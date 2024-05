Green Bridge Metals gibt Prospektionsergebnisse bekannt, die eine weit verbreitete Eisen-Nickel-Oxid-Mineralisierung zeigen und eine Möglichkeit zur CO2-Sequestrierung im Projekt Chrome Puddy identifizieren

Vancouver, Kanada – 15. Mai 2024 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich, ermutigende Ergebnisse im Hinblick auf das Potenzial für die Auffindung einer Nickel (Ni)-Mineralisierung in großen Tonnagen bekannt zu geben, die auf den Prospektionsarbeiten in der ultramafischen Intrusion Chrome Puddy basieren. Insgesamt wurden 52 Stichproben aus serpentinisiertem ultramafischem Gestein auf einer Streichlänge von 2,5 km entnommen; diese lieferten Gehalte von bis zu 0,38 % Ni mit einem Durchschnitt von 0,20 % Ni. Die Ni-Mineralisierung auf dem Projekt Chrome Puddy ist in erster Linie mit Ni-reichen Eisen (Fe)-Oxiden vergesellschaftet, einschließlich Ni-Oxid-Minerale wie Trevorit (NiFe3+O4).

David Suda, CEO von Green Bridge Metals, erklärte: Green Bridge konzentriert sich auf die Schaffung von Shareholder-Value, indem es Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten vorantreibt, um kritische und strategische Minerale für die schnell wachsenden grünen Volkswirtschaften und Stromnetze in Nordamerika und der ganzen Welt zu liefern. Die Nickelmineralisierung, die mit Eisen-Nickel-Oxiden wie Trevorit bei Chrome Puddy vergesellschaftet ist, bietet eine aufregende Möglichkeit, eine Nickellagerstätte mit großen Tonnagen zu entwickeln, die sich für die Produktion eines Fe-Ni-Konzentrats durch magnetische Trennung eignen könnte. Darüber hinaus bietet das Serpentinit-Wirtsgestein der Mineralisierung bei Chrome Puddy die Möglichkeit zur CO2-Sequestrierung in großem Umfang.

Das Projekt – Eine bedeutende Nickelmineralisierung wurde erstmals 1964 am Puddy Lake in Paragenese mit Magnetit in serpentinisiertem ultramafischem Gestein entdeckt. Basierend auf begrenzten Bohrungen südlich von Puddy Lake meldete Commerce Nickel Mines Ltd. eine nickelhaltige Magnetit-Ressource von 30 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,27 % Ni, 0,017 % Co und 7,2 % förderbarem Fe bis in eine Tiefe von 400 Fuß (122 m) (Jahresbericht 1966). Die Schätzung ist älter als die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) und die CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019), wie sie von NI 43-101 vorgeschrieben sind, und verfügt über keine vergleichbare Ressourcenklassifizierung (NI 43-101-konformer technischer Bericht von Apex Geoscience Ltd für Green Bridge Metals, Oktober 2023). Basierend auf in der Vergangenheit bekannt gegebenen mineralisierten Bohrungen über eine Streichlänge von 1,9 km verfügt das Unternehmen über ein Explorationsziel, das auf 80 bis 100 Mio. Tonnen mit ähnlichen Gehalten wie die historische Ressource aus den 1960er Jahren geschätzt wird. Darüber hinaus bieten mehrere nicht überprüfte Leiter innerhalb der 7 km langen ultramafischen Intrusion, die die Nickelmineralisierung beherbergt, beträchtliche Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt.

Die ultramafische Intrusion, in der die Nickelmineralisierung lagert, ist dort stark serpentinisiert, wo hydrothermale Alteration kristallwasserfreie Silikatminerale wie Olivin in kristallwasserhaltige und hydroxidische Mineralien wie Serpentin und Brucit umgewandelt hat. Dieser Prozess hat Nickel- und Eisenoxidminerale freigesetzt, die sowohl in Gängen als auch als disseminierte Mineralisierung vorkommen. Das jüngste Prospektionsprogramm im Konzessionsgebiet diente dazu, die Entwicklung von Explorationszielen zu unterstützen, die das Potenzial haben, das Ausmaß des bekannten mineralisierten Systems zu erweitern.

