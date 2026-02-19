Geophysikalische DCIP-Untersuchung auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Bonita von VR in Nevada im Gange

VANCOUVER, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited (VR oder das Unternehmen, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass die geophysikalische 3D-Array-DCIP-Untersuchung beim Ziel Copper Queen auf dem unternehmenseigenen Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Bonita in Nevada nun im Gange ist.

Das geophysikalische Untersuchungsprogramm und die entsprechende Vereinbarung für Bonita wurden im vergangenen Herbst infolge der vorherigen umfassenden Exploration des Unternehmens im Konzessionsgebiet, einschließlich Erkundungsbohrungen, konzipiert. Im Sinne bewährter Branchenpraktiken wurde das Untersuchungsdesign erneut überprüft, verfeinert und persönlich mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, während der vor zwei Wochen in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference finalisiert.

Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: VR hat bereits bei drei früheren Untersuchungen auf drei anderen Konzessionsgebieten in Nevada sowie beim Projekt Silverback in Ontario mit DIAS zusammengearbeitet. Diese Erfahrung und diese Beziehung stellten die Grundlage für die kürzlich erfolgte Überarbeitung und Optimierung des Untersuchungsdesigns für Copper Queen dar, und wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder mit ihrem Team und ihrer branchenführenden Technologie zusammenzuarbeiten.

Das Ziel der Untersuchung ist klar: Es soll ein präziser Explorationsvektor für Folgebohrungen auf Grundlage der bis dato von VR durchgeführten Oberflächenkartierungen und Explorationsuntersuchungen bereitgestellt werden, insbesondere für die porphyrartigen Kupfer-Sulfid-Erzgänge, die im Rahmen unserer ursprünglichen Erkundungsbohrungen bei Copper Queen im Jahr 2017 durchschnitten wurden und für die ein klarer Zusammenhang mit anomaler Kupfer-Gold-Geochemie besteht. Wir sind davon überzeugt, dass diese Untersuchung das Potenzial aufweist, den bislang präzisesten und belastbarsten Explorationsvektor für Folgebohrungen bei Copper Queen zu liefern.

Wir freuen uns darauf, weitere Details bekannt zu geben, sobald die vorläufigen und endgültigen Modelle der neuen DCIP-3D-Modellierung für Copper Queen vorliegen.

Die unten dargestellten Vor-Ort-Aufnahmen veranschaulichen und unterstreichen zwei wesentliche Botschaften über Bonita: Es geht erstens um die Anwendung neuer Explorationstechnologien und moderner Minerallagerstättenmodelle für alkalische Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme, die das Potenzial für eine neue Entdeckung in einer alten Region mit historischem handwerklichen Eisenerzabbau bei Copper Queen verdeutlichen, und zweitens um die Infrastruktur in der Region, die einen strategischen Vorteil für kosteneffiziente Mineralexplorationsarbeiten und -betriebe bietet.

Darüber hinaus gibt es zwei zu Beginn dieser Woche am Standort aufgenommene Videos, die auf der Projektseite von Bonita auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und die Kernaussagen in Bezug auf die Rolle von Technologie und Innovation für die Entdeckung sowie die Infrastruktur für eine kosteneffiziente Exploration veranschaulichen.

vrr.s3.us-east-1.amazonaws.com/Field_Video_Bonita_Feb2026_Technology.mp4

vrr.s3.us-east-1.amazonaws.com/Field_Video_Bonita_Feb2026_Infrastructure.mp4

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83069/VRResources_190226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Innovation und moderne Technologien zur Förderung von Entdeckungen in einer historischen Region. Foto oben: Ein Relikt aus dem handwerklichen Eisenerzabbau bei Copper Queen, ca. 1950er Jahre. Foto unten: Feldaufbau und Untersuchungsvorbereitungen am 9. Februar 2026 für die Anwendung modernster geophysikalischer 3D-Array-DCIP-Technologie, um das Entdeckungspotenzial für ein alkalisches Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralsystem bei Copper Queen weiterzuentwickeln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83069/VRResources_190226_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Infrastruktur. Blickrichtung Nordosten auf das Konzessionsgebiet Bonita im südlichen Teil der Jackson Range im Nordwesten von Nevada, mit der epithermalen Heißquellen-Goldlagerstätte und Mine Hycroft im Vordergrund sowie einer gut ausgebauten Straßenanbindung, aktiver Eisenbahninfrastruktur und Netzstromversorgung in der Region.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die vom Unternehmen offengelegten technischen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Die in diesem Dokument und auf der Website des Unternehmens enthaltenen technischen Informationen wurden im Namen des Unternehmens vom President und CEO, Dr. Michael Gunning, PhD, P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, geprüft.

ÜBER VR RESOURCES LTD.

VR ist ein etabliertes Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. VR bewertet, exploriert und entwickelt Projekte im Bereich Kupfer, Gold und kritische Metalle in Nevada (USA) und Ontario (Kanada). VR wendet moderne Explorationstechnologien sowie internes Know-how und Fachkompetenz in der Greenfield-Exploration auf großflächigen Mineralsystemen in wenig erforschten Gebieten/Distrikten an. Die Grundlage von VR ist die nachgewiesene Erfolgsbilanz seines Boards in den Bereichen Frühphasen-Exploration, Entdeckung und M&A. VR ist alleiniger Eigentümer seiner Projekte und evaluiert kontinuierlich neue Möglichkeiten, sei es durch Absteckung oder Akquisition.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Dr. Michael H. Gunning

President & CEO

Für allgemeine Informationen nutzen Sie bitte Folgendes:

Website: www.vrr.ca

E-Mail: info@vrr.ca

Telefon: 778-731-9292

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücken gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören Aussagen über den Abschluss der aktuellen geophysikalischen Untersuchung auf der Liegenschaft Bonita des Unternehmens sowie alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteiligen Branchenereignissen; künftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Bergbausektor; der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen; der Bergbauindustrie und den Bergbaumärkten in Kanada; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; dem Wettbewerb; sowie anderen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, ist jedoch nicht dazu verpflichtet, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens ist als hochspekulativ anzusehen. Alle öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens sind unter www.sedarplus.ca abrufbar. Lesern wird dringend empfohlen, diese zu lesen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VR Resources Ltd.

Michael Gunning

1500 – 409 Granville Street,

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@vrr.ca

Pressekontakt:

VR Resources Ltd.

Michael Gunning

1500 – 409 Granville Street,

V6C 1T2 Vancouver, BC

email : info@vrr.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.