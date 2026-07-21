FREQUENTIS schließt Produktion von 15.000 APC-Gateways ab …

Wien (IRW-Press/21.07.2026) –

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15.000ster AirtoGround Protocol Converter (APC) für das BrandNew Air Traffic Control System (BNATCS) der FAA produziert

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Meilenstein für das weltweit größte Modernisierungsprogramm der Luftfahrt-kommunikation mit tausenden Netzendpunkten im nationalen Luftraum der USA

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APC-Gateways ermöglichen im Rahmen des BNATCS-Programms der FAA die großflächige Migration von TDM- zu VoIP-basierten Kommunikationssystemen

Frequentis hat die Produktion des 15.000sten Air-to-Ground Protocol Converters (APC) für das Modernisierungsprogramm „Brand-New Air Traffic Control System“ (BNATCS) des US-amerikanischen Verkehrsministeriums erfolgreich abgeschlossen. Das APC-Programm ermöglicht der FAA (Federal Aviation Administration) die sichere Migration von Funk und Sprachkommunikationssystemen (VCS) auf moderne IP-basierte Systeme.

Frequentis USA erhielt den Auftrag für die APCLieferung im Jahr 2024 im Rahmen der ersten Phase des Voice-over-IP Communication Enterprise (VoICE)Programms der FAA. VoICE ist ein umfassendes Modernisierungsprogramm zur Ablösung bestehender Sprachkommunikationssysteme für die Flugsicherung durch fortschrittliche, vernetzte VoiceoverIPTechnologien. Ziel ist es, Sicherheit, Zuverlässigkeit und betriebliche Flexibilität im gesamten National Airspace System nachhaltig zu verbessern. Das Programm umfasst sowohl die APCImplementierungen als auch die nachfolgenden Lieferungen von Sprachvermittlungssystemen.

Die Produktion der 15.000 APCEinheiten stellt einen großen Meilenstein des VoICEProgramms dar.

Zur Einhaltung des ambitionierten Zeitplans setzte Frequentis auf die langjährige Partnerschaft mit ComSonics, Inc., einem in Virginia ansässigen Unternehmen, das auf hochautomatisierte Elektronikfertigung spezialisiert ist. Die bestehende Zusammenarbeit bei der Fertigung kritischer Elektronikkomponenten für FAASysteme in den USA erwies sich als wesentlicher Erfolgsfaktor.

In der nächsten Phase des Programms wird Frequentis mit der Auslieferung seines neuesten Sprachkommunikationssystems, dem Frequentis X10 VoICE, beginnen. Derzeit werden die ersten 63 X10Systeme aufgebaut, die vollständige Auslieferung ist für Anfang 2027 vorgesehen.

„Frequentis ist stolz darauf, das BNATCSProgramm des Verkehrsministeriums zu unterstützen“, erklärte Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA. „Unser Team hat Außergewöhnliches geleistet, um die Auslieferung der 15.000 APCSysteme von ursprünglich acht Jahren auf nur zwölf Monate zu beschleunigen und damit die Modernisierung der Flugsicherungskommunikation in einem bislang beispiellosen Tempo zu ermöglichen.“

Über Frequentis

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

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www.frequentis.com

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barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

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stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

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Ansprechpartner: Stefan Marin

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