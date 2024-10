Das Geschäft mit der Erschöpfung: Wenn Stress zum Geschäftsmodell wird

Ist Stress inzwischen etwas völlig Normales? Ist er vielleicht sogar gewollt? Und wer profitiert davon? Stress als Geschäftsmodell?

Das sind zugegebenermaßen provozierende Fragen.

Fakt ist, dass die moderne Arbeitswelt nicht nur geprägt ist von ständigen Veränderungen, sondern oft auch von einem hohen Stresslevel. Veränderungen bringen Chancen mit sich. Ohne Frage. Doch oft werden in Change-Prozessen die Belange der Mitarbeitenden übersehen. Und paradoxerweise verdienen Unternehmen oft sogar daran, wenn sie Stress erzeugen, vor allem dann, wenn gleichzeitig Lösungen zur Stressbewältigung verkauft werden. Doch vielen ist gar nicht bewusst, wie eng diese beiden Aspekte miteinander verknüpft sind.

Der Beginn der Veränderung: Chancen und Unsicherheiten

Viele Menschen werden in ihrem Arbeitsumfeld mit neuen Unternehmensstrategien wie dem Change-Management konfrontiert. Diese Veränderungen werden oft als Chance präsentiert, doch das Gefühl der Unsicherheit begleitet viele dabei. Veränderungen führen nicht selten zu Überforderungen. Was als Chance verkauft wird, kann sich für viele als stressbeladene Herausforderung darstellen. Und in diesen Fällen wird Stress oft zum Geschäftsmodell.

Unternehmen haben längst erkannt, dass die mentale Belastung ihrer Mitarbeiter zunimmt. Diese Belastung ist für manche Firmen ein lukratives Geschäftsfeld. Die Lösung scheint naheliegend: interne Angebote wie Coaching-Programme, Achtsamkeitstrainings oder Resilienz-Seminare. Doch auffällig ist, dass genau jene Unternehmen, die durch hohe Anforderungen den Stress fördern, gleichzeitig die Lösung verkaufen. So entsteht ein Kreislauf, der immer wieder neu gespeist wird: Mehr Stress, mehr Bewältigungsangebote – und erneut steigende Anforderungen.

Es ist nie zu spät für Stressmanagement

In ihrem Vortrag „Es ist nie zu spät für Stressmanagement“ geht Daniela Landgraf unter anderem auf diese doppelte Belastung ein. Sie bietet in diesem Vortrag nicht nur spannende und teilweise provozierende Reflexionsfragen an, sondern auch praktische und einfach umsetzbare Lösungen, um aus diesem Kreislauf auszubrechen. Ziel ist es, nachhaltige Wege zu mehr Resilienz zu finden. Je entspannter und stressfreier sich Mitarbeitende fühlen, desto leistungsfähiger bleiben sie in einer Welt voller Change-Prozesse. Chancen nutzen, anstatt durch Überforderung krank zu werden, das ist eines der Mottos in diesem Vortrag. Leistungsfähigere und entspanntere Mitarbeitende bedeutet gleichzeitig eine bessere Atmosphäre im Arbeitsumfeld und mehr Umsatz durch diese höhere Leistungsfähigkeit.

Ein wichtiger Schlüssel ist hierbei die Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und dabei psychisch gesund zu bleiben. Diese Fähigkeit kann trainiert werden, doch Unternehmen müssen hierfür den nötigen Raum schaffen. Coaching- und Achtsamkeitsprogramme sind hierbei sicherlich ein guter Anfang. Doch es sollte auch Raum geschaffen werden, die gelernten Ansätze zur Stressbewältigung im Arbeitsumfeld umzusetzen. Ansonsten verdient vor allem einer: Die Anbieter von solchen Programmen. In dem Vortrag von Daniela Landgraf erfährt das Publikum auch, wie solche Räume und Möglichkeiten geschaffen werden können.

Stress und Veränderung gehören fast schon unweigerlich zur modernen Arbeitswelt. Entscheidend ist der Umgang damit und die Möglichkeit, gelernte Anti-Stress-Methoden, Achtsamkeit und Entspannung in einen stressigen Arbeitsalltag zu integrieren. Wenn das gelingt, lohnen sich die Investitionen in solche Programme und kommen vielfach zum Unternehmen zurück.

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die „Selbstwerthölle“ gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren inspirierenden Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne.



