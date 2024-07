Goldpreis bricht alle Rekorde

Bereits in Gold investierte Anleger freuen sich. Der Goldpreis hat wieder ein neues Rekordhoch erreicht.

Gründe für einen steigenden Goldpreis gibt es viele. Geopolitische Spannungen, die erwarteten Zinssenkungen durch die US-Notenbank oder ein schwächerer US-Dollar. Dazu kommen die starken Goldkäufe der Zentralbanken, wirtschaftliche Unsicherheiten und die anstehenden US-Wahlen. Auch hat die Inflation in vielen Ländern, wie etwa in den USA, noch nicht den Zielwert von zwei Prozent erreicht. Dass der Goldpreis erst vor kurzer Zeit ein Allzeithoch markiert hat, könnte zusätzliche Käufer angezogen haben. Rund zwei Jahrzehnte vor der weltweiten Finanzkrise (2008) war Gold nicht so gefragt. Dann haben die Zentralbanken begonnen Gold zu kaufen, etwa 500 Tonnen jährlich. Nach der Pandemie hat sich diese Menge ungefähr verdoppelt. Da aber nicht alle Notenbanken ihre Goldkäufe melden, kann es auch deutlich mehr sein.

Der Status der US-Währung als Reserve wackelt. Doch noch sind die Währungen von China und Indien, die in Frage kommen könnten, noch nicht so weit. Eine Rezession in den USA ist kaum noch das Thema, denn so schwach ist die US-Wirtschaft nicht. So wird mehrheitlich von einer sanften Landung ausgegangen. Zwar würde eine harte Landung am besten für den Goldpreis sein, aber wie jetzt zu sehen ist, gibt es noch viele andere Faktoren, die den Preis des Edelmetalls nach oben hieven.

Allerdings gibt es bereits Anzeichen, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt, zum Beispiel geht der Realkonsum zurück. Die Verbraucherpreise in den USA verbuchten im Juni eine Teuerungsrate von drei Prozent, damit weniger als im Mai (3,3 Prozent) und als im April (3,4 Prozent). Einer ersten Zinssenkung durch die Fed im September und dann noch ein zweites Mal in diesem Jahr sollte also nichts entgegenstehen. Damit steigt die Spannung, wo der Goldpreis noch hingeht.

Vom hohen Goldpreis profitieren auch Bergbauunternehmen mit Gold im Boden, so etwa GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ -. Die Liegenschaften der Gesellschaft befinden sich in Nord- und Südamerika und sie enthalten Gold und Kupfer.

Dazu kommen noch Aktien von Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – und von NevGold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/nevgold-corp/ -.

Auch Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt Gold, zudem Silber, in seinem Metates-Projekt in Mexiko. Bei einem weiteren Projekt, dem Lucy-Projekt, ebenfalls in Mexiko gelegen, wurden gerade bis zu gut 5,2 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen ausgemacht.

