Argyle Resources Corp. stellt Antrag für 22 Mineralkonzessionen unweit der Stadt Bovill in Idaho

Calgary – 7. März 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Explorationspartner Rangefront Mining Services (Rangefront) im Namen des Unternehmens beim U.S. Bureau of Land Management (BLM) einen Antrag für 22 Mineralkonzessionen (Mineral Lode Claims) unweit der Stadt Bovill im US-Bundesstaat Idaho eingereicht hat. Das Unternehmen hat diesem Projekt, bestehend aus einer Ansammlung von Konzessionsparzellen (Claims), den Namen Bovill Silica gegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78808/ArgyleResources_070325_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan der Claims des Projekts Bovill Silica

Die neu abgesteckten Claims befinden sich an einem strategisch günstigen Standort in einer Region, die für ihre Lagerstätten mit reichhaltigen Silizium- und Feldspatvorkommen bekannt ist. Bemerkenswert ist, dass sich in einem Teilbereich der neu abgesteckten Claims ein historischer Feldspat-Steinbruch befindet, was die Prospektivität des Standorts weiter unterstreicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78808/ArgyleResources_070325_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Historische Minen und Prospektionsgebiete in der Region rund um Bovill

Für die 22 Lode Claims wurde beim BLM ein Antrag auf Verarbeitungsgenehmigung gestellt, für den der Bescheid voraussichtlich innerhalb von rund sechs Wochen vorliegen wird. Argyle und Rangefront werden das Potenzial der Claims auch weiterhin erkunden und Möglichkeiten für einen Projektausbau in Abstimmung mit den strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sondieren.

Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser neuen Claims, die unser wachsendes Portfolio von Mineralprojekten bereichern, so Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. Angesichts der historischen Bergbauaktivitäten in der Region und der Fachkenntnisse unseres Expertenteams stehen die Chancen außerordentlich gut, den Wert dieser Konzessionsgebiete freizulegen.

Das Unternehmen wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens und der Einleitung der Explorationsaktivitäten in den Claims über weitere Neuigkeiten berichten.

Das Unternehmen freut sich des Weiteren bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (siehe Pressemeldung vom 12. Dezember 20024) mittlerweile abgeschlossen hat. Es wurden 555.555 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,54 $ pro Einheit ausgegeben und damit ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 300.000 $ erzielt (die Platzierung). Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant) zusammen, wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,65 $ berechtigt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für Investitionen in seine Mineralexplorations-Konzessionsgebiete sowie allgemein als Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung in den Vereinigten Staaten erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen in den Vereinigten Staaten vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens 600.000 Aktienoptionen (Optionen) gemäß seinem Aktienbeteiligungsplan gewährt hat und dass es bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens 1.250.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat.

George M. Yordanov, OGQ, P.GEO, ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (wie in National Instrument 43-101 definiert), der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Rangefront Mining Services

Rangefront Mining Services ist ein führender Anbieter von Geo- und Explorationsdienstleistungen, der sich auf das Abstecken von Claims, das Einholen von Genehmigungen und die Bewertung von Rohstoffen spezialisiert hat, um Bergbauunternehmen beim Ausbau ihrer Projekte zu unterstützen.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens sowie über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

