Gold-Kupfer-Expansion in Peru und neue Wachstumsfantasie durch Schweden-Projekte

Hannan Metals baut seine Gold- und Kupferstrategie aus: Neue Fortschritte im peruanischen Previsto-Projekt erweitern die Goldmineralisierung deutlich, während Schweden zusätzliche…

…Bohr- und Wachstumsfantasie ins Portfolio bringt.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 30.06.2026, 5:37 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 30.06.2026, 5:37 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) hat im Juni gleich mehrere Meldungen geliefert, die für spekulative Rohstoffinvestoren interessant sind: In Peru wurde die bekannte Goldmineralisierung im Projekt Previsto deutlich ausgeweitet, in Schweden sicherte sich das Unternehmen eine neue Gold-Kupfer-Silber-Pipeline – und bei Stavaträsk starteten kurz darauf bereits die ersten Bohrungen.

Damit entsteht eine Story, die gleich zwei starke Elemente verbindet: ein wachsendes Explorationssystem in Peru und unmittelbaren Nachrichtenfluss aus einem etablierten europäischen Bergbaudistrikt.

Peru als Wachstumstreiber: Previsto könnte sich zu einem größeren Gold-Kupfer-System entwickeln

Der wichtigste operative Schwerpunkt von Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) bleibt derzeit Peru. Besonders das zu 100 Prozent im Unternehmensbesitz befindliche Previsto-Projekt im zentral-östlichen Peru rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt. Das Projekt wurde im Rahmen einer regionalen Greenfield-Explorationsstrategie entdeckt, mit der Hannan nach großflächigen Gold- und Kupfersystemen sucht. Nach Unternehmensangaben deutet die bisherige Arbeit darauf hin, dass Previsto Teil eines potenziell größeren alkalischen Porphyr-Epithermal-Systems sein könnte. Im Umfeld von Previsto und dem angrenzenden Gebiet Belen wurden mehrere Zielgebiete identifiziert, die auf ein…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Unternehmensmeldungen von Hannan Metals Ltd. vom 03.06.2026, 10.06.2026 und 22.06.2026; Unternehmenspräsentation; Commodity-TV/SRC; eigene redaktionelle Einordnung und Interpretation. Intro-Bild: Symbolbild, KI genereiert.

Dieser Werbeartikel wurde am 29.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wichtig: Historische Produktion und Ressourcen benachbarter oder regional vergleichbarer Lagerstätten belegen lediglich die Bergbauhistorie und geologische Prospektivität des Distrikts. Sie lassen keinen Rückschluss darauf zu, dass auf Stavaträsk vergleichbare Mineralisierung, Ressourcen, Reserven oder wirtschaftliche Abbaubarkeit nachgewiesen werden können.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Bohr-, Datenverifikations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Länder-, ESG-, Rohstoffpreis-, FX- und Liquiditätsrisiken; Totalverlustrisiko. Wesentliche Chancen: positive Bohrergebnisse, Erweiterung der bekannten Mineralisierung, Projektfortschritte in Peru/Schweden und Marktrückenwind bei Gold/Kupfer.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung; keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind öffentliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen und Branchen-/Marktinformationen; keine proprietären Bewertungsmodelle, Kursziele, DCF-Modelle oder Kursprognosen. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projektstatus, Explorationsergebnissen, Genehmigungen, Arbeitsprogrammen und Rohstoffumfeld.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate); spekulatives Explorationsinvestment.

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Standort-, ESG- und Liquiditätsrisiken. Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um +/- 20 %, ausbleibende Bohrerfolge oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Kursangaben/Preisinformation (Art. 4 (1)(g)): In diesem Beitrag werden keine konkreten Aktienkurse als Bewertungsgrundlage genannt. Sollten Kurse in ergänzenden Veröffentlichungen genannt werden, sind Handelsplatz und Zeitpunkt anzugeben.

Hinweis zu § 86 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist als werbliche Marketingmitteilung/Promotiontext und nicht als Finanzanalyse oder individuelle Anlageberatung erstellt. Soweit Inhalte als Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne anwendbarer Vorschriften eingeordnet werden könnten, sind die einschlägigen Pflichten gesondert zu prüfen und einzuhalten.

Technischer Hinweis / NI 43-101-Nähe: Die geologischen und technischen Angaben beruhen auf veröffentlichten Unternehmensmeldungen von Hannan Metals Ltd. und den dort genannten technischen Verantwortlichkeiten/Qualified Persons. SRC hat keine eigene technische Prüfung, Probenahme, Datenverifikation oder Ressourcenschätzung vorgenommen.

Ressourcen-/Reservehinweis: Für die im Artikel besprochenen Projekte werden keine Mineralressourcen oder Mineralreserven dargestellt. Eine wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Oberflächenproben, historische Produktion im Distrikt und regionale Vergleichsdaten lassen keinen Rückschluss auf künftige Ressourcen, Reserven oder Wirtschaftlichkeit zu.

Interessen/Vergütung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR). Eigene Positionen Autor/SRC: keine Long- oder Short-Position; keine Netto-Position >= 0,5 %. Market-Making/(Co-)Lead/IB-Rollen in den letzten 12 Monaten: keine.

Update-Policy & Abweichungen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist kein regelmäßiges Update geplant. Einschätzungen können sich ohne Ankündigung ändern.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher, unternehmensspezifischer oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der jeweils einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor keine Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u. ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u. a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.