GenH2 expandiert in EMEA unter der Leitung des ehemaligen neuseeländischen Handelsbeauftragten

Berlin und Titusville, Florida (27. August 2025) GenH2 Corp., ein Unternehmen der Philomaxcap AG (FRA: PTHH) und führender Anbieter von Lösungen für die flüssige Wasserstoffinfrastruktur, gibt die Ernennung von

Simon Hearsey zum Vice President of Sales für Europa und den Nahen Osten bekannt.

Hearsey bringt eine einzigartige Kombination aus kommerzieller und staatlicher Erfahrung in seine neue Position ein. In den letzten zehn Jahren war er als Handelsbeauftragter für die neuseeländische Regierung tätig und vertrat das Land in Europa, Singapur und Malaysia. Zu Beginn seiner Karriere hatte er leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, kommerzielle Investitionen und Geschäftsentwicklung bei DB Breweries, einer Tochtergesellschaft von Heineken, in Christchurch, Neuseeland, inne.

„Simons umfangreiche Erfahrung sowohl im internationalen Handel als auch in der Geschäftsentwicklung im privaten Sektor macht ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für unser Team“, sagte Josh McMorrow, CEO der Philomaxcap AG und Executive Chairman von GenH2. „Seine bewährte Expertise und seine globale Perspektive werden uns einen bedeutenden Schub geben, wenn wir unsere Expansion in Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus fortsetzen.“

Von Berlin aus wird Hearsey die regionalen Vertriebsaktivitäten von GenH2 leiten und sich dabei auf den Aufbau starker Beziehungen, die Förderung des kommerziellen Wachstums und die Weiterentwicklung der Wasserstoffverflüssigungs- und -speicherkapazitäten in reifen und aufstrebenden Märkten konzentrieren.

„Ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment zu GenH2 zu kommen“, sagte Hearsey. „Europa und der Nahe Osten sind führend bei Lösungen für die Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, und ich freue mich darauf, GenH2 als wichtigen Partner für Organisationen und Regierungen zu positionieren, die die Bedeutung von Wasserstoff für schwer zu dekarbonisierende Sektoren verstehen und sich dafür einsetzen.“

Hearseys Rolle im GenH2-Team wird dazu beitragen, die globale Erfolgsstrategie des Unternehmens auszubauen. Anfang dieses Jahres kündigte GenH2 den Einsatz seines Controlled Storage-Systems für flüssigen Wasserstoff in einem hochmodernen Tankstellenprojekt in Texas für Hyroad Energy an einer Plattform, die sich der Dekarbonisierung des Fernverkehrs widmet. Das Flaggschiff-System Controlled GenH2 Storage des Unternehmens wurde außerdem als Finalist in der Kategorie „Technologies of Change“ für die Reuters Global Energy Transition Awards ausgewählt.

Über Philomaxcap AG (www.philomaxcap.de)

Die Philomaxcap AG (FRA:PTHH), ein an der Frankfurter Börse notiertes deutsches Unternehmen, ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie. Im Jahr 2025 führte eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zum Erwerb der GenH2 Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert hat.

Über GenH2 (www.genh2.com

www.genh2.com/)

)

GenH2 (

genh2hydrogen.com/) Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (FRA: PTHH), einem an der Frankfurter Börse notierten deutschen Unternehmen. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich flüssiger Wasserstoff-Infrastruktursysteme für saubere Energielösungen, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Konstruktion von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com. (

www.genh2.com/)

