Copper One kündigt die automatische Umwandlung von Sonder-Warrants an; Prospektnachtrag auf SEDAR+ verfügbar

Vancouver, BC – 4. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Prospektnachtrag vom 3. November 2026 (der Prospektnachtrag) zu seinem Kurzform-Basisprospekt vom 29. Mai 2025 (der Basisprospekt) gemäß Änderung Nr. 1 vom 17. März 2026 bzw. Änderung Nr. 2 vom 9. Oktober 2026 eingereicht hat, um den Vertrieb von Wertpapieren zu ermöglichen, die (i) 12.383.000 Non-Flow-Through-Sonder-Warrants des Unternehmens (jeweils ein NFT-Sonder-Warrant) und (ii) 7.506.750 Flow-Through-Sonder-Warrants des Unternehmens (jeweils ein FT-Sonder-Warrant und zusammen mit den NFT-Sonder-Warrants die Sonder-Warrants) zugrunde liegen. Insgesamt wurden somit 19.889.750 Sonder-Warrants vom Unternehmen am 29. September 2026 ausgegeben (das Angebot).

Der Prospektnachtrag regelt den Vertrieb von 19.889.750 Stammaktien (jeweils eine Stammaktie) und 9.944.875 Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein Warrant), aus denen sich die Einheiten des Unternehmens zusammensetzen, die bei Ausübung oder angenommener Ausübung der Sonder-Warrants in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario ausgegeben werden können. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis 16:00 Uhr (Pacific Time) an dem Tag, der zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ zu erwerben. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden (das Beschleunigungsrecht), wenn der Handelskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die CSE) oder an einem anderen Markt, an dem die Stammaktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,25 $ erreicht oder übersteigt; in diesem Fall kann der Inhaber der Warrants nach Wahl des Unternehmens durch eine Pressemitteilung darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung verfallen. Die Warrants können vom Warrant-Inhaber innerhalb von 30 Tagen zwischen der Ankündigung und dem Ablauf der Warrants ausgeübt werden.

Die Sonder-Warrants gelten ab dem 6. November 2026 als in Stammaktien und Warrants umgewandelt. Es besteht kein Handelsbedarf für die Inhaber von Sonder-Warrants, um ihre Sonder-Warrants in die zugrunde liegenden Wertpapiere umzuwandeln.

Die Bezugsrechte der Inhaber von Sonder-Warrants werden im Prospektnachtrag und im Basisprospekt näher beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

Der Zugang zum Basisprospekt und zum Prospektnachtrag sowie zu etwaigen Änderungen dieser Dokumente erfolgt gemäß den Wertpapiervorschriften, die die Verfahren für die Bereitstellung des Zugangs zu einem Prospektnachtrag, einem Basisprospekt und etwaigen Änderungen regeln. Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag können auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Prospektnachtrags, des entsprechenden Basisprospekts sowie etwaiger Änderungen an diesen Dokumenten kann kostenlos beim Unternehmen unter der Adresse 1500, 1055 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V6E 4N7 oder per E-Mail unter info@copperone.com angefordert werden, wobei dem Ansprechpartner gegebenenfalls eine E-Mail-Adresse oder Anschrift anzugeben ist.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es darf kein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren – einschließlich Aussagen zur Strategie, zu Projekten oder Plänen des Unternehmens -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des Unternehmens dargelegt, die von Zeit zu Zeit bei SEDAR+ eingereicht werden (siehe www.sedarplus.ca). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab – sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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