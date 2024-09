Getchell Gold Corp. erhöht den Claim-Besitz auf dem Projekt Dixie Comstock, Nevada

Vancouver, British Columbia – 8. September 2024 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) (Getchell oder das Unternehmen) freut sich, die Absteckung von 16 nicht patentierten Bergbau-Claims auf seinem Projekt Dixie Comstock bekannt zu geben, womit sich die Gesamtzahl der Claims auf 44 mit einer Gesamtfläche von 725 Acres (293,5 Hektar) erhöht.

Die Mine Dixie Comstock (Dixie Comstock oder das Projekt) ist ein ehemaliger kleiner Goldproduzent im Churchill County, Nevada, 160 km östlich von Reno, an der Ostflanke der Stillwater Range im Dixie Valley. Bei Dixie Comstock handelt es sich um ein epithermales Goldsystem mit geringer Sulfidierung, das entlang einer mäßig nach Osten einfallenden Range-Front-Verwerfung liegt. Mehrere Episoden von goldhaltigen Fluiden haben eine 100 m mächtige, flach nach Osten einfallende Mineralisierungszone hervorgebracht, die sowohl hochgradige, strukturell kontrollierte Zonen als auch ein insgesamt niedriggradiges Stockwerk aufweist, das einen ziemlich einheitlichen Mineralisierungshof bildet.

Gold wurde bei Dixie Comstock im Jahr 1935 entdeckt, wobei der Großteil der historischen Erschließung und des Abbaus im Laufe der Jahre bis 1942 stattfand, als die Bergbauaktivitäten durch eine Anordnung des War Production Board eingestellt wurden, wonach alle nicht benötigten Goldminen die Produktion aussetzen mussten. In dieser Zeit wurden vier Abbausohlen, vertikale Schächte und eine 200 Fuß lange Rampe erschlossen und eine Aufbereitungsanlage mit Flotationskreislauf und einer Zyanidanlage errichtet. Die Gesamtproduktion wurde mit einer Fördermenge von 17.880 Tonnen Erz mit einem Au-Äquivalentgehalt von 0,8 Unzen pro Tonne (opt) angegeben, wobei 4.182 Unzen Au und 6.737 Unzen Ag gewonnen wurden.

Sporadische Abbauaktivitäten fanden zwischen 1952 und 1975 statt und gipfelten im selektiven Abbau und dem Abtransport von 86 Tonnen Material mit einem Gehalt von 2,3 opt Au an die ASARCO-Hütte, die 172 Unzen Au produzierte, was einer Gewinnungsrate von 87 % entspricht. Am Ende dieses Zeitraums fand die gesamte Produktion innerhalb eines Tiefenbereichs von 100 Fuß unter der Oberfläche statt.

Von 1982 bis 1991 brachten verschiedene Betreiber Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 64.563 Fuß nieder, bestehend aus 179 Rückspül-, Kern- und Drehbohrungen mit einem durchschnittlichen Abstand von 50-70 Fuß. Die Bohrungen haben eine gut mineralisierte Zone abgegrenzt, die 300 m nach Nordnordost streicht, eine Mächtigkeit von etwa 100 m aufweist und über 200 m in Fallrichtung verfolgt wurde (Abbildung 1). Die Mineralisierung ist in Fallrichtung nach Osten weiterhin offen (Abbildung 2).

Tabelle 1: Hervorgehobene Mischproben aus den Bohrungen (Cut-off-Gehalt der Proben von >0,25 g/t Au)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Claim-Grenze des Goldprojekts Dixie Comstock und Karte der Bohrungen mit Angabe der Gehaltsmächtigkeit (g/t Au x m)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2: 50 m breiter Abschnitt der Mine Dixie Comstock mit Darstellung der Lithologie, der Gehalte der Bohrproben und der flach einfallenden Goldzone.

Im Anschluss an das Bohrprogramm 1990 wurde Mine Development Associates Inc. (MDA) aus Reno, Nevada, mit der Überprüfung und Modellierung der Daten beauftragt, um eine Mineralressourcenschätzung und ein Minenmodell zu erstellen. Im März 1991 erstellte MDA einen technischen Bericht mit dem Titel Geologic & Mineable Reserve Study on the Dixie Comstock Property, Churchill County, Nevada, USA (die MDA-Studie von 1991), in dem folgendes geschätzt wurde (Tabelle 2):

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.004.png

MDA schätzte anschließend eine [historische] abbaubare Ressource* (siehe Tabelle 3) und erstellte ein Tagebaumodell (Abbildung 3) sowie einen Produktionsplan für die Grube.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.005.png

* Diese Schätzungen werden gemäß NI 43-101 als historisch betrachtet. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und der Emittent behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Der Emittent warnt den Leser und verweist im Folgenden auf wichtige Offenlegungen bezüglich der historischen Schätzungen.

