SUNNYVALE, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 17. November 2025 / Graid Technology hat heute die erfolgreiche Unterzeichnung seiner Vereinbarung mit der Intel Corporation zur Lizenzierung der Rechte im Hinblick auf die Vermarktung, den Verkauf und die Entwicklung von Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) bekannt gegeben. Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein, der den Fortschritt von Graid Technology in Richtung Gewinnwachstum und Erfüllung der Vision für die Zukunft der Unternehmensspeicher beschleunigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81855/GraidTechnology_DE_PRcom.001.png

Graid Technology bringt Intel® VROC-Lizenzvereinbarung zum Abschluss und baut seine Führungsrolle auf dem Gebiet der Unternehmensspeicherlösungen weiter aus

Mit dieser Vereinbarung schlägt Graid Technology ein faszinierendes neues Kapitel für das auf Intel® VROC basierende internationale Ökosystem auf, so Leander Yu, CEO von Graid Technology. Durch den Abschluss der Vereinbarung sind wir in der Lage, bestehenden Kunden langfristig eine entsprechende Kontinuität zu gewährleisten und gleichzeitig Innovation und Wertschöpfung im gesamten Markt für Unternehmensspeicher zu forcieren.

Seit der ersten Ankündigung hat Graid Technology produktive Gespräche mit vielen VROC-Kunden, Erstausrüstern und Vertriebspartnern geführt, die ihre nachhaltige Unterstützung und Begeisterung für den Übergang zum Ausdruck gebracht haben.

Die Resonanz der Kunden war überwältigend positiv, fügt Thomas Paquette, Senior Vice President und GM, Americas & EMEA bei Graid Technology, hinzu. Sowohl Partner als auch Systementwickler sehen diese Entwicklung als Win-Win-Situation. Damit schützen sie ihre aktuellen Investitionen in Intel® VROC und profitieren gleichzeitig von Graid Technologys Fokussierung, Agilität und Bekenntnis zu leistungsstarken Speicherinnovationen.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Graid Technology die Verantwortung für den Kundensupport und die Entwicklungspipeline von Intel® VROC übernommen, um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten und weitere Kooperationschancen in neuen Speicher- und Dateninfrastrukturmärkten zu sondieren. Derzeit hat Graid Technology noch keine Roadmap für neue Funktionserweiterungen für Intel® VROC erstellt; das Team orientiert sich jedoch sehr am Feedback der Kunden und stellt deren laufende Bedürfnisse in den Vordergrund.

Weitere Informationen zu Intel® VROC und den Unternehmensspeicherlösungen von Graid Technology finden Sie unter graidtech.com/vroc.

Medienanfragen:

Andrea Eaken

Senior Director of Marketing, Americas & EMEA bei Graid Technology

andrea.eaken@graidtech.com

Kontakt

Andrea Eaken

Senior Director of Marketing, Americas & EMEA

andrea.eaken@graidtech.com

949-742-9928

QUELLE: Graid Technology Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.