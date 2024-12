Goldhandelsvolumina steigen weiter

Weltweit sind die Goldhandelsvolumina drei Monate in Folge nach oben gegangen.

Im November ergab dies durchschnittlich 290 Milliarden US-Dollar. Nachdem der Goldpreis gefallen war, ergibt dies trotzdem einen Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Oktober. Ursächlich wirkten dabei vor allem einerseits die Futures-Handelsvolumina an der Comex und auch an der Shanghai Futures Exchange. Andererseits stiegen auch die weltweiten Gold-ETF-Volumina markant an. Das Wachstum generierte dabei auf Platz Eins Nordamerika. Nach unten ging es nur mit dem globalen OTC-Goldhandel (außerbörslicher Handel) im Vergleich zum Vormonat. Vermutlich hat der schwächliche Goldpreis den Handel mit Gold-Futures negativ beeinflusst. Insgesamt waren bisher in 2024 dennoch die Zuflüsse in globale Gold-ETFs positiv. Auffallend sind die indischen Gold-ETFs, die den achten Monat in Folge im November Zuflüsse für sich verbuchen konnten. Indien ist für Gold also positiv gestimmt. Die Nachfrage nach ETFs ist in Europa seit Monaten gering.

Bei Investitionen in den Goldminensektor bieten ETFs die Möglichkeit der Anlage, ohne einzelne Goldminenaktien auszuwählen. Eine besonders hervorragende Chance gibt es bei Royalty-Unternehmen. Denn sie ermöglichen eine breite Diversifikation und punkten mit den ihnen eigenen Eigenschaften. Das Bergbaurisiko liegt bei den Partnergesellschaften der Royalty-Unternehmen. Auch Dinge wie steigende Arbeits- und Energiekosten oder Budgetüberschreitungen treffen die Royalty-Unternehmen nicht direkt. Royalty-Unternehmen fördern nicht selbst, betreiben keine Minen, sondern sie geben den Minenbetreibern Geld. Zu den gut aufgestellten Royalty-Unternehmen mit einem sehr gut diversifizierten Portfolio gehören Osisko Gold Royalties und Gold Royalty.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/– legt den Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet. Es glänzt mit einem Royalty auf den Canadian Malartic Complex, eine der größten Goldminen Kanadas.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, aktiv in Süd- und Nordamerika, ist ein auf Edelmetalle ausgerichtetes Royalty- und Streaming- Unternehmen. In den ersten neun Monaten 2024 konnte das Unternehmen Rekordumsätze einfahren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

