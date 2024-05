Gold – ein wirkungsvoller Diversifikator

Auch wenn es mal stürmisch für den Goldpreis wird, Gold wird den Sturm überstehen.

In den USA waren die Beschäftigtenzahlen enttäuschend (außerhalb der Landwirtschaft). Wie das Bureau of Labor Statistics feststellte, hat die US-Wirtschaft nur enttäuschende 175.000 Arbeitsplätze ins Leben gerufen. Die Arbeitslosenquote ging nach oben und die Löhne blieben hinter den Erwartungen zurück. Daraufhin stieg der Goldpreis kurz an und es kam zu Verkäufen, also Gewinnmitnahmen. Die Stimmung am Goldmarkt scheint etwas von ihrer Euphorie zu verlieren. Da wird wieder mehr auf die Zinspolitik und die Geldpolitik der US-Notenbank geblickt. Kühlt sich nun der Arbeitsmarkt ab und lässt der Inflationsdruck nach, dann hätte die Fed wieder mehr Spielraum für Zinssenkungen. Doch der Kampf gegen die Inflation wird noch andauern. Die US-Daten zeigen insgesamt Schwäche. Daher könnten eher mehrere Zinssenkungen durch die Fed die Folge sein.

Der Goldpreis könnte nun also in eine Konsolidierungsphase eintreten, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Anleger müssen dann nämlich nicht mehr dem steigenden Goldpreis hinterherlaufen, sondern können neue Positionen aufbauen. Und die Treiber, die den Goldpreis so nach oben gehoben haben, wie die Kauflust der Zentralbanken, bleiben bestehen. Gerade asiatische Privatanleger und die Zentralbanken der Schwellenländer treten verstärkt als Goldkäufer auf. Und nach überwiegender Meinung sei dies keine vorübergehende, sondern eine langfristige Entwicklung. Denn Länder, die sich vom US-Dollar abwenden, insbesondere die BRICS-Staaten, werden in Zukunft mehr Gold für ihren internationalen Handel benötigen, so der Metallhändler Andrew Maguire aus London.

Viele Nationen freuen sich über hohe Goldpreise, wenn sie physisches Gold besitzen und keine Goldverpflichtungen mehr über unbesicherte Derivate besitzen. Neben physischem Gold gehören auch ein paar Goldaktien ins Depot, beispielsweise von Osisko Development oder Skeena Resources.

Osisko Development – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – entwickelt ein Goldprojekt in Kanada, eines in den USA und eines in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung ehemals produzierender Liegenschaften.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – kümmert sich um die Wiederbelebung zweier früher produzierenden Goldliegenschaften im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

