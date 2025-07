Gastronomie-Kassensysteme.com geht online: Neues Vergleichsportal hilft Gastronomen bei der Softwarewahl

Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Gastronomen hilft, die richtige Gastronomie-Kassensystemsoftware zu finden.

Göttingen, 11. Juli 2025 – Unter https://gastronomie-kassensysteme.com ist ab sofort ein neues, unabhängiges Vergleichsportal verfügbar, das Betreibern von gastronomischen Betrieben die Wahl des passenden Kassensystems deutlich erleichtert. Die Plattform richtet sich gezielt an Unternehmer aus der Gastronomie – etwa aus Restaurants, Cafés, Bars, Imbissen oder Foodtrucks -, die vor der Herausforderung stehen, aus einer Vielzahl an Kassensoftware-Lösungen die passende Entscheidung zu treffen.

Gerade in der Gastronomie sind moderne Kassensysteme von zentraler Bedeutung: Sie ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Bestellaufnahme, rechtskonforme Abrechnung und eine effiziente Anbindung an Warenwirtschaft, Buchhaltung und Personalverwaltung. Doch der Markt ist groß, vielfältig und oft unübersichtlich. Genau hier setzt Gastronomie-Kassensysteme.com an: Als zentrale Anlaufstelle bietet das Portal redaktionell geprüfte Inhalte, neutrale Bewertungen und praxisnahe Erfahrungsberichte rund um Kassensysteme, die speziell für gastronomische Anforderungen entwickelt wurden.

Ein weiterer entscheidender Aspekt wird auf der Plattform besonders betont: Die Kombination von Software und Hardware. Denn ein Kassensystem besteht nicht nur aus der Software, sondern auch aus der passenden Hardware wie Touchscreen-Terminals, Tablets, Smartphones, Kassenschubladen, Bondruckern, QR-Code-Scannern und Zahlungsterminals für Kartenzahlungen oder kontaktlose Bezahlvorgänge. Gastronomen erfahren auf der Website, welche Komplettlösungen es gibt und worauf bei der Kompatibilität von Hard- und Software zu achten ist. Wichtig ist dabei insbesondere, dass alle Komponenten zuverlässig, stabil und nahtlos miteinander funktionieren – ob als Paketlösung eines Anbieters oder individuell zusammengestellt.

Die Nutzer von Gastronomie-Kassensysteme.com erwarten zudem fundierte Hintergrundberichte zu Funktionen, Anwendungsbereichen und rechtlichen Rahmenbedingungen wie der Kassensicherungsverordnung oder den Anforderungen an die Fiskalisierung. Ergänzt wird das redaktionelle Angebot durch aktuelle Marktvergleiche und konkrete Empfehlungen – angepasst an unterschiedliche Betriebsgrößen und Konzepte.

Ein besonderes Highlight: In naher Zukunft wird die Plattform zusätzlich interaktive Vergleichstools integrieren. Diese ermöglichen es Gastronomen, auf Basis individueller Kriterien – wie Tischverwaltung, Mobile Ordering, DATEV-Schnittstelle, Zahlungsmethoden oder rechtliche Vorgaben – gezielt passende Kassensysteme zu filtern und miteinander zu vergleichen. Die Tools befinden sich bereits in der Entwicklung und sollen das Angebot in den kommenden Monaten erweitern.

Alle vorgestellten Softwarelösungen werden vollkommen neutral, transparent und kostenlos dargestellt – ohne Bevorzugung einzelner Anbieter oder versteckte Werbung. Ziel der Plattform ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, mit der Gastronomen ihre digitale Infrastruktur strategisch und effizient gestalten können.

Mit dem Launch von Gastronomie-Kassensysteme.com entsteht ein neuer, unabhängiger Online-Leitfaden für die Gastronomiebranche – praxisnah, anwenderfreundlich und ganz auf die Bedürfnisse von Unternehmern zugeschnitten, die ihr Kassensystem modernisieren und ihren Betrieb zukunftsfähig aufstellen möchten.

Gastronomie-Kassensysteme.com ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal, das sich ganz auf Kassensysteme in der Gastronomie spezialisiert hat.

Das Portal versteht sich als digitale Anlaufstelle für Gastronomen, die ihre Prozesse modernisieren und ihre Betriebe digital zukunftssicher aufstellen möchten. Neben ausführlichen Hintergrundberichten, aktuellen Marktanalysen und redaktionell geprüften Testberichten bietet Gastronomie-Kassensysteme.com praxisnahe Erfahrungswerte sowie konkrete Empfehlungen für unterschiedliche Betriebsgrößen und Anforderungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von Kassensoftware und passender Hardware – von mobilen Geräten über Bondrucker bis hin zu integrierten Bezahllösungen. In Kürze werden zusätzlich interaktive Vergleichstools zur Verfügung stehen, mit denen Nutzer auf Basis ihrer individuellen Anforderungen gezielt passende Systeme herausfiltern können.

Alle Inhalte auf Gastronomie-Kassensysteme.com sind kostenlos und unabhängig zugänglich. Die Plattform setzt auf Transparenz, Neutralität und Qualität – mit dem klaren Anspruch, Gastronomen bei der digitalen Transformation ihres Betriebs nachhaltig zu unterstützen.

