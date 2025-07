Unternehmer-Workshops für Wachstum und Krisenmanagement: Ulrich Kern bietet praxisnahe Lösungen

Mehr Wachstum, weniger Stress und Sicherheit in Krisenzeiten: Ulrich Kern bietet Unternehmern praxisnahe Online-Workshops mit klaren Strategien.

Frankfurt/Rhein-Main, Juli 2025. Unternehmer stehen heute stärker unter Druck als jemals zuvor: Rasante Marktveränderungen, steigende Kosten, unsichere Finanzierungen und Fachkräftemangel stellen Betriebe täglich vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig müssen Liquidität gesichert und neue Umsätze erschlossen werden, damit Unternehmen nachhaltig bestehen können. Der Business Coach und Managementberater Ulrich Kern aus der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main hat dafür zwei Online-Workshops entwickelt, die genau an diesen neuralgischen Punkten ansetzen: Der „Wachstums-Booster für Unternehmer“ unterstützt mittelständische Betriebe dabei, strategisch neue Umsätze zu generieren und den Stresspegel nachhaltig zu senken. Der Workshop „Lösungen für Unternehmenskrisen“ legt den Fokus darauf, Risiken frühzeitig zu erkennen und Unternehmen wieder sicher auf Kurs zu bringen.

„Viele Unternehmer reagieren erst, wenn die Zahlen einbrechen – dabei lassen sich Krisen in den meisten Fällen frühzeitig abfangen. Ebenso verschenken viele Betriebe enormes Potenzial, weil klare Strukturen und Strategien für nachhaltiges Wachstum fehlen“, erklärt Ulrich Kern. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Berater und Coach mit und weiß, wo die größten Hebel für nachhaltigen Erfolg liegen.

Online-Workshop: Mehr Umsatz & weniger Stress – Wachstums-Booster für Unternehmer

In diesem kompakten 60-minütigen Workshop zeigt Ulrich Kern, wie Unternehmer ihre Betriebe in drei klar strukturierten Schritten skalieren können. Dabei geht es nicht nur darum, Umsätze kurzfristig zu erhöhen, sondern die Grundlagen für ein stabil wachsendes Unternehmen zu legen, das gleichzeitig weniger anfällig für Belastungen ist.

„Wir sprechen hier nicht über theoretische Planspiele, sondern über praxiserprobte Vorgehensweisen, die Unternehmer sofort umsetzen können“, betont Kern. Teilnehmer lernen unter anderem, wie sie interne Prozesse verschlanken, Zeitfresser eliminieren und durch automatisierte Abläufe mehr Freiräume für die Unternehmenssteuerung gewinnen. Ziel ist es, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und langfristig ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit zu erlangen.

Mehr Informationen: https://ulrichkern.de/wachstums-booster-fuer-unternehmer/

Online-Workshop: Erste Hilfe für Unternehmer – Lösungen für Unternehmenskrisen

Der zweite Workshop richtet sich speziell an Unternehmer, die sich frühzeitig gegen Risiken absichern oder bereits erste Alarmzeichen wahrnehmen. Denn Unternehmenskrisen kündigen sich oft schleichend an: Rückläufige Umsätze, wachsende Außenstände oder Konflikte im Team sind häufig nur die Spitze des Eisbergs.

„Viele Unternehmer fühlen sich in solchen Situationen allein gelassen. Dabei gibt es klare Strategien, um Unternehmen auch in schwierigen Phasen wieder zu stabilisieren“, erklärt Kern. Im Workshop zeigt er, wie Betriebe handlungsfähig bleiben, systematisch Risiken abbauen und sich wieder tragfähige Liquidität verschaffen können. Zudem erfahren Teilnehmer, wie sie auch in turbulenten Zeiten souverän entscheiden und gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Mehr Informationen: https://ulrichkern.de/loesungen-in-unternehmenskrisen/

Workshops finden monatlich statt – Teilnahme rein online möglich

Beide Workshops finden einmal pro Monat als interaktive Online-Veranstaltungen statt. Unternehmer können bequem vom eigenen Schreibtisch aus teilnehmen und sich direkt konkrete Strategien für ihre individuelle Situation mitnehmen. Nach der Buchung erhalten Teilnehmer ihre Bestätigung und den Zugangslink per E-Mail. Eine Teilnahme ist ausschließlich nach Bezahlung möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solutions4Business

Herr Ulrich Kern

Hauptstraße 19

63768 Hösbach

Deutschland

fon ..: 01772563169

web ..: https://ulrichkern.de

email : mail@ulrichkern.de

Ulrich Kern ist Business Coach und Managementberater in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Er unterstützt seit über zwei Jahrzehnten inhabergeführte Unternehmen dabei, Wachstumschancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und nachhaltige Strukturen aufzubauen. Sein Ansatz: klare Strategien, echte Umsetzungshilfe und ein hohes Maß an Praxisorientierung.

Pressekontakt:

Solutions4Business

Herr Ulrich Kern

Hauptstraße 19

63768 Hösbach

fon ..: 01772563169

email : mail@ulrichkern.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.