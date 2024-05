Saturn Oil & Gas Inc. meldet Abschluss des Emissionsangebots auf Bought Deal-Basis im Wert von 100 Millionen $

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

CALGARY, ALBERTA – 15. Mai 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA)(OTCQX: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, im Nachgang zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2024 bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis mit Zeichnungsscheinen (das Bought Deal-Emissionsangebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Bought Deal-Emissionsangebots gab das Unternehmen insgesamt 42.554.000 Zeichnungsscheine (Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 2,35 $ pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von 100.001.900 $ aus.

Das Bought Deal-Emissionsangebot wurde mit einem Prospekt durchgeführt und war von Echelon Wealth Partner Inc. (Echelon) als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie von National Bank Financial Inc., Canaccord Genuity Corp und Eight Capital (zusammen die Underwriter) besichert. Die Underwriter erhielten eine Barprovision in Höhe von 4,0 % des Bruttoerlöses aus dem Bought Deal-Emissionsangebot.

Jedes Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber bei Abschluss des vom Unternehmen zuvor gemeldeten Arrangements zur Übernahme von zwei ölgewichteten Asset-Paketen im Süden von Saskatchewan (die Akquisition) (Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2024) zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ohne Zahlung einer weiteren Gegenleistung.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot zur Zahlung eines Teils der Bargegenleistung für den Erwerb verwenden, wie dies im Prospektnachtrag des Unternehmens vom 8. Mai 2024 zum abgeänderten endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 2. Mai 2024 (zusammen der Prospekt) näher beschrieben ist.

Wenn die Akquisition nicht bis zum 14. August 2024 abgeschlossen wird oder wenn die Akquisition einem früheren Zeitpunkt beendet wird, wird der Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die am Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot erzielt werden oder als erzielt angenommen werden, abzüglich etwaiger anwendbarer Verrechnungssteuern, an die Inhaber der Zeichnungsscheine ausgezahlt, und die Zeichnungsscheine werden storniert.

Die Toronto Stock Exchange (TSX) hat die Zeichnungsscheine, die im Rahmen des Bought Deal-Emissionsangebots auszugeben sind, unter Auflagen für die Notierung akzeptiert. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zeichnungsscheine ab der Öffnung der Märkte am 15. Mai 2024 unter dem Symbol SOIL.R für den Handel notiert sind.

Transaktion mit nahestehenden Personen

Bestimmte Insider des Unternehmens (die teilnehmenden Insider) haben sich an dem Bought Deal-Emissionsangebot beteiligt und insgesamt 22.608.500 Zeichnungsscheine erworben. Die Beteiligung der teilnehmenden Insider stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Shareholders in Special Transaction (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiungen von der förmlichen Bewertungspflicht und der Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 aufgrund der Tatsache, dass der Verkehrswert der Beteiligung der teilnehmenden Insider an dem Bought Deal-Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt, wie in Übereinstimmung mit MI 61-101 ermittelt. Aufgrund der begrenzten Zeit zwischen dem Auflegungstermin und dem Transaktionsabschluss und der Tatsache, dass die Einzelheiten des Bought Deal-Emissionsangebots erst kurz vor dem Abschluss des Bought Deal-Emissionsangebots festgelegt wurden, hat das Unternehmen mehr als 21 Tage vor dem Transaktionsabschluss des Bought Deal-Emissionsangebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht.

Ergebnisse des ersten Quartals

Das Unternehmen plant die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das erste Quartal nach Ende der üblichen Handelszeiten der Börse am bzw. um den 15. Mai 2024. Saturn wird am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, um 10:00 Uhr MDT (12:00 Uhr EDT) einen Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse des ersten Quartals 2024 durchführen.

Die Teilnehmer können dem Webcast live über saturnoil.com/quarterly-results-webcast-registration/ beitreten. Eine Aufnahme des Webcast wird später über die Website des Unternehmens abrufbar sein.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Produktion befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.

Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Verwendung des Erlöses aus dem Bought Deal-Emissionsangebot, den Abschluss der Akquisition und die Umwandlung der Zeichnungsscheine.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Akquisition, der Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot und des Zugangs zu und der ausreichenden Versorgung mit Kapital. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit, die Akquisition zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt abzuschließen, die Fähigkeit, Investitionsprogramme zu beschleunigen, Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Witterungsbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

