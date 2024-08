Gold, Silber und Platinkurse auf einem Blick

Ein Goldankauf in München stellt seine Grafiken zu Edelmetallkursen online unentgeltlich zu Verfügung

Der Gedanke an eine kluge Investmentstrategie bestimmt mittlerweile unseren Alltag.

Die Zusatzrente und der Sparstrumpf werden uns im Alter nicht mehr reichen, auch die Absicherungsfrage unserer Kinder steht immer mehr im Raum.

Experten raten schon seit längerer Zeit zur Geldanlage mit Edelmetallen. Gold, Silber und Platin haben keine unerschöpflichen Ressourcen auf unserem Planeten und sind deshalb im Augenblick beliebter denn je. Aus diesem Grund ist es wichtig die aktuellen Kurse jederzeit im Blick zu haben, am besten mittels Tabellen, die rund um die Uhr aktualisiert werden.

Hier ist der Goldankäufer eine gute Anlaufstelle!

Goldankauf Bayern zum Beispiel stellt online seine Grafiken zu Edelmetallkursen für Business und Endkunden kostenlos zur Verfügung. So sind die aktuellen Kurse jederzeit und überall abrufbar.

Der Preis der Edelmetalle wird auf dem offenen Markt bestimmt, die großen Goldhändler jedoch, setzen den aktuellen Preis in der Rothschild Bank in London fest.

Auch wenn Sie schnell Geld brauchen, sind Sie beim versierten Goldankauf immer gut beraten. Orientieren Sie sich vorab – ein vertrauenswürdiger Ankäufer hat eine übersichtliche Webseite, wo Sie sich schon vor Ihrem Besuch ein Bild über den Ablauf des Ankaufs an sich und die Menschen, die dahinterstehen, informieren können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldankauf Bayernr

Herr Ralf Starre

Planegger Straße 9A

81241 München

Deutschland

fon ..: 089 666 16 88 0

fax ..: 089 666 16 88 29

web ..: http://www.goldankauf-bayern.de

email : info@goldankauf-bayern.de

Goldankauf Bayern wird von Ralf Starre geführt. Das Team bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für eine seriöse und risikolose Abwicklung. Es werden keinerlei Kosten oder Gebühren für Beratung, Versand oder Hausbesuche erhoben.

Angekauft werden Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium, in Form von Altgold, Bruchgold, Zahngold, Barren, Silberservice oder -bestecke, Münzen, Schmuck, Ketten, Armreifen, Ringe, Uhren u.v.m. Mittels Präzisionswaage und Röntgenfluoreszenzanalyse werden die Ankaufpreise schnell und transparent ermittelt.

Über 5.000 Privatkunden pro Jahr wissen den seriösen Goldankauf Service zu schätzen. Die angekauften Edelmetalle werden fast vollständig an namenhafte Industrieunternehmen verkauft, so ist eine stete Nachfrage gegeben.

Pressekontakt:

Goldankauf Bayern

Frau Claudia Gürster

Planegger Straße 9A

81241 München

fon ..: 089 1575 662 54 69

email : guerster@goldankauf-bayern.de