Probenergebnisse – Von den insgesamt 109 Stichproben, die während der Prospektionskampagne im Herbst 2023 entnommen wurden, stammten 52 Stichproben aus serpentinisiertem ultramafischem Gestein. Zusätzlich zu den erhöhten Ni-Gehalten, die von 0,10 % bis 0,38 % Ni mit einem Durchschnitt von 0,20 % Ni reichten, enthielten die ultramafischen Proben durchschnittlich 11,7 % Fe, 0,015 % Co und 0,25 % Cr. Höhere Ni-Gehalte korrelieren im Allgemeinen mit einem höheren Fe-Gehalt. Serpentinit-Proben aus Chrome Puddy haben im Allgemeinen einen niedrigen S-Gehalt von weniger als 0,1 % S. Proben mit niedrigem S-Wert weisen typischerweise auch niedrige Cu-, Pt-, Pd- und Au-Gehalte auf. Tabelle 1 und Abbildung 1 zeigen ausgewählte repräsentative Ergebnisse und die Entnahmestellen der Stichproben.

Die durchschnittlichen Ni-, Fe- und Co-Gehalte von Chrome Puddy lassen sich gut mit den gemeldeten Gehalten von Nickellagerstätten mit großen Tonnagen in ultramafischem Gestein vergleichen, wie z. B. die Nickellagerstätte Crawford von Canada Nickel Co. nördlich von Timmins, Ontario. Bemerkenswert ist, dass alle ultramafischen Stichproben aus den Prospektionsarbeiten bei Chrome Puddy einen Gehalt von mehr als 0,10 % Ni aufwiesen, was dem Cut-Off-Gehalt der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung 2023 für die Nickellagerstätte Crawford entspricht.

Zusätzlich zu den Prospektionsarbeiten auf der ultramafischen Intrusion wurden in Stichproben aus geschertem Granodiorit und Quarzgängen südöstlich des Puddy Lake lokal anomale Goldgehalte von bis zu 40 ppb Au festgestellt.

Tabelle 1. Ausgewählte Ergebnisse für Stichproben aus serpentinisiertem Peridotit – Projekt Chrome Puddy, 2023

Probe-Nr. Ni % Fe % Co % Cr % S % Beschreibung UTM NAD83, 16U

Rechtswert Hochwert

A1021861 0,321 8,76 0,048 0,18 0,01 Serpentinit, dunkelgrün 319440 5537941

A1021864 0,277 10,1 0,022 0,07 < 0,01 Serpentinit, rostfarben, orangefarben 317788 5538154

A1021865 0,288 11,0 0,002 0,02 < 0,01 Serpentinit, rostfarben, rot 317788 5538155

B903106 0,303 15,3 0,009 0,06 < 0,01 Serpentinit, rostfarben, lamelliert 317793 5538166

B903107 0,282 7,72 0,003 0,07 0,01 Serpentinit, gelbbraun, orangefarben 317793 5538163

B903121 0,276 28,8 0,013 0,21 < 0,01 Serpentinit, dunkelgrün, Magnetit 316939 5537915

B903122 0,382 6,43 0,060 0,26 0,07 Serpentinit, hellgrün 316716 5537868

B903852 0,364 19,5 0,023 0,06 < 0,01 Serpentinit, rostfarben 317787 5538152

B903857 0,305 30,1 0,014 0,07 < 0,01 Serpentinit, Magnetiterzgänge 317696 5538035

B903864 0,283 33,8 0,009 0,09 0,02 Serpentinit, grün 319421 5537914

Analyse der Proben erfolgte in der Einrichtung von Activation Laboratories in Ancaster.

