GA-ASI treibt Integration von Langstreckenwaffensystemen für die MQ-9B voran

Branchenführendes UAS erweitert Einsatzmöglichkeiten um Seekriegsführung

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) entwickelt derzeit die Erweiterung seiner Spitzenmodelle MQ-9B SkyGuardian® und SeaGuardian® um Langstreckenwaffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83102/GeneralAtomicsPR1139731English_DE_PRCOM3.001.jpeg

Die Marine und die Luftwaffe haben weiterhin Bedarf an Plattformen, die Ziele aus großer Entfernung unter Beschuss nehmen können, insbesondere über den Weiten des Luftraums und der Gewässer im westlichen Pazifik. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von GA-ASI damit begonnen, die Nutzlast, Stabilität, Reichweite und andere Merkmale des MQ-9B anzupassen, um die Integration der neuen Generation von Präzisionswaffen mit erweiterter Reichweite zu ermöglichen.

Der MQ-9B beeindruckt weiterhin im Einsatz und wir erweitern ständig unseren globalen Kundenstamm, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Wir wollen den Wert des Flugzeugs weiter steigern, indem wir das Einsatzspektrum weiter ausbauen. Der MQ-9B verfügt über eine außergewöhnliche Nutzlastkapazität, daher ist es nur sinnvoll, unsere Einsatzmöglichkeiten um die Fähigkeit zur Führung von Langstreckenwaffen zu erweitern.

GA-ASI hat bislang alle Leistungsanalysen durchgeführt und ist zuversichtlich, dass der MQ-9B in der Lage ist, Langstreckenwaffen über große Entfernungen zu führen und dabei ein hohes Maß an Durchhaltefähigkeit und Einsatzdauer zu gewährleisten. Die Ingenieure des Unternehmens und andere arbeiten weiterhin an der Verfeinerung der technischen Aspekte dieser Integration und potenzieller Einsatzkonzepte und haben dabei Waffen wie die Joint Air-to-Surface Standoff Missile und die Long-Range Anti-Ship Missile von Lockheed Martin sowie die Joint Strike Missile von Kongsberg/Raytheon im Blick.

GA-ASI plant, mindestens eine dieser neuen Waffen bereits 2026 im Flug zu testen.

Hypothetisch könnte ein Missionsprofil wie folgt aussehen: MQ-9Bs könnten von einer Reihe befreundeter Stützpunkte im westlichen oder südlichen Pazifik starten, zu einem Haltepunkt fliegen und dort außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite kreisen. Wenn der Befehl zum Einsatz der Waffen erteilt würde, könnte das Flugzeug diese in Abstimmung mit anderen Einsätzen der USA oder ihrer Verbündeten abwerfen.

Neben den Modellen SkyGuardian und SeaGuardian umfasst MQ-9B auch den neuen Protector RG Mk1, der derzeit an die Royal Air Force (RAF) des Vereinigten Königreichs geliefert wird. GA-ASI hat außerdem MQ-9B-Beschaffungsverträge mit Belgien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Indien, Japan, Polen, Taiwan und der U.S. Air Force zur Unterstützung des Special Operations Command abgeschlossen. MQ-9B nahm auch an verschiedenen Übungen der US Navy teil, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

GA-ASI Media Relations

General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

ASI-MediaRelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.