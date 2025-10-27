Der kanadische Goldexplorer Goliath Resources meldet starke Treffer auf dem Golddigger-Projekt: bis 20,37 g/t Gold über 4,10 m. Surebet und Bonanza weiten sich aus.

Goliath Resources (TSX-V: GOT; Frankfurt B4IF) legt neue Bohrergebnisse vom zu 100 % kontrollierten Golddigger-Projekt im Golden Triangle (B.C.) vor. Mehrere Abschnitte aus dem 2025er Programm bestätigen entlang der Surebet-Entdeckung und der benachbarten Bonanza-Zone ausgedehnte Goldmineralisierung nahe des bestehenden Bohrgitters. Die gemeldeten Intervalle spiegeln aber allein die Goldgehalte wider; Silber und Basismetalle (Ag, Cu, Pb, Zn) stehen noch aus und könnten den Goldäquivalentwert nachträglich noch erheblich beeinflussen. Zudem sind noch die Analysen für weitere 84 Bohrungen anhängig – in 66 dieser Löcher wurde sichtbares Gold beobachtet.

Im Mittelpunkt der Mitteilung stehen vier neue Bohrungen. GD-25-372 durchschnitt in der Bonanza-Zone 7,83 m mit 10,72 g/t Gold, darin 4,10 m mit 20,37 g/t Gold in stark quarz-sulfidischen Gängen innerhalb eines Andesit-Pakets. GD-25-373 traf in der Surebet-Zone (Sandstein-Wirte) 7,50 m mit 6,30 g/t Gold, inklusive 4,67 m mit 10,11 g/t Gold. Aus derselben Zone meldet GD-25-324 7,65 m mit 6,11 g/t Gold, darin 5,79 m mit 8,04 g/t Gold. GD-25-370 lieferte zwei breitere Abschnitte aus einem quarz-sulfidischen Stockwerk in Andesit: 22,00 m mit 2,20 g/t Gold (einschließlich 4,99 m mit 4,63 g/t Gold) sowie 5,00 m mit 4,58 g/t Gold.

Goliath Resources meldet neu Volltreffer – bis 20,37 g/t Gold über 4,10 Meter!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

