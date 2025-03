Green Bridge Metals gibt den Abschluss der zweiten und letzten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada – 7. März 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) seiner zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilungen vom 22. Januar 2025 und 4. Februar 2025) nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) durch die Ausgabe von 200.000 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von $ 0,15 pro Aktie mit einem Bruttoerlös von $ 30.000 abgeschlossen hat.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seiner bestehenden Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der ausgegebenen Wertpapiere zweiten Tranche einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 8. Juli 2025 abläuft.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche wurden keine Verwaltungsgebühren oder Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Die erste Tranche (die „erste Tranche“) wurde am abgeschlossen 3. Februar 2025 und bestand aus der Ausschüttung von 7.998.334 Anteilen für einen Bruttoerlös von $ 1.199.750,05 . Im Rahmen der ersten Tranche das Unternehmen gab 79.983 Anteile des Unternehmens gegenan Amalfi Corporate Services für deren Unterstützung beim Abschluss der ersten Tranche aus. eine Verwaltungsgebühr

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an „Batteriemetallen“ reichen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das „Grundstück“) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

„David Suda“

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die vorgeschlagene nicht-brokered Privatplatzierung.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Privatplatzierung wird möglicherweise nicht zu den hierin festgelegten Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit im Detail beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Leserberatung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „registriert U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@greenbridgemetals.com

Pressekontakt:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : investors@greenbridgemetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.