Das Tagebaumodell wurde mit einem Gesamtneigungswinkel der Grubenwand von 50° im Gabbro-Wirtsgestein und einem Gesamtneigungswinkel der Grubenwand von 45° für Hot Springs und das Alluvium entworfen. Die Grube wurde mit 20 Fuß breiten Abbauterrassen und einer Auffangterrasse alle 40 Fuß geplant. Ein Cut-off-Gehalt von 0,010 opt wurde verwendet, um abbaubare Reserven zu erhalten. Es wurde ein Zeitplan für die Lebensdauer der Mine mit einer Abbaurate von 90.000 Tonnen Erz und 285.000 Tonnen Abfall pro Monat erstellt, was einer Lebensdauer der Mine von 28 Monaten entspricht.

Einer der Hauptgründe dafür, dass die Mine Dixie Comstock nicht in Betrieb genommen werden konnte, war das Vorhandensein eines Wilderness Survey Area (WSA, in etwa: Wildniserhebungsgebiet), das teilweise über dem Projekt liegt und die Erschließung behindert und sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Das WSA wurde im Dezember 2022 freigegeben, wodurch das Hindernis vollständig beseitigt und das gesamte Gebiet für den Abbau und die Erschließung geöffnet wurde.

Seit 1991 (über 30 Jahre) wurde kein Versuch mehr unternommen, die Mine Dixie Comstock zu erschließen, und das Projekt bietet eine hervorragende Gelegenheit, die nur darauf wartet, realisiert zu werden.

Scott Frostad, P.Geo., steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen und ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne der Vorschrift NI 43-101), der den Inhalt sowie die wissenschaftlichen und fachlichen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 3: Karte mit Lage der Bohrungen auf Dixie Comstock, auf der das Tagebaumodell von MDA aus dem Jahr 1991 dargestellt ist

Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Bill Wagener als CEO und Direktor des Unternehmens bekannt.

Bill Wagener hat sich in den letzten zehn Jahren voll und ganz für den Betrieb und den Erfolg des Unternehmens eingesetzt. Er war maßgeblich am Erwerb der Rechte am Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Fondaway Canyon im fortgeschrittenen Explorationsstadium, beteiligt und sorgte in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit für den unglaublichen Explorationserfolg und das Wachstum des Projekts.

Bedauerlicherweise hat Bill aufgrund persönlicher Verpflichtungen beschlossen, dass er seine Vollzeitaufgaben einschränken muss, und tritt als CEO und Direktor des Unternehmens zurück. Bill wird weiterhin in den Betrieb des Unternehmens eingebunden bleiben, wenn auch in geringerem Umfang, und seine Dienste auf Beratungsbasis anbieten.

Bill ist hoch angesehen, und sein Engagement und seine Hingabe haben einen spürbaren Eindruck auf das Unternehmen und alle, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, hinterlassen. Ich danke ihm für seine langjährigen Dienste und weiß es sehr zu schätzen, dass Bill dem Unternehmen erhalten bleibt, um wertvolle Kontinuität im Betrieb und in der Verwaltung zu gewährleisten, erklärte Bob Bass, Chairman.

Ich bin seit der Gründung von Getchell Gold Corp. dabei und habe mich schweren Herzens, aber notwendigerweise, dazu entschlossen, als CEO zurückzutreten. Ich weiß, dass das Unternehmen in guten Händen ist und freue mich auf das, was die Zukunft bringt, sagte Bill Wagener.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Nevada konzentriert sich auf die Exploration von Gold- und Kupfervorkommen und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung verfügt. Zu den weiteren Projekten in Getchells Portfolio zählen der ehemalige Goldproduktionsbetrieb Dixie Comstock mit seinen historischen Ressourcen sowie zwei Explorationsprojekte im frühen Erschließungsstadium, Star (Cu-Au-Ag) und Hot Springs Peak (Au).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.getchellgold.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@getchellgold.com.

Herr Mike Sieb, President

Getchell Gold Corp.

1-647-249-4798

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76782/GTCH_090924_DEPRcom.007.png

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Zeitpunkt und die Durchführung der Exploration oder Erschließung der Mine Dixie Comstock. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

