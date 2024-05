Gold war und ist Geld

Goldmünzen galten als Währung. Sie sind dauerhaft, privat und dienten als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel.

Bereits die alten Griechen, Römer, Chinesen und die Lyder (Türkeibewohner) nutzten Gold als Geld, also als Währung. Gold war auch eines der ersten Metalle, die von den Menschen entdeckt wurden. Gold geschmolzen haben als erstes vermutlich die Ägypter. Sie legierten Gold auch mit anderen Metallen, um Variationen in Farbe und Härte zu erlangen. Die Goldschmiedekunst der Ägypter ist allgemein bekannt, man denke nur an die prächtigen Totenmasken. Dann kam die Zeit, als Länder sich dem Papiergeld zuwandten. Die Währungseinheit banden sie an Gold. Dabei war Großbritannien das erste Land mit einem Goldstandard. Im 19. Jahrhundert hatte sich überall, außer in China, der Goldstandard durchgesetzt.

1944 wurde das Bretton Woods-System beschlossen. Ein festes Wechselkurssystem sollte mit einem flexiblen Wechselkurssystem kombiniert werden. 1973 wurde es wieder abgeschafft („Nixon-Schock“). Gold gilt heute als Anlagemetall schlechthin. Schließlich hat das edle Metall seit Tausenden von Jahren seinen Wert beibehalten. Es sichert Vermögen ab, damals und heute. Papierwährungen dagegen erfahren Druck durch die Inflation und ihr Wert verringert sich mit der Zeit. Eine weitere Goldpreissteigerung – nachdem Gold dieses Jahr schon mit hervorragenden Wertsteigerungen glänzte – wird nun mit der ersten Zinssenkung in den USA erwartet.

Diese wird voraussichtlich im September eintreten. Die Inflationszahlen in den USA sind im April zum ersten Mal in diesem Jahr gesunken. Dies sorgt für Zuversicht bei den Anlegern. Denn sinkende Zinsen kurbeln in der Regel die Goldnachfrage an. Investoren, die diesen Zeitpunkt nicht verpassen wollen, können sich schon mal Goldunternehmen zu Gemüte führen. Diese profitieren verstärkt von einem steigenden Goldpreis.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/revival-gold-uebernahme-von-ensign-minerals-und-finanzierung-von-cad-7-millionen/ – besitzt in Idaho, USA die größte dort früher produzierende Goldmine. Das Explorationsgebiet wurde gerade erweitert.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/warum-silber-ein-kritisches-metall-ist-zusammenfassung-eines-briefes-an-die-kanadische-regierung/ – überzeugt mit seinem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

