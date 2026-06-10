Generation Tech Partners legt KI-Transformationsfonds mit einer Kapitalbasis von über 50 Millionen Euro auf

Der erste institutionelle PE-Fonds, der gezielt Dienstleister im deutschen Mittelstand erwirbt und mit KI transformiert – geplant sind rund 30 Übernahmen und bis zu 120 Mio. Euro Ankaufsvolumen

Jedes Jahr suchen rund 109.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger. Ohne Lösung droht die Stilllegung – und mit ihnen verschwinden gewachsene Kundenbeziehungen und eingespielte Teams. Nicht aufgrund mangelnder Substanz, sondern weil der richtige Eigentümer fehlt

Gleichzeitig kämpfen viele dieser Unternehmen mit Fachkräftemangel: Fast jeder zweite Mittelständler meldet Stellenbesetzungsprobleme. Und obwohl KI die Lösung sein könnte, nutzt sie im kleineren Mittelstand bislang nur jedes fünfte Unternehmen.

Genau hier setzt Generation Tech Partners (GTP) aus Hamburg an – mit einem Ansatz, den es im deutschen Lower-Mid-Market so bisher nicht gibt. GTP sichert Lebenswerke und führt sie ins KI-Zeitalter. GTP optimiert nicht. GTP transformiert.

Zur Umsetzung dieser Strategie steht GTP eine Kapitalbasis von über 50 Millionen Euro zur Verfügung – mehr als das Doppelte des ursprünglichen Zielvolumens. Die Investorenbasis besteht überwiegend aus internationalen institutionellen Investoren – darunter zwei der renommiertesten Dachfonds Europas Access Capital Partners und Qualitas Funds sowie ein europäischer Pensionsfonds – ergänzt durch unternehmerische Privatinvestoren und Family Offices.

Der GTP-Ansatz

GTP erwirbt inhabergeführte Dienstleistungsunternehmen mit 0,5 bis 5 Millionen Euro EBITDA in der Nachfolge und bringt sie mit einem proprietären KI-Transformation-Playbook in die digitale Zukunft. Kein Kostenschnitt, kein Stellenabbau – im Gegenteil: Das bestehende Team bleibt an Bord, wächst mit und liefert den Kunden einen spürbar besseren Service.

Das Team

Hinter GTP stehen drei Gründer: Elias Bitzer (zuvor Partner bei Afinum und M&A Experte bei der Deutschen Bank, über 30 Transaktionen im deutschsprachigen Mittelstand), Dr. Sebastian Herfurth (Jurist und digitaler Serienunternehmer) und Daniel Szabo (Experte für Angewandte KI und erfahrener Operator für digitale Transformation). Zusammen bringen sie institutionelle PE-Erfahrung, juristische Tiefe und praxisbezogene KI-Expertise mit.

Zitat

Daniel Szabo, Co-Founder & Managing Partner: „Wir erwerben Unternehmen und führen sie mit KI in die nächste Generation – nicht als Berater, sondern als Eigentümer. Der deutsche Mittelstand hat die besten Produkte und die loyalsten Kunden. Was im kleineren Mittelstand bei der KI-Adoption fehlt, sind Know-how, Ressourcen und Konsequenz. Genau das bringen wir mit.“

ÜBER GENERATION TECH PARTNERS

Generation Tech Partners ist ein Hamburger Private-Equity-Fonds, spezialisiert auf den Erwerb und die KI-Transformation inhabergeführter Dienstleistungsunternehmen im deutschen Mittelstand in Nachfolgesituationen. Investitionsfokus: EBITDA 0,5-5 Millionen Euro, inhabergeführt, bundesweit. GTP verbindet einen operativen KI-Ansatz mit klassischer PE-Disziplin.

Pressekontakt: Daniel Szabo · daniel@generationtech.partners · www.generationtech.partners

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Generation Tech Partners GmbH

Herr Daniel Szabo

Willy-Brandt Straße 23

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 808104101

web ..: https://www.generationtech.partners

email : daniel@generationtech.partners

Generation Tech Partners ist ein Hamburger Private-Equity-Fonds, spezialisiert auf den Erwerb und die KI-Transformation inhabergeführter Dienstleistungsunternehmen im deutschen Mittelstand in Nachfolgesituationen. Investitionsfokus: EBITDA 0,5-5 Millionen Euro, inhabergeführt, bundesweit. GTP verbindet einen operativen KI-Ansatz mit klassischer PE-Disziplin.

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