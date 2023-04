Geht es um Fördertechnik, Förderschnecken oder Spiralfördersysteme, so ist ein Unternehmen aus Österreich auf Erfolgskurs. Bei Wildfellner aus Oberösterreich sitzen die Experten dieser Sparte.

Wildfellner GmbH ist seit über 30 Jahren als führender Hersteller von achsenlosen Spiralfördersystemen in Europa bekannt. Diese Technologie ermöglicht den Transport von Schüttgütern mit einer Länge von 0,03 bis 400 mm und einem Fördervolumen von bis zu 600 m³/h in den Bereichen Holz, Energie, Recycling und Abfall. Wildfellner bietet individuelle und innovative Lösungen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten sind.

Das Unternehmen ist bekannt für seine wegweisenden Lösungen und die Top Qualität der Fördersysteme, Förderschnecken und Spiralfördersysteme. Wildfellner-Förderspiralen können horizontale Förderverläufe mit bis zu 36 m Länge und vertikale Transporte verschiedenster Materialien realisieren.

Die Wildfellner Spiralfördertechnik hat sich als besonders effektiv für den Transport von Biomasse erwiesen. Die achsenlose Spirale kann innerhalb des Förderrohres möglichen Verklemmungen jederzeit ausweichen, sodass sie im Förderprozess keinen Materialabrieb produziert. Dies ist besonders wichtig für Holzgaskraftwerke, da Feinteile die Durchlüftung im Vergaser verschlechtern und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen können.

Das Team von Wildfellner hat in den letzten Jahren in verschiedenen Projekten die Leistungsfähigkeit seiner Produkte unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat zum Beispiel unzählige Holzgasanlagen in ganz Europa sowie Pelletswerke ausgestattet und in Betrieb genommen. Die Kunden und Kundinnen können sich dabei bester Betreuung und Einschulung sicher sein.

Bei Wildfellner arbeitet man individuell, innovativ und qualitativ. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen und aktive Mitarbeit an der optimalen fördertechnischen Lösung: www.wildfellner.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

Österreich

fon ..: +43(7242)28110-0

fax ..: +43(7242)28110-57

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc…

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

Pressekontakt:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

fon ..: +43(7242)28110-0

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.