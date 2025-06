Graphite One wird im Zuge der Priorisierung von FAST-41-Projekten für kritische Mineralien durch den Federal Permitting Council hervorgehoben

Unternehmen unterstützt Bemühungen der US-Regierung zur Stärkung der heimischen Lieferketten für kritische Mineralien

Das Projekt Graphite Creek von G1 ist das erste Bergbauprojekt in Alaska, das im FAST-41-Transparency-Dashboard aufgeführt ist, und eines von insgesamt sechs Bergbauprojekten

17. Juni 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, G1 oder das Unternehmen) begrüßt die Nutzung des Fixing Americas Surface Transportation Act, bekannt als FAST-41, zur Straffung des Genehmigungsverfahrens für Projekte im Bereich kritischer Ressourcen und Infrastruktur im Rahmen der Umsetzung des Präsidialerlasses Immediate Measures to Increase Domestic Mineral Production (Sofortmaßnahmen zur Steigerung der heimischen Mineralproduktion) vom 20. März 2025.

G1 wurde in aktuellen Medienberichten als Entwickler eines von sechs Bergbauprojekten genannt, die in das FAST-41-Permitting-Dashboard aufgenommen werden sollen, das vom Federal Permitting Improvement Steering Council (Permitting Council) verwaltet wird. Das Unternehmen gab Anfang dieser Woche bekannt, dass es in die 60-tägige Phase des FAST-41-Genehmigungsverfahrens eingetreten ist, um den koordinierten Projektplan (CPP) für Graphite Creek und einen detaillierten Zeitplan für die Genehmigungen zu entwickeln.

Der Washington Examiner zitiert Emily Domenech, die neu ernannte Leiterin des {Permitting} Council…, die dessen Rolle als Sherpa für Unternehmen, die Projekte initiieren möchten beschreibt. Mein Ziel ist es, in den ersten zwei Jahren der Trump-Regierung so viele Projekte wie möglich in die Bauphase zu bringen.

Das FAST-41-Federal-Permitting-Dashboard und die entsprechenden Ankündigungen finden Sie hier.

Die Nutzung und Ausweitung des FAST-41-Programms durch die Regierung zeigt ihr Engagement für eine rasche Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien in den USA, sagte Anthony Huston, CEO von Graphite One. Wir sind stolz darauf, das erste Bergbauprojekt in Alaska zu sein, das im Federal Permitting Dashboard aufgeführt ist. Wir glauben, dass diese Fokussierung auf die Straffung des Genehmigungsprozesses unsere Bemühungen um den Aufbau einer vertikal integrierten inländischen Lieferkette für Graphit beschleunigen wird, da die Vereinigten Staaten mit einer wachsenden Nachfrage und globalen Marktvolatilität konfrontiert sind.

Die Aufnahme von Graphite One in die Liste der Bundesgenehmigungen folgt auf die kürzlich bekannt gegebene Unterzeichnung einer zweiten unverbindlichen Liefervereinbarung für Anoden-Aktivmaterialien (AAM) mit Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), einem Hersteller von fortschrittlichen Elektrofahrzeugen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Aufbau einer vollständig inländischen Graphitlieferkette, um die Marktnachfrage zu decken und die US-Industrie und die nationale Verteidigung zu stärken.

Das Unternehmen hatte Anfang dieses Frühjahrs seine gemäß National Instrument 43-101 erstellte Machbarkeitsstudie veröffentlicht, die mit Unterstützung von Mitteln aus dem Defense Production Act Title III 15 Monate vor dem geplanten Termin fertiggestellt wurde und eine Verdreifachung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven des Unternehmens ergab.

Huston fügte hinzu: Die Dynamik, die wir derzeit aufbauen, um mehr als drei Jahrzehnte ohne heimische Graphitproduktion zu beenden, könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Angesichts der Tatsache, dass China die Kontrolle über Graphitmaterialien noch stärker in der Hand hat als über die Produktion von Seltenerdmetallen und Peking nicht davor zurückschreckt, seinen Einfluss als Waffe einzusetzen, ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Dank der größeren Vorhersehbarkeit und Rechenschaftslegung für unser Projekt durch das Fast-41-Programm, unserer neuen unverbindlichen Liefervereinbarung mit Lucid und einer Verdreifachung der Ressourcen in Graphite Creek sind wir gut positioniert, um Fortschritte zu erzielen.

Graphite Ones Lieferkettenstrategie

Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 Prozent von Importen für synthetischen und natürlichen Graphit abhängig sind, entwickelt Graphite One eine komplette, in den USA ansässige, fortschrittliche Graphit-Lieferkettenlösung, die auf der Lagerstätte Graphite Creek basiert, die vom US Geological Survey als die größte Graphitlagerstätte in den USA und eine der größten weltweit anerkannt ist. Der Projektplan von Graphite One umfasst den Bau einer modernen Produktionsanlage für Graphitmaterial und Batterieanodenmaterial in Warren, Ohio. Der Plan sieht auch eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One bildet.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von hochgradigen Anodenmaterialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Im Namen des Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X (vormals Twitter) @Graphite One

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich jener Aussagen über die Fast 41-Listung und die erwarteten Auswirkungen des Fast 41-Status, die geplante Produktion von Mineralreserven und -ressourcen, den Bau der Anlage in Warren (Ohio) sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass die Fast 41-Listung sich so auf das Unternehmen auswirken wird, wie in dieser Pressemeldung beschrieben, dass das Projekt Graphite Creek die in der Machbarkeitsstudie dargelegten Mineral produzieren wird oder dass die Anlage in Warren (Ohio) errichtet wird. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

Kanada

email : ahuston@graphiteoneinc.com

Pressekontakt:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

email : ahuston@graphiteoneinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.