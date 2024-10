Goldpreis – die Reise dürfte weitergehen

Kürzlich konnte der Goldpreis wieder ein neues Hoch markieren. Und dass es preislich weiter nach oben geht, davon sind viele überzeugt.

In Euro gerechnet hat der Preis des Edelmetalls in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 650 Euro beziehungsweise gut 37 Prozent zugelegt, schön für in Gold Investierte. Was den Preis nach oben treibt und weiter treiben wird, sind zum einen die Krisen und Kriege, die bestehen. Wobei eine Ausweitung von geopolitischen Krisen alles andere als ausgeschlossen ist und weitere Preisanstiege nach sich ziehen kann. Zum anderen sind es die Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank sowie der Goldhunger vieler Zentralbanken, der für Stimmung sorgt. Zudem sollten die Zinssenkungen die ETF-Zuflüsse vergrößern. Auch wenn der Goldpreis zwischendurch mal eine Verschnaufpause einlegt, ändert dies nichts am äußerst positiven Gesamtbild. Dies hat auch bereits einige bedeutende Stimmen, wie die von Goldman Sachs, dazu veranlasst, ihre Preisprognosen anzuheben. Für 2025 prognostiziert Goldman Sachs nun einen Goldpreis von 2.973 US-Dollar je Feinunze.

Auch für private Anleger ist ein kleiner Goldschatz eine gute Idee, ebenso wie die Werte von Goldunternehmen vom steigenden Goldpreis profitieren. Auch wenn die Inflation zurückgeht, ist das Horten von Bargeld oft keine so gute Idee. In Genua haben zwei Schwestern im Keller des verstorbenen Großvaters 158 Millionen Lire, damit etwa 82.000 Euro entdeckt. Doch nun verweigert die italienische Zentralbank den Umtausch. Dieser sei mehr als zehn Jahre nach der Euro-Einführung nicht mehr möglich, so die Bank. Hierzulande gibt es keine zeitliche Begrenzung für den Umtausch alter D-Mark-Bestände. Investoren sollten Goldunternehmen wie etwa Osisko Development oder Miata Metals im Auge behalten.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– möchte ein mittelgroßer Goldproduzent werden und konzentriert sich dabei auf früher produzierende Projekte in Kanada, Mexiko und in den USA.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – kümmert sich um Erwerb, Exploration und Erschließung von Grundstücken. Derzeit besitzt das Unternehmen Earn-in-Optionen für den Erwerb von 100 % der Anteile am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia und 100 % der Anteile am priorisierten Goldprojekt Sela Creek in Suriname.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

