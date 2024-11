Gold ist ein bleibender und beliebter Vermögensschutz

Goldpreisprognosen gibt es viele. Bei einer Befragung von Besuchern einer bekannten Goldseite sprachen sich 83 Prozent für steigende Goldpreise aus.

Am Goldpreis Interessierte kennen die Argumente für einen weiter steigenden Goldpreis. Es sind die immer wieder genannten Krisen weltweit, die üppigen Goldkäufe der Notenbanken und das unsichere Weltwirtschaftsgeschehen. Gold steht für Krisenwährung und sicherer Hafen. Praktisch unvorhersehbare Ereignisse gab es genug in den letzten Jahren, man denke nur an die Pandemie und den Russland-Ukraine-Krieg oder den Nahost-Konflikt. Auch die Klimakrise ist in den Köpfen fest verankert, angesichts der Überschwemmungen, Dürren und Extremwettereignissen. Dies beeinflusst viele nicht nur in der psychischen Gesundheit, sondern auch in monetärer Weise. Die Verbraucherpreise bleiben hoch (und werden höher) und das Ersparte sinkt im Wert.

Edelmetalle wie Gold stehen für Sicherheit und Gold ist ein knappes Gut. Die größte Menge Gold wurde bisher im Jahr 2018 gefördert (3652,5 Tonnen Gold). 2023 lag die weltweite Goldförderung mit 3.644,4 Tonnen Gold auf dem zweiten Platz. Dies waren nur 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Ob 2018 für den Peak Gold, also für den historischen Höchstwert steht und es quasi nur noch nach unten geht mit der Förderung, ist umstritten. Jedenfalls wächst der technologische Aufwand bei der Erschließung neuer Goldvorkommen und insgesamt sinkt der Goldgehalt der abgebauten Goldlagerstätten. Die Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Standards in der Goldförderung sind oft nicht einfach, da es manchmal an Transparenz fehlt. Dem illegalen Goldhandel durch kleingewerblichen Goldabbau kann der Käufer von physischem Gold entgehen, indem er seriöse Quellen zum Goldkauf nutzt. Eine Möglichkeit für Anleger ist es auch mit Goldaktien an einem steigenden Goldpreis teilzuhaben. Da kämen Tudor Gold oder U.S. GoldMining in Betracht.

Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – besitzt das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia, damit Gold und Kupfer. Laut neuesten metallurgischen Tests enthält das Projekt ein hochwertiges Kupferkonzentrat mit mehr als 29 Prozent Kupfer, und Gold- und Silbergehalte von bis zu 33 beziehungsweise 96 Gramm pro Tonne Gestein.

Ebenfalls über Gold und Kupfer verfügt U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Die Mineralressourcenschätzung ist äußerst erfreulich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.