Gehirnbedienung®: Psychologischer Ansatz aus Ingolstadt stärkt Menschen und Unternehmen im Umbruch

Aus Ingolstadt kommt ein psychologisch fundierter Ansatz, der Menschen und Unternehmen hilft, in Umbruchsituationen stabil und handlungsfähig zu bleiben.

Neuer psychologischer Ansatz aus Ingolstadt: Gehirnbedienung® stärkt Menschen und Organisationen in Zeiten des Umbruchs

Ingolstadt, November 2025.

Veränderungen, Unsicherheiten, Arbeitsdruck: Viele Menschen und Unternehmen stehen aktuell vor Herausforderungen, die inneren Halt, Klarheit und eine neue Form von Selbstführung erfordern. Aus Ingolstadt kommt ein Ansatz, der genau das ermöglicht. Die psychologische Coachin Sandra Neumaier hat mit Gehirnbedienung® ein Modell entwickelt, das wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und alltagstauglich macht – und damit zunehmend regional und überregional an Bedeutung gewinnt.

Gehirnbedienung® zeigt, wie Gedanken bewusster gesteuert, Emotionen reguliert und Entscheidungen klarer getroffen werden können. In einer Zeit, in der Veränderungen zum Alltag gehören, liefert der Ansatz einen strukturierten Weg zu innerer Stabilität – für Einzelne ebenso wie für Teams und Organisationen.

„Viele Menschen fühlen sich derzeit überlastet oder orientierungslos – nicht, weil ihnen Fähigkeiten fehlen, sondern weil ihnen Werkzeuge fehlen“, sagt Sandra Neumaier. „Gehirnbedienung® macht psychologisches Wissen greifbar und hilft, im Alltag handlungsfähig zu bleiben – auch dann, wenn sich Rahmenbedingungen ständig verändern.“

Der Ansatz findet inzwischen Anwendung in Unternehmen, Verwaltungen, bei Bildungsträgern und in regionalen Transformationsprojekten. Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus psychologischer Expertise, systemischem Denken und wirtschaftlicher Erfahrung, die Menschen unterstützt, Stress zu reduzieren, Prioritäten klar zu setzen und mit mehr Sicherheit Entscheidungen zu treffen.

Als Coachin und Gründerin von Gehirnbedienung® begleitet Sandra Neumaier sowohl Privatpersonen als auch Teams und Führungskräfte – immer mit dem Ziel, Klarheit, Stabilität und Orientierung zu stärken. Zusätzlich ist sie in Ingolstädter Projekten aktiv, unter anderem im Rahmen der ZukunftsBrücke, in der NMR-Gruppe mit Prof. Dr. Jean-Pol Martin und bei regionalen Gründungsinitiativen.

„Es braucht heute mehr denn je psychologische Kompetenz im Alltag – nicht nur in persönlichen Krisen, sondern in beruflichen Veränderungssituationen, in Unternehmen und in gesellschaftlichen Transformationsprozessen“, betont Neumaier. „Genau dort setzt Gehirnbedienung® an.“

Sandra Neumaier ist psychologische Coachin, Beraterin und Gründerin des Ansatzes Gehirnbedienung® – einem psychologisch fundierten Modell zur bewussten Gedankensteuerung und Emotionsregulation. Sie begleitet Menschen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen, stärkt Klarheit, Selbstführung und innere Stabilität und verbindet dabei psychologische Expertise, systemisches Denken und wirtschaftliche Erfahrung.

Neumaier studiert Psychologie (B.Sc., Abschluss 01/2026) an der FHM Bielefeld mit Schwerpunkt systemische Beratung und Coaching. Zuvor war sie viele Jahre im Controlling und Produktmanagement tätig. Seit 2020 arbeitet sie selbstständig als Coachin und ist zudem fachkundige Stelle für Tragfähigkeitsprüfungen im Gründungsbereich.

Sie ist in Ingolstadt regional verankert und wirkt u. a. im Projekt ZukunftsBrücke, in der NMR-Gruppe mit Prof. Dr. Jean-Pol Martin sowie in Kooperation mit der IFG Ingolstadt und Bildungsträgern. Ihre Arbeit richtet sich an Menschen in beruflichen und persönlichen Veränderungssituationen, Führungskräfte, Gründende und Unternehmen.