Explorationspläne – Green Bridge ist ermutigt durch die weit verbreitete Nickelmineralisierung auf Chrome Puddy in Vergesellschaftung mit Fe-Ni-Oxiden. Das Unternehmen stellt derzeit die Explorationspläne für 2024 fertig, um ein besseres Verständnis der Ausdehnung und des Gehalts dieser Mineralisierungsart zu entwickeln. Das Unternehmen beabsichtigt, eine luftgestützte magnetische/EM-Untersuchung durchzuführen, um Gebiete mit höherer magnetischer Intensität zu evaluieren, die möglicherweise mit einer Fe-Ni-Oxid-Mineralisierung mit Großen Tonnagen in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen wird auch EM-Leiter untersuchen, die von früheren Betreibern identifiziert wurden und möglicherweise mit einer hochgradigen Sulfidmineralisierung in Zusammenhang stehen könnten. Basierend auf den jüngsten Prospektionsarbeiten, die darauf hindeuten, dass höhere Ni-Gehalte mit höheren Fe-Gehalten in Zusammenhang stehen, sollten Bohrungen in Gebieten mit höherer magnetischer Gesamtfeldresonanz selektiv auf höhere Ni-Gehalte abzielen. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein Programm, das Bohrungen in der Sommersaison 2024 vorsieht.

Möglichkeit der CO2-Sequestrierung – Minerale, die mit der Serpentinisierung in Zusammenhang stehen, wie Brucit und in geringerem Maße auch Serpentin, haben das Potenzial, atmosphärisches CO2 durch mineralische Karbonisierungsreaktionen zu binden. Daraus ergibt sich das Potenzial für einen CO2-neutralen Bergbau und möglicherweise auch für Einnahmen aus der CO2-Abscheidung. Serpentin wird CO2 binden und ist bekanntlich das dominierende gesteinsbildende Mineral in der Intrusion Chrome Puddy, aber das Ausmaß anderer Alterationsminerale wie Brucit ist nicht bekannt. Green Bridge wird eine vorläufige mineralogische Bewertung mittels Röntgenbeugung (XRD) an den Prospektionsproben von Chrome Puddy vornehmen, um das Vorhandensein und den Anteil von Alterationsmineralen, insbesondere von Brucit, einem sehr effektiven Mineral für die Kohlenstoffbindung, zu bestimmen.

Analytische Verfahren – Insgesamt wurden 109 Stichproben zur Analyse bei Actlabs Laboratories in Thunder Bay und Ancaster, Ontario, eingereicht. Die Proben wurden mittels Natriumperoxidfusion und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-/Massenspektrometrie (ICPMS) auf mehrere Elemente sowie mittels Brandprobe und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-/Optik-Emissionsspektrometrie (ICP/OES) auf Au, Pt, Pd analysiert. Das Multielementpaket umfasst 20 Elemente, darunter Cr, Ni, Cu, Fe und Co.

Richard H. Sutcliffe, PhD, PGeo, ist der qualifizierte Sachverständige, der Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Zuteilung von 11.050.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) an Direktoren, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens gemäß dem aktienbasierten Vergütungsplan des Unternehmens (der Plan) genehmigt hat, die sie zum Erwerb von insgesamt bis zu 11.050.000 Stammaktien (die Stammaktien) des Unternehmens berechtigen. Die Optionen können am oder vor dem 15. Mai 2029 zu einem Ausübungspreis von 0,14 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat das Board of Directors die Gewährung von 80.000 Restricted Share Units (RSUs) an bestimmte Berater des Unternehmens gemäß dem Plan genehmigt. Die RSUs werden nach vier (4) Monaten unverfallbar und in Stammaktien umgewandelt.

Die Optionen und alle Stammaktien, die bei Ausübung dieser Optionen ausgegeben werden, sowie die RSUs unterliegen einer Haltefrist von vier (4) Monaten und einem (1) Tag, die am 16. September 2024 abläuft.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an Batteriemetallen reichen Mineralprojekten konzentriert. Dazu gehören das Projekt Chrome Puddy und das vor Kurzem bekannt gegebene Konzessionsgebiet South Contact Zone entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Das Konzessionsgebiet bietet Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit Großen Tonnagen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

