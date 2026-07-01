Diese Goldaktie sitzt auf Substanz – Schuldenfrei, riesige Goldbasis – und jetzt kommt der Newsflow!

Mit klasse Bilanz, modellierter PEA-Kapitalwerte in Milliardenhöhe und einer großen Ressourcenbasis zum Erfolg. Mehrere operative Meilensteine sollen Impulse liefern.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 30.06.2026, 5:37 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 01.07.2026, 05:43 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die kanadische GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) hat am 25. Juni 2026 ein Halbjahres-Update vorgelegt, das die Story schärft: GoldMining ist nicht mehr nur Ressourcenhalter, sondern entwickelt mehrere Gold- und Gold-Kupfer-Projekte aktiv weiter. Drei Bohrer laufen in Brasilien und Kolumbien, weitere Arbeiten werden über U.S. GoldMining in Alaska mobilisiert.

Bilanzstärke: Der Markt sieht den Projektbestand kaum

Die wichtigste Zahl steht ganz vorne: GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) weist keine Finanzschulden aus. Laut Unternehmensangabe verfügte die Gesellschaft per 28. Februar 2026 über Cash und hielt per Schlusskurs 24. Juni 2026 börsennotierte Beteiligungen an U.S. GoldMining, Gold Royalty und NevGold im Gesamtwert von rund 185 Mio. USD. Die Marktkapitalisierung lag zum selben Stichtag bei rund 191 Mio. USD. Der eigene Projektbestand wurde vom Markt damit rechnerisch nur mit geringem Aufschlag bewertet.

Zusätzliche Fantasie liefert die rund 74 %ige Beteiligung an U.S. GoldMining. Deren Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska kommt in der PEA auf einen modellierten nachsteuerlichen NPV5 von 2,0 Mrd. USD, 33% IRR und 2,1 Jahre Payback. Das ist…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: GoldMining Inc. Pressemeldungen vom 25.06.2026, 11.06.2026 und 08.06.2026; U.S. GoldMining Inc. Pressemeldung vom 23.03.2026; SRC-Rohstoff-Reports; eigene Recherche und Interpretation. Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Dieser Werbeartikel wurde am 30.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, technische Berichte, Präsentationen, Finanzberichte, öffentlich zugängliche Marktdaten sowie qualitative Einordnungen. Es wurden keine proprietären Kursziele, Kursmodelle oder formalen Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen erstellt. Kennzahlen wie NPV, IRR, Payback, AISC und Ressourcen beruhen auf Angaben des Unternehmens bzw. den jeweiligen technischen Berichten und können sich ändern.

PEA-/Ressourcenhinweis nach NI 43-101/S-K 1300: Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien sind konzeptionell und vorläufig. Sie enthalten teilweise Inferred Mineral Resources, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Erwägungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineral Reserves erlauben würden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit bewiesen. Es besteht keine Gewissheit, dass modellierte PEA-Ergebnisse, Produktionsprofile, Kosten, Kapitalwerte oder Zeitpläne realisiert werden.

Wesentliche Chancen und Risiken: Chancen ergeben sich aus einem positiven Gold-/Kupfermarkt, Explorationserfolgen, Genehmigungsfortschritten, Studienfortschritten, möglichen Transaktionen und einer Neubewertung des Portfolios. Wesentliche Risiken sind u. a. Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, geringe Liquidität, Kursvolatilität, Explorations-, Ressourcen-, Studien-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, ESG-, Länder- und Standortfaktoren sowie Verwässerung. Nebenwerte, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG sowie freiwillige Orientierung an § 86 WpHG: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen, soweit auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar. Sofern eine Weiterverbreitung in Deutschland durch anzeigepflichtige Ersteller/Verbreiter erfolgt oder der Inhalt rechtlich als Anlageempfehlung qualifiziert wird, sind die jeweils einschlägigen Pflichten gesondert zu prüfen und einzuhalten.

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