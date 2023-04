Der Goldmarkt ist zurzeit hektisch, es tut sich was. Noch ist ein neues Allzeithoch nicht erreicht.

Ein neues 13-Monats-Hoch von über 2.050 US-Dollar hat der Goldpreis schon geschafft. Noch wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Fed im Mai den Zins um weitere 25 Basispunkte erhöhen wird. Gerade kam es beim Edelmetall zu einigen Gewinnmitnahmen. Doch das neue Allzeithoch von mehr als 2.075 US-Dollar je Unze ist nicht mehr weit. Neben den Fed-Entscheidungen stehen die Inflationszahlen im Blickpunkt. Die Verbraucherpreise weisen eine Tendenz nach unten auf, jedoch gibt es auch nicht so gute Nachrichten vom Wirtschaftsgeschehen. Die Energie- und Lebensmittelkosten in den USA sind unverändert bei 5,6 Prozent. Dass die höhere Inflation sich hartnäckig hält, sieht auch die Fed. Und gerade dies dürfte die Fed zu einer neuen Zinsanhebung veranlassen, was für den Goldpreis nicht so zuträglich ist.

Nach dem Mai aber sollte es, so sieht es jedenfalls die allgemeine Marktmeinung, zu Zinssenkungen durch die Fed kommen. Dann ist der Weg für den Goldpreis nach oben auf jeden Fall geebnet. Vielleicht hört auch die Fed auf die Warnung des Internationalen Währungsfonds, der vor einer Rezession warnt, wenn die Zinsen noch länger hoch bleiben. Der US-Dollar, immer auch wichtig für die Preisentwicklung des edlen Metalls, befindet sich immer noch im Abwärtstrend – positiv für Gold. Jedenfalls schwimmt Gold immer noch auf der Welle eines positiven Aufwärtstrends und Goldfans sollten neben physischem Gold auch Anteile an Goldunternehmen besitzen. Um gleich noch eine Diversifizierung zu erhalten, könnte man an ein Investment in Royalty-Unternehmen wie Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty denken.

Bei Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – steigen die Einnahmen und der Cashflow. Dies verdankt die Gesellschaft 216 Royalties in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Mehr als 180 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen besitzt Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – in Nordamerika.

