Gold ist etwas Besonderes, manchmal auch bestimmte Münzen

Aktuell machte die neu erschienene 100-Franken-Goldvreneli-Münze von sich Reden.

Vor 100 Jahren wurde die erste Goldvreneli-Münze geprägt, heute mehrere 10.000 Franken wert. Der Andrang war jetzt bei der Schweizer Münzstätte Swissmint so groß, dass erst die Webseite lahmgelegt wurde, die Münze dann sofort ausverkauft war. Der Ausgabepreis der Jubiläumsmünze lag bei 3.500 Franken. Im Internet wurde sie für deutlich höhere Preise angeboten – ein Hype entstand. Die Goldvreneli-Münze wurde 2.500mal aufgelegt, ist 32 Gramm schwer und sie besteht zu 90 Prozent aus Gold.

Immer wieder erfreuen sich manche Münzen besonderer Beliebtheit, auch im Silberbereich. Nicht nur der Wert, auch die Seltenheit oder die Geschichte machen sie zu begehrten Objekten. Zu den am meisten verkauften Münzen gehört der kanadische Maple Leaf von der Royal Canadian Mint. Ebenfalls sehr beliebt ist der amerikanische Silver Eagle oder der Morgan Dollar. Aber auch Asien (der chinesische Panda), Österreich, Frankreich oder Großbritannien haben begehrte Münzen hervorgebracht.

Nicht nur das Gewicht und die Reinheit, der Zustand, die Seltenheit und die Nachfrage machen manche Münze zu etwas Besonderem. Silber wird nicht nur für Münzen gern verarbeitet, sondern es ist ein Edelmetall, das in sehr vielen Bereichen in der Industrie gebracht wird. Dies vor allem in modernen Technologien, die ständig mehr werden. Selbst als Nanosilberpartikel erfüllt das Edelmetall wichtige Funktionen, beispielsweise als Kontrastmittel in der Krebsdiagnostik. Auch Künstler, wie jüngst Michael Sailstorfer nutzen Silber, um Elektrizität zu Kunst zu machen. Als Pinsel dient ein Edelstahlstab, der in Silberelektrolyten getaucht wird.

Gold und Silber dürften auch in Zukunft Anleger erfreuen, denn es drohen neue Zolltarife und Handelskonflikte, viele politischen Unsicherheiten bestehen und so können Anleger nicht nur bei physischen Edelmetallen, sondern auch bei den Werten der entsprechenden Gesellschaften Schutz suchen.

Im Silberbereich gefällt Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – mit seinem Codero-Projekt in Mexiko. Es besitzt eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber.

Gold und Kupfer gibt es beim spannenden The Lost Cities-Cutucu-Projekt von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – in Ecuador.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

