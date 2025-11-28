Gold in 2026 teurer als in 2025

Nach dem für den Goldpreis brillanten 2025 bleiben Banken bei ihrer positiven Aussicht für das neue Jahr.

Die HSBC beispielsweise geht davon aus, dass Gold den Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat und nennt für das neue Jahr einen Goldpreis von rund 5.000 US-Dollar je Unze. Die Bank of America hält weiterhin am Goldpreis-Ziel von 5.000 US-Dollar je Feinunze fest. Die China International Capital Corporation (CICC) erwartet für 2026 einen Goldpreis von 4.500 USD je Unze. JP Morgan prognostiziert für das Jahresende einen Goldpreis von 5.055 US-Dollar je Unze. Goldman Sachs ist mit 4.900 US-Dollar dabei. Die meisten Banken sind sich also einig, es geht weiter aufwärts. Nur die Deutsche Bank ist etwas zurückhaltender und prognostiziert für 2026 einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze.

Die Gründe, die die Banken für ihre positiven Erwartungen anführen, sind die anhaltenden geopolitischen Risiken, der schwächelnde Geldwert, spätere Fed-Lockerungen und ein erwarteter schwächerer US-Dollar. Dazu kommen noch die hohe Nachfrage nach dem Edelmetall, das Ansteigen der ETF-Bestände seit 2024 und der massive Kaufrausch vieler Zentralbanken. Zu den Gewinnern der Goldpreisentwicklung zählen die Goldminenbetreiber. Ihr Gold im Boden ist deutlich wertvoller geworden. Letztendlich erfasst dies auch Junior-Unternehmen.

Zwar steigen die Produktionskosten, aber deutlich langsamer als der Goldpreis angezogen hat. Bei den Produzenten steigert dies natürlich die Gewinne. Neben den Preisprognosen der großen Banken sind auch die institutionellen Anleger positiv gestimmt. Laut einer aktuellen Befragung sprachen sich 34 Prozent dafür aus, dass es Ende 2026 einen Goldpreis zwischen 4.000 und 4.500 US-Dollar geben wird. 27 Prozent gehen von 4.500 bis 5.000 US-Dollar je Unze Gold aus. Damit werden insgesamt neue Rekordpreise erwartet. Sorgfältig ausgewählte Goldunternehmen sollten daher in keinem gut aufgestellten Portfolio fehlen.

