Gold und Silber: Nachfrage und neue Minenprojekte im Blick

Zentralbanknachfrage und industrielle Anwendungen stützen die langfristige Bedeutung der Edelmetalle.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 31.10.2026, 10:27 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Fortuna Mining Corp. und GoGold Resources Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 31.10.2026, 10:27 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf dem Edelmetallmarkt treffen konjunkturelle Unsicherheit und geopolitische Risiken auf strukturelle Nachfrage. Gold bleibt für Zentralbanken ein wichtiger Reservebaustein. Wie stark die Notenbanken tatsächlich zukaufen, muss jedoch anhand konkreter Zeiträume gemessen werden; aus einzelnen Rückführungen lässt sich keine generelle Verlagerung der Lagerung ableiten. Für Gold sind US-Dollar, Realzinsen und Inflationserwartungen wichtige Einflussgrößen.

Silber wird nicht nur als Anlage- und Schmuckmetall, sondern auch in industriellen Anwendungen nachgefragt. Die industrielle Verwendung macht einen erheblichen Teil der Silbernachfrage aus. Konjunktur, Solarindustrie und technische Einsparungen können diese Nachfrage verändern; auch Silber bleibt trotz längerfristiger Wachstumstreiber starken Preisschwankungen ausgesetzt.

Fortuna Mining baut Produktionsbasis aus

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – betreibt Goldminen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2026 meldete der Konzern 69.665 Unzen Goldäquivalent. Das Unternehmen entwickelt außerdem das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Die Quartalsproduktion ist eine operative Kennzahl und kein Beleg für künftige Erträge.

Das benachbarte Explorationsprojekt Bambadji ergänzt laut Unternehmen die Projektpipeline. Bei Séguéla in der Elfenbeinküste ist eine Erweiterung der Aufbereitung um 30 Prozent vorgesehen. Zusammen mit Diamba Sud soll dies nach Unternehmensplanung dazu beitragen, die konzernweite Goldproduktion 2028 auf mehr als 500.000 Unzen jährlich zu steigern.

GoGold meldet Jahresproduktion und Baufortschritt

GoGold Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ – gewinnt am Parral-Tailings-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua Edelmetalle und Basismetalle. Für das am 30. September 2026 beendete Geschäftsjahr meldete das Unternehmen 1.000.242 Unzen Silber und 11.647 Unzen Gold, außerdem 326 Tonnen Kupfer und 466 Tonnen Zink. Die Angaben beziehen sich auf die Produktion, nicht auf Verkäufe.

Beim Projekt Los Ricos South in Jalisco begannen nach Unternehmensangaben im August 2026 die Bauarbeiten. Der erste Silberguss ist für das zweite Quartal 2028 geplant.

Fazit: Fortuna Mining und GoGold Resources vor Meilensteinen

Gold und Silber besitzen unterschiedliche, teils ergänzende Nachfragetreiber. Fortuna setzt auf die Entwicklung von Diamba Sud und den Ausbau von Séguéla. GoGold auf die Inbetriebnahme von Los Ricos South.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Fortuna Mining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ und GoGold Resources: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gogold-resources-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Fortuna Mining, Q3-Produktion 2026, Fortuna Mining, Diamba-Sud-Machbarkeitsstudie 29.06.2026, GoGold Resources Jahresproduktion 14.10.2026, GoGold Resources Los-Ricos-South-Baufortschritt 22.09.2026.

Intro Bild: Fortuna Mining

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Fortuna Mining Corp. und GoGold Resources Inc.. Die entgeltlichen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 29.10.2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Vorabprüfung: Die Emittenten haben den Artikel nicht zur Prüfung oder Freigabe erhalten.

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