritische Minerale waren selten so stark wie heute, und unsere Projekte befinden sich in einem der produktivsten und strategisch wichtigsten Bergbaureviere Nordamerikas, das für seine Vorkommen an Kupfer, Nickel und kritische Minerale bekannt ist. Wir freuen uns darauf, dem Markt die Analyseergebnisse aus Skibo vorzulegen und sehr bald mit den Bohrungen auf Titac zu beginnen.

Green Bridge startet mit einer gestärkten Bilanz, einer aktiven Explorationspipeline im Duluth Komplex in Minnesota und mehreren kurzfristigen Katalysatoren in seinem Kupfer-, Nickel- und Titanportfolio in das Jahr 2026. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie, die sich auf die groß angelegte Exploration und Erschließung von Kupfervorkommen im Inland konzentriert, zu einer Zeit, in der die Kupferpreise deutlich gestiegen sind und sich nahe ihrem Allzeithoch halten. Dieses Preisumfeld spiegelt die Verknappung des globalen Angebots, die steigende Nachfrage durch die Elektrifizierung und die zunehmende Bedeutung der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit durch heimische Quellen für kritische Minerale wider.

Die Mission von Green Bridge besteht darin, verantwortungsbewusst nach hochwertigen Kupfer- und kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen zu suchen und diese zu entwickeln, strategische Mineralprojekte zu sichern und zu entdecken sowie langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig dauerhafte Partnerschaften mit den lokalen Gemeinden aufzubauen.

Zu den wichtigsten Initiativen für 2026 gehören die folgenden:

1. Kupfer-Nickel-Projekt Skibo – Analyseergebnisse stehen noch aus

Das Unternehmen wartet auf die zweite Hälfte der Analyseergebnisse seines Bohrprogramms 2025 auf dem Projekt Skibo im Nordosten von Minnesota. Frühere Ergebnisse des Programms bestätigten breite Zonen mit einer Kupfer-Nickel-Mineralisierung sowie das Vorhandensein von Kobalt und Metallen der Platingruppe, was im Einklang mit dem regionalen Intrusionssystem des Duluth Complex steht und das Größenpotenzial des Projekts unterstreicht (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2025). Die verbleibenden Analyseergebnisse unterliegen den Bearbeitungszeiten des Labors, wobei die Ergebnisse voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht werden.

Kupferprojekt Titac – Bohrbeginn im Januar 2026

Green Bridge plant, im Januar 2026 mit den Bohrungen auf dem Projekt Titac zu beginnen. Das Unternehmen hat Foraco beauftragt, einen weltweit anerkannten Bohrdienstleister mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz weltweit und in Minnesota. Das bevorstehende Programm wurde konzipiert, um vorrangige Kupferziele abzugrenzen und ein klareres Verständnis der Größe und Kontinuität des Projekts zu erhalten.

2. Titan-Optionalität bei Titac

Neben Kupfer beherbergt Titac auch eine bedeutende potenzielle titanhaltige Ilmenitmineralisierung, wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 18. September 2024 dargelegt, der von Apex Geoscience für das Unternehmen erstellt wurde (und im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar ist).

a. Mineralressourcenschätzung für Titac:

· 46,6 Mio. t mit 15 % TiO2

· Enthält 13,3 Mio. t Ilmenit (FeTiO2)

· Fortschritte in der Hydrometallurgie bieten Wege zur Gewinnung.

3. Kupferprojekt Serpentine – Fortschritte bei den Vorstudien

Green Bridge geht davon aus, dass die Arbeiten auf dem Kupferprojekt Serpentine in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen werden. Die ersten Arbeiten werden sich auf Punkte mit langen Vorlaufzeiten konzentrieren, die für zukünftige Vorstudien und Genehmigungen erforderlich sind, darunter grundlegende Umweltstudien und hydrogeologische Untersuchungen. Hydrogeologische Kernbohrungen sind eine vielseitige Investition, die sowohl der hydrogeologischen Überwachung als auch der Verbesserung der Lagerstätte und der geotechnischen Analyse dienen. Dieses Arbeitsprogramm wurde entwickelt, um die bekannten Mineralressourcen bei Serpentine weiterzuentwickeln, wie im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 14. Juli 2025 angegeben, der von Apex Geosciences für das Unternehmen erstellt wurde (und im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist).

a. Mineralressourcenschätzung für Serpentine:

· 280 Mio. t mit 0,53 % CuÄq in der Kategorie vermutet

· 22 Mio. t mit 0,69 % CuÄq in der Kategorie angedeutet

4. Ausbau des Teams in Minnesota

Green Bridge baut seine operative Präsenz in Minnesota weiter aus, stellt vor Ort Mitarbeiter ein und erweitert sein technisches und operatives Team in den USA.

Ajeet Milliard, Chief Geologist des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an kritischen Mineralen reichen Projekten und die Erschließung des South Contact District entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die Konzessionsgebiete South Contact District enthalten große Tonnagen an Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Mineralisierungen, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind, sowie gut entwickelte Explorationsziele für großvolumige Cu-Ni-, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

FÜR GREEN BRIDGE METALS CORPORATION

David Suda

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle neue Mineralvorkommen in Nordamerika zu identifizieren; den vorgeschlagenen Umfang und Zeitplan der Erweiterungsbohrprogramme; den Zeitplan und die Ergebnisse (Bohrziele) der neuen Kernprobenanalysen; und die Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: dass die Lokalisierung von Mineralvorkommen von Natur aus mit Risiken verbunden ist; dass die Exploration und Erschließung der South Contact Zone Properties möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); sowie weitere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert dargelegt werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen oder ihnen übermäßige Sicherheit beimessen. Anlegern wird dringend empfohlen, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten von Green Bridge sowie anderen öffentlichen Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sorgfältig zu prüfen.

Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die durch öffentliche und unternehmensbezogene Referenzen gestützt werden, die seit dem Datum ihrer Veröffentlichung aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein könnten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@greenbridgemetals.com

Pressekontakt:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : investors@greenbridgemetals.com

