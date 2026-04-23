GoodData bringt „Agent Builder“ für den Einsatz von KI in Unternehmen auf den Markt

Unternehmen können nun innerhalb weniger Minuten gesteuerte Analyse-Agenten bereitstellen und dabei die volle Kontrolle über Konfiguration, Kontext und Skalierung behalten.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 22. April 2026 / GoodData, die KI-gestützte Plattform für Analytik und Entscheidungsintelligenz, gab heute die Einführung von Agent Builder bekannt, einer neuen Funktion, die die Plattform um eine dedizierte Umgebung für die Erstellung, Konfiguration und Skalierung von KI-Agenten im gesamten Unternehmen erweitert.

Agent Builder ermöglicht es Unternehmen, über KI-Assistenten mit Einzweckfunktion hinauszugehen und stattdessen mehrere, zweckgebundene Analyse-Agenten einzusetzen, die präzise konfiguriert, gesteuert und über Kunden, Arbeitsbereiche und Benutzergruppen hinweg skaliert werden können. Die Einführung geht auf eine wachsende Herausforderung für Unternehmen ein: Während Unternehmen bei KI-Agenten rasch von der Testphase zur Produktion übergehen, bleibt eine konsistente, sichere und skalierbare Bereitstellung über Geschäftsbereiche hinweg ohne erheblichen maßgeschneiderten Entwicklungsaufwand schwierig.

Von der Experimentierphase zur unternehmensweiten Skalierung

Während die meisten Analytics-Anbieter in den letzten Monaten grundlegende Agent-Funktionen eingeführt haben, stellen Unternehmen fest, dass die eigentliche Herausforderung nicht in der Entwicklung eines Agenten liegt – sondern in der Operationalisierung und Skalierung maßgeschneiderter Agenten, die in komplexen Umgebungen zuverlässig, gesteuert und kontextbewusst sind.

Agent Builder wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem es Teams ermöglicht, produktionsreife Agenten innerhalb von Minuten zu starten und dabei die volle Kontrolle über Verhalten, Zugriff auf Daten und Bereitstellungsstruktur zu behalten.

Drei Kernprinzipien hinter Agent Builder

Einfache Entwicklung: Mit oder ohne Programmierung

Benutzer können Agenten mithilfe natürlicher Sprache oder Vorlagen erstellen und dabei Rolle, Fähigkeiten, Persönlichkeit, Wissen und Zugriff über eine Benutzeroberfläche konfigurieren – ganz ohne Programmierung. Fortgeschrittene Benutzer können Agenten über eine API erweitern.

Standardmäßig kontextbezogen: Fundiert und gesteuert

Agenten werden über die gesteuerte semantische Ebene von GoodData, AI Memory und AI Knowledge automatisch mit aktuellen, berechtigungsgesteuerten Unternehmensdaten verbunden, wodurch konsistente und konforme Ergebnisse gewährleistet werden.

Vorgefertigtes Agent-Framework: Beobachtbar und nachvollziehbar

Agenten nutzen ein strukturiertes Reasoning-Framework, das Aufgaben plant, Tools auswählt, Schritte ausführt und sich innerhalb festgelegter Grenzen anpasst. Jede Aktion ist vollständig beobachtbar und überprüfbar.

Entwickelt für die Unternehmenssteuerung, Beobachtbarkeit und Skalierbarkeit

Agent Builder ermöglicht eine zentralisierte Steuerung über Fähigkeiten, Persönlichkeit, Wissen und Berechtigungen, sodass Unternehmen Agenten ohne technischen Aufwand auf bestimmte Teams und Anwendungsfälle zuschneiden können. Alle Agenten verfügen über integrierte Nachverfolgung, Leistungsüberwachung und Nutzungsanalysen über Benutzer, Arbeitsbereiche und Bereitstellungen hinweg, was eine vollständige Beobachtbarkeit während ihres gesamten Lebenszyklus gewährleistet.

Unternehmen können maßgeschneiderte Agenten für Analysten, Geschäftsanwender, Entwickler und Dateningenieure bereitstellen, die jeweils darauf ausgelegt sind, deren spezifische Workflows und Anforderungen zu unterstützen. Agent Builder ist auf Skalierung im Unternehmensmaßstab ausgelegt und unterstützt mandantenfähige Bereitstellungen, sodass eine einzige Agentenkonfiguration in Hunderten von Kundenumgebungen ausgerollt werden kann, während Governance und Konsistenz gewahrt bleiben. GoodData erweitert zudem die Unterstützung für API-gesteuerte Ausführung und neue Agent-Standards, darunter MCP und A2A.

Wir hörten immer wieder dasselbe: Der Agent funktioniert, aber die Inbetriebnahme dauert zu lange, und sobald er live ist, gibt es nicht genügend Kontrolle über Konfiguration und Governance, sagt Peter Fedorocko, Field CTO bei GoodData. Diese Lücke besteht, weil die einzelnen Komponenten nie an einem Ort konfigurierbar und skalierbar gemacht wurden. Agent Builder schließt sie. Man gelangt in wenigen Minuten von einer leeren Ausgangsbasis zu einem gesteuerten, produktionsreifen Agenten und kann ihn überall bereitstellen, ohne irgendetwas neu aufbauen zu müssen.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData wurde für gesteuerte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer gesteuerten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. GoodData bedient über 123.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,9 Millionen Nutzer.

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