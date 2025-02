Goldsuche in Fort Knox

Was passiert, wenn sich die Höhe der Goldreserven in Fort Knox als falsch herausstellt?

Die Frage, ob die amerikanischen Goldreserven wirklich in der gedachten Menge vorhanden sind, hat wohl Elon Musk in die Welt gesetzt, aber neu sind die Zweifel nicht. Laut US-Finanzminister Scott Bessent würden sie in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. Die USA sind weltweit die größten Goldbesitzer. Und in Kentucky, in der Militärbasis Fort Knox lagern die Goldreserven der USA. Rund 8.133 Tonnen Gold nennt die Zentralbank ihr Eigen. Sollte sich herausstellen, dass das Gold so wie vermutet, vorhanden ist, könnte dies für Vertrauen in die amerikanische Finanzwelt sorgen. Wäre jedoch weniger Gold vorhanden als geglaubt, dann wäre dies ein Schock und würde den Goldpreis wohl noch weiter anheizen. Seit 1937 liegen die Goldreserven (etwa die Hälfte) in Fort Knox. Nur dreimal durften Besucher hinein, das war einmal Präsident Franklin D. Roosevelt. 1974 kamen Journalisten und eine Kongressdelegation in den Genuss. 2017 gab es erneut eine Besichtigung. Ansonsten gilt grundsätzlich ein Besuchsverbot für das als uneinnehmbar eingestufte Golddepot.

Seit dem Ende des Goldstatus im Jahr 1971, damals kostete die Unze Gold rund 35 US-Dollar, hat sich der Preis mehr als fast verachzigfacht. Allein in 2024 stieg der Preis des edlen Metalls um zirka 27 Prozent an. Viele Analysten erwarten für dieses Jahr das Erreichen der 3.000-US-Dollar-Marke. Auch für das Ende des Jahrzehnts sprechen sich prominente Stimmen, wie beispielsweise Ronald Stöferle von Incrementum, für einen Preis von geschätzten 5.000 US-Dollar aus. Auch der Gold-Analyst Johannes Heinritzi von FOCUS MONEY errechnete für das Ende des Jahrzehnts einen auf Basis der US-Schatteninflation errechneten Goldpreis von deutlich mehr als 4000 US-Dollar je Unze. Jedenfalls sind die Fundamentaldaten für Gold hervorragend, so dass auch die Goldminenbetreiber gut dastehen sollten, so etwa Osisko Development oder U.S. GoldMining.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in Alaska über das aussichtsreiche Whistler-Projekt. Auch die Bohrergebnisse und Explorationsarbeiten waren bisher sehr erfreulich.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– konzentriert sich auf das Goldprojekt Cariboo in Kanada, das Goldprojekt San Antonio in Mexiko und das Tintic-Projekt in den USA. Ziel ist es ein mittelgroßer Goldproduzenten zu werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

