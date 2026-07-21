GA-ASI und MBDA vereinbaren Zusammenarbeit im Waffenbereich

Die Unternehmen werden SPEAR in MQ-9B und Gambit 6 integrieren

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 21. Juli 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und MBDA haben angekündigt, die Präzisionswaffen der Serie SPEAR des europäischen Raketenherstellers in neue Flugzeuge des amerikanischen Herstellers unbemannter Flugsysteme zu integrieren.

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David R. Alexander, President von GA-ASI, und Chris Allam, Managing Director von MBDA UK, unterzeichneten auf der Farnborough International Airshow 2026 eine Absichtserklärung, in der die Vereinbarung dargelegt wurde. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das ferngesteuerte Fluggerät MQ-9B und das kollaborative Kampfflugzeug (CCA) Gambit 6 die SPEAR-Waffen transportieren und einsetzen können.

Wir haben im Rahmen der Integration der Brimstone-Rakete in den britischen Protector eine hervorragende Geschäftsbeziehung mit MBDA aufgebaut, sagte Herr Alexander. Die Zusammenarbeit mit MBDA, um SPEAR für unsere breitere MQ-9B-Produktreihe und unser Gambit-CCA einsatzfähig zu machen, fühlt sich daher wie eine ganz natürliche Erweiterung unserer Partnerschaft an.

Der Protector RG Mk1 ist die Version des MQ-9B, die bei der Royal Air Force des Vereinigten Königreichs im Einsatz ist.

Die Festigung der Beziehung zwischen MBDA und GA-ASI ist ein Beleg für die Stärke unserer langjährigen Zusammenarbeit, zuletzt bei Brimstone und Protector, sagte Herr Allam. Ferngesteuerte Flugzeuge und autonome/kollaborative Plattformen wie MQ-9B und Gambit revolutionieren den modernen Luftkampf. Die Integration der innovativen Fähigkeiten von SPEAR vervielfacht die Wirkung dieser Plattformen und verschafft damit einen entscheidenden operativen Vorteil.

SPEAR ist die Miniatur-Marschflugrakete von MBDA, eine luftgestützte Bodenangriffswaffe der nächsten Generation, die präzise Treffer mit geringen Kollateralschäden erzielt und über eine hohe Nutzlast für eine lange Einsatzdauer verfügt. SPEAR reicht über den Horizont hinaus und gewährleistet so, dass das Startflugzeug sicher außerhalb der Reichweite feindlicher Luftabwehrsysteme bleibt, verfügt jedoch über eine Einsatzfähigkeit gegen ein breites Spektrum an Bedrohungen.

Die MQ-9B-Plattform von GA-ASI mit großer Reichweite und hoher Ausdauer ist in fast einem Dutzend Ländern im Einsatz oder wurde dort bestellt, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Dänemark, Belgien und Polen. Das Gambit CCA ist ein unbemanntes Kampfflugzeug, das für Angriffsaufgaben wie elektronische Kriegsführung, Unterdrückung feindlicher Luftabwehr (SEAD), Zerstörung feindlicher Luftabwehr (DEAD) und Präzisionsschläge aus sicherer Entfernung optimiert ist, was es zu einer vielseitigen Option für sich wandelnde Sicherheitsanforderungen macht. Die Führungskräfte von GA-ASI und MBDA sind überzeugt, dass die Kombination dieser einsatzbereiten Flugzeuge mit den neuesten Waffen eine hochrelevante und schnell einsetzbare neue Fähigkeit für Streitkräfte weltweit schaffen wird.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über MBDA

MBDA ist ein einzigartiger multinationaler europäischer Konzern, ein weltweit führender Anbieter komplexer Waffensysteme, die eine Schlüsselrolle beim Schutz von Nationen spielen. MBDA, das im Geiste internationaler Zusammenarbeit gegründet wurde, und seine mehr als 20.000 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam daran, die Souveränität ihrer Nationen und verbündeter Länder weltweit zu unterstützen. Als Innovationsmotor ist MBDA der einzige europäische Konzern, der in der Lage ist, komplexe Waffensysteme zu entwickeln und herzustellen, die alle aktuellen und zukünftigen operativen Anforderungen aller drei Teilstreitkräfte (Land, See und Luft) erfüllen. MBDA befindet sich im Besitz von Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) und Leonardo (25 %).

Weitere Informationen finden Sie unter www.mbda-systems.com.

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