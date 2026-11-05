Gold und Silber: Stratege sieht neue Hochs, Zentralbanken kaufen

Zentralbanken kauften im dritten Quartal 321 Tonnen Gold, ein Stratege hält neue Rekorde für möglich. Sierra Madre steigert den Durchsatz um über 40 Prozent und Vizsla treibt Panuco voran.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 05.11.2026, 4:37 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Vizsla Silver Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 05.11.2026, 4:37 Uhr Berlin/Zürich.

Gold und Silber: Prognosen gehen weit auseinander

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Stratege David Hunter von Contrarian Macro Advisors hält in einem Interview vom 23. Oktober Gold bei 7.000 und Silber bei 200 US-Dollar innerhalb von drei bis sechs Monaten für möglich. Danach erwartet er einen breiten Markteinbruch. Am 2. November notierte Gold bei rund 3.950, Silber bei rund 51 US-Dollar je Unze.

Wie schnell sich Silber bewegen kann, zeigte der Jahresbeginn: Laut Silver Institute erreichte der Preis am 29. Januar 2026 ein Rekordhoch von über 121 US-Dollar und fiel danach deutlich zurück. Unterstützung kommt von den Zentralbanken: Laut World Gold Council kauften sie im dritten Quartal 321 Tonnen Gold, 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für Silber erwartet das Silver Institute 2026 das sechste Defizitjahr in Folge mit 46,3 Millionen Unzen.

Sierra Madre steigert den Durchsatz bei La Guitarra

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – fördert seit Januar 2025 kommerziell auf seinem Gold-Silber-Komplex La Guitarra in Mexiko. Laut Meldung vom 28. September verarbeitet die Anlage nach der ersten Ausbaustufe stabil bis zu 720 Tonnen pro Tag, über 40 Prozent mehr als die bisherige Nennkapazität von 500 Tonnen.

Eine neue Kugelmühle soll im November in Betrieb gehen; damit strebt das Unternehmen 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag an. Am 22. Juni schloss Sierra Madre den Kauf der früher produzierenden Silbermine Del Toro ab. Der Neustart soll Mitte 2027 beginnen, die Produktion Mitte 2028. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

Vizsla Silver bereitet den Bau von Panuco vor

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt das Silber-Gold-Projekt Panuco in Sinaloa, Mexiko, zu 100 Prozent. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht über eine anfängliche Laufzeit von 9,4 Jahren durchschnittlich 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr vor. Silberäquivalent ist eine Rechengröße, kein reiner Silbergehalt.

Am 16. Juni vergab Vizsla den Liefervertrag für die Hauptausrüstung der Aufbereitungsanlage. Nach einem tödlichen Sicherheitsvorfall im Januar wurden die Arbeiten vor Ort ausgesetzt, Engineering und Beschaffung laufen laut Unternehmen weiter. Die Umweltgenehmigung steht noch aus, den ersten Silberguss peilt CEO Michael Konnert für Mitte 2028 an.

Fazit: Sierra Madre und Vizsla Silver vor Meilensteinen

Zentralbankkäufe und das anhaltende Silberdefizit schaffen ein konstruktives Umfeld für Edelmetallunternehmen. Bei Sierra Madre zählen die neue Kugelmühle und der Neustart von Del Toro, bei Vizsla die Umweltgenehmigung und die Wiederaufnahme der Arbeiten vor Ort.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Living Your Greatness, Interview David Hunter, 23.10.2026 · USAGOLD, Edelmetallpreise, 02.11.2026 · Silver Institute, World Silver Survey 2026, 15.04.2026 · Golden Ark Reserve, Bankprognosen Gold, 10.2026 · World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026, 03.11.2026 · Sierra Madre, Zeitplan Del Toro, 22.05.2026 · Sierra Madre, Abschluss Del Toro, 22.06.2026 · Sierra Madre, Durchsatz 720 t/Tag, 28.09.2026 · Vizsla, Sicherheitsvorfall, 28.01.2026 · Vizsla, Sicherheits- und Betriebsupdate, 12.02.2026 · Vizsla, Ausrüstungsvertrag Panuco, 16.06.2026 · Investing.com, Vizsla auf dem Mining Forum Americas, 29.09.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 04.11.2026, 11:45 Uhr Berlin/Zürich. Emittenten: Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM; OTCQX: SMDRF; WKN: A3CM97; ISIN: CA8263XP1041) und Vizsla Silver Corp. (TSX und NYSE American: VZLA; WKN: A40EG3; ISIN: CA92859G6085). Der Beitrag erscheint im Auftrag beider Emittenten; beide vergüten die SRC swiss resource capital AG im Rahmen entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beraterverträge. Die Autorin wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu den Emittenten bestehen nicht. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 03.11.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Die zitierte Preisprognose ist die Einschätzung eines Dritten; SRC macht sie sich nicht zu eigen. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. QPs der Originalmeldungen: Sierra Madre Gold and Silver – Gregory Smith, P.Geo., Director, nicht unabhängig; Vizsla Silver – Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, Chief Geologist, nicht unabhängig; Machbarkeitsstudie Panuco: Ausenco Engineering Canada ULC mit Mining Plus und SGS. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Die Produktion bei La Guitarra beruht laut Unternehmen nicht auf einer Machbarkeitsstudie mit Mineralreserven; das erhöht die technische und wirtschaftliche Unsicherheit. Silberäquivalente beruhen auf den Metallpreisannahmen der Studie (35,50 US-Dollar Silber, 3.100 US-Dollar Gold je Unze). Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und eine sichere Zugänglichkeit der Standorte voraus. Sicherheitslage in Mexiko, Genehmigungsverfahren, Durchsatz und Ausbringung, Kosten, Metallpreise und Wechselkurse können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